PewDiePie et sa femme Marzia Kjellberg annoncent leur première grossesse

Le YouTuber suédois PewDiePie est ravi d’embrasser la paternité. PewDiePie – de son vrai nom Felix Kjellberg – a annoncé dimanche que lui et sa femme, Marzia Kjellberg, attendaient leur premier enfant. Le couple a révélé la nouvelle en partageant une vidéo réconfortante sur leurs poignées Instagram. Les points forts du collage vidéo sont des aperçus de la bosse de bébé de Marzia, le couple passant du temps ensemble et des tests de grossesse positifs. “Nous allons avoir un bébé!”, a écrit le couple dans la légende avec des émoticônes au cœur rouge et au visage souriant. Leur message a pris d’assaut Internet avec 14 millions de vues et plus de 1,8 million de likes. De plus, les fans de PewDiePie sont ravis de voir couple apprécie la compagnie de l’autre. Les fans ont inondé la publication Instagram de commentaires de félicitations.

Un fan a écrit: “Yay! C’est incroyable, je suis si heureux pour vous deux. Un autre fan a commenté: “Il n’y a pas une seule personne réelle qui n’a pas souri en voyant cela pour la première fois.” Certains fans viennent de déposer des émojis cardiaques dans la section des commentaires et ont professé leur amour pour l’adorable couple.

PewDiePie s’est marié avec Marzia en 2019. Le couple a commencé un nouveau chapitre de sa vie après s’être fréquenté pendant de nombreuses années. Marzia est également une personnalité d’Internet et publie régulièrement des articles sur la mode et le design.

PewDiePie et Marzia donnent souvent des objectifs de couple majeurs à leurs fans en partageant des photos adorées sur leurs poignées Instagram. Il a posté de jolis selfies avec sa femme à l’occasion de leur troisième anniversaire de mariage l’année dernière.

Son message sur Halloween l’année dernière a également fait fureur sur les réseaux sociaux.

Le jour de l’anniversaire de PewDiePie l’année dernière, Marzia a posté un tas de photos de lui profitant de moments francs avec ses proches. L’album partage également des aperçus de ses célébrations d’anniversaire. Dans la légende, elle a écrit: “Joyeux anniversaire à mon surfeur boi.” Voir son message ici:

PewDiePie est l’un des YouTubers les plus influents au monde. Il s’est fait un nom avec des commentaires de jeux vidéo et a été, à un moment donné, le YouTuber le mieux rémunéré au monde. La sensation Internet de 33 ans se vante d’avoir plus de 111 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube. Bien que la chaîne de PewDiePie contienne principalement des vlogs sur les jeux vidéo et les mèmes, il a atterri à plusieurs reprises dans des controverses, où il a été accusé de racisme et d’antisémitisme.

