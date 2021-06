Peux tu le repérer? L’image virale d’un léopard caché à la vue de Twitter fait se gratter la tête

Internet est un endroit étrange rempli d’énigmes, de puzzles et de visuels excentriques à regarder. Des illusions d’optique virales au repérage d’objets, c’est un lieu de divertissement de tous les temps. Et souvent, des images d’observation d’un animal dans la nature font le tour des internautes dans un moment amusant. Dans l’un de ces cas récents, une photo d’un arbre et d’un léopard assis sur sa branche a pris d’assaut Twitter. Mais il y a une torsion, la photo a un deuxième lion et c’est à vous de le repérer.

L’image est devenue virale depuis qu’elle a été partagée par Mohan Thomas, qui a écrit: « Pouvez-vous repérer le visage d’un jeune léopard? » La photo montre une queue pendante, cependant, le reste est sûr de tromper vos yeux.

Les internautes ont été assez rapides pour commencer le jeu en essayant de repérer le bébé léopard camouflé. Alors que peu ont réussi, pour d’autres, ce fut une période difficile, semble-t-il.

Monsieur probablement derrière l’arbre ☺️— Vignesh Pillai (@Vigneshpillai31) 27 juin 2021

@GetMohanThomas, GRAND PLAN Monsieur, à quelle distance étiez-vous de l’animal lorsque vous avez pris ce magnifique cliché ? Étiez-vous pleinement conscient du 2e Léopard lorsque vous avez pris la photo ? — Rammohan Balagopal (@RammohanBaka) 27 juin 2021

Le jeu « repérer l’animal » peut parfois devenir très difficile et ahurissant, néanmoins, c’est aussi amusant d’essayer de résoudre le casse-tête. Lors d’un incident similaire l’année dernière, une image virale qui a fait le tour des réseaux sociaux montrait un élan se nourrissant dans une crique du Rio Mora National Wildlife Refuge au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Mais qu’y avait-il de si inhabituel dans l’image ?

Eh bien, il semble qu’il y avait un puma (souvent connu sous le nom de puma, couguar) qui se camouflait juste derrière quelque part, prêt à bondir sur sa proie.

L’image a été partagée par le Rio Mora National Wildlife Refuge, qui s’est adressé à Facebook et a demandé aux gens de repérer le gros chat. « Prenez un moment aujourd’hui pour rechercher le lion de montagne caché qui suit cet élan », a-t-il déclaré.

Cependant, ce n’était pas une tâche facile pour les internautes de pouvoir repérer l’animal. Par conséquent, le Refuge a laissé tomber des indices.

