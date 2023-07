"Peut vous dire avec garantie": La grande revendication du ministre en chef de l’Assam sur le Manipur

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a déclaré aujourd’hui que la situation dans le Manipur, déchiré par le conflit, « s’améliore rapidement », et qu’elle s’améliorera encore dans la semaine ou les 10 prochains jours. Claquant le Congrès, il a déclaré qu’il « pleurait » lorsqu’une paix relative a été établie dans l’État du nord-est, mais qu’il était silencieux au plus fort du conflit ethnique.

« Le Congrès pleure à propos de Manipur quand une paix relative est arrivée. Ils auraient dû pleurer quand il y avait une situation instable. À ce moment-là, ils ne sont pas allés à Manipur ni n’en ont fait de commentaires. Maintenant, Manipur revient presque à la normale, et maintenant ils en parlent », peut-on l’entendre dire dans une vidéo tweetée par l’agence de presse ANI.

Il a en outre « garanti » que la situation dans l’État est meilleure qu’elle ne l’était il y a un mois, et que le ministère de l’Intérieur et le gouvernement de Manipur « y travaillent en silence ».

« Je peux vous dire avec certitude qu’il y a une amélioration dans la situation du Manipur par rapport à ce qu’elle était il y a un mois… La situation devient rapidement normale », a-t-il ajouté.

#MONTRE | Assam CM Himanta Biswa Sarma a déclaré: « Je pense que la situation à Manipur s’améliore de jour en jour et je suis d’avis que dans la semaine ou les 10 prochains jours, d’autres améliorations auront lieu. Le Congrès pleure sur Manipur quand la paix relative est venu. Ils auraient dû… pic.twitter.com/3qXFvDQaoL — ANI (@ANI) 1 juillet 2023

M. Sarma, qui est considéré comme le meilleur dépanneur du BJP dans la région, a frappé à la grande vieille fête juste un jour après le retour de son chef Rahul Gandhi de son voyage de deux jours à Manipur.

Le ministre de l’Union, Rajeev Chandrasekhar, s’est également moqué vendredi de la visite du chef du Congrès Rahul Gandhi à Manipur, affirmant qu’il se livrait à ce qu’il appelait le « tourisme vautour ».

M. Chandrasekhar a accusé M. Gandhi de visiter des endroits où les gens souffrent au lieu de s’attaquer activement aux problèmes de longue date de ces sociétés.

« Je trouve que Rahul Gandhi a toujours cette habitude de faire ressembler ces visites à un touriste vautour qui va et parcourt des endroits où la souffrance continue. Au lieu de contribuer à des décennies de tension dans certaines sociétés qui ont été ignorées pendant des années sous le gouvernement précédent , il s’y rend pour une petite visite de tourisme vautour », a déclaré M. Chandrasekhar.

« Je ne veux pas trop en dire. Je pense certainement que tous veulent que la paix soit rétablie. Le gouvernement de l’État n’aime pas la violence à Manipur et j’espère que Rahul Gandhi est satisfait de sa séance photo aujourd’hui et retourne à faire ce qu’il fait pour ses vacances à l’étranger », a-t-il ajouté.

M. Gandhi, après avoir rencontré hier le gouverneur de Manipur Anusuiya Uikey à Raj Bhavan, a réitéré que son parti coopérera pleinement pour apporter la paix et la tranquillité dans l’État afin que l’histoire immémoriale de la coexistence maintienne le statu quo ante.

Au moins 100 personnes ont été tuées et plus de 40 000 ont fui leurs maisons depuis que des affrontements ont éclaté à Manipur début mai entre les Kukis, qui vivent principalement dans les collines, et les Meiteis, la communauté dominante dans les basses terres, à cause de la demande d’inclusion de cette dernière. dans la liste des tribus répertoriées.

Des incidents sporadiques de violence et d’incendie criminel se produisent encore malgré la forte présence des forces de sécurité dans certaines parties de l’État éloigné, qui borde le Myanmar.