Peut reporter Kohli, l’héritage de Tendulkar: ancien sélecteur BCCI sur IND Star

L’ancien sélectionneur indien Saba Karim a fait l’éloge de Shubman Gill après le brillant spectacle du jeune contre la Nouvelle-Zélande dans les ODI et a déclaré qu’il pouvait perpétuer l’héritage de Sachin Tendulkar et Virat Kohli. Gill a terminé la série en tant que meilleur buteur avec 360 – le record conjoint d’une série de trois matchs avec le Pakistanais Babar Azam. Lors d’une récente interaction, Karim a déclaré que Gill possédait un talent qui n’avait pas été vu depuis un certain temps et qu’il pouvait devenir la “colonne vertébrale” de l’ordre des frappeurs indiens.

« Le tempérament est bon. Il peut perpétuer l’héritage laissé par Virat Kohli et Sachin Tendulkar. Le plus grand test est les conditions à l’étranger. La piste de Gill en Angleterre n’était pas si bonne quand il a joué aux tests. Nous espérons qu’il deviendra l’épine dorsale du bâton indien. Nous assistons à une telle compétence après une longue période. À l’avenir, nous devrons vérifier ses performances face à des adversaires coriaces. Nous devons le tester dans des conditions difficiles et avec des quilleurs de qualité, mais le début a été phénoménal”, a déclaré Karim à India News.

Gill est en lice pour une place dans l’équipe ODI, mais le double siècle de la série récemment conclue a un peu aidé son cas. Karim l’a félicité pour la maturité dont il a fait preuve sur le terrain et a déclaré qu’il pourrait devenir un joueur encore meilleur à l’avenir.

«Il y a beaucoup de choses à propos du bâton de Shubman Gill. Il a l’air mature avec la chauve-souris. Par maturité, j’entends la conscience du jeu, la lecture du jeu, jouer différents coups contre les quilleurs, se concentrer sur la sélection des coups, comment gérer le tableau de bord et compléter le partenaire en cas de besoin », a ajouté Karim.