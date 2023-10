Peut-on faire confiance à l’IA dans la guerre ?

Plus tôt cette année, les comités et sous-comités de la Chambre et du Sénat ont entendu de nombreux témoignages alarmants sur l’intelligence artificielle et la Chine. Alexandr Wang, PDG de Scale AI, a témoigné que« Le Parti communiste chinois comprend profondément le potentiel de l’IA pour perturber la guerre. … L’IA est le projet Apollo de la Chine. »

Michèle Flournoy, qui a été sous-secrétaire à la Défense dans l’administration Obama, a déclaré : « Les Chinois ont ce qu’on appelle la fusion civilo-militaire, qui dit essentiellement que le gouvernement peut exiger la coopération de n’importe quelle entreprise, de n’importe quelle institution universitaire, de n’importe quel scientifique. en soutien à son armée. Nous avons une approche très différente : nous avons un véritable secteur privé, et les individus, les scientifiques, les universitaires et les entreprises peuvent choisir s’ils veulent contribuer à la sécurité nationale.

Mais si nous voulons comprendre l’avenir de l’intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité nationale, il peut être utile de jeter un regard en arrière, sur l’époque où l’IA prouvait son potentiel sur quelques jeux de société.

En 1997, Garry Kasparov, largement considéré comme l’un des plus grands maîtres d’échecs de tous les temps, a accepté un défi lancé par Deep Blue d’IBM. Il a gagné ce premier match, mais c’était tout.

L’ancien jeu de Go est extrêmement populaire en Asie, encore plus compliqué que les échecs. Un jeune Sud-Coréen, Lee Sedol, était peut-être considéré comme le plus grand joueur de Go au monde. Le documentaire primé « Alpha Go » a capturé la frénésie médiatique de 2016 avant le premier des cinq matchs de défi entre Sedol et un programme d’IA spécialement conçu. Sedol a fait remarquer : « Je crois que l’intuition humaine est encore trop avancée pour que l’IA puisse la rattraper. »

Sedol et l’intuition humaine ont été écrasés, quatre matchs contre un – un événement stupéfiant qui a fait la une des journaux il y a seulement quelques années, mais qui n’est déjà qu’une note de bas de page dans l’évolution de l’intelligence artificielle.

Ce qui restait du poker – heads-up, no limit, Texas hold’em. Les gens arrivent à mensonge au poker. Les décisions doivent être prises sur la base d’informations imparfaites, ce qui a précisément attiré l’attention de Tuomas Sandholm, professeur d’informatique à Carnegie Mellon. « Presque tous les problèmes du monde réel sont des jeux d’information imparfaits », a-t-il déclaré, « dans le sens où les autres joueurs savent des choses que je ne sais pas, et je sais des choses que les autres joueurs ne savent pas. »

En 2017, l’équipe de Carnegie Mellon a lancé un défi à quatre joueurs de poker professionnels, dont Jason Les, qui a rappelé : « Nous voulions vraiment nous battre pour l’humanité et montrer que notre jeu de poker bien-aimé était si complexe que les humains avaient encore un avantage sur IA. »

Les a déclaré que le programme d’IA ne ressemblait pas du tout à celui d’un humain : « Une IA peut savoir qu’elle va jouer une certaine main 13 % du temps et avoir une stratégie beaucoup plus complexe que celle qu’un esprit humain est capable d’avoir. »

« Mais vous représentiez l’humanité et vous avez perdu ! » dit Koppel.

« Eh bien, vous mettez du sel dans la plaie ! » Les a ri. « Oui, nous voulions démontrer que ce jeu était si complexe que l’IA n’en était pas encore là. Perdre face à l’IA m’a fait réaliser que cette technologie était devenue très avancée. »

Sandholm a déclaré : « Les techniques que nous avons développées n’étaient pas vraiment des techniques pour « résoudre » le poker en soi. C’étaient des techniques pour résoudre des jeux d’informations imparfaites de manière plus générale.

Koppel a déclaré : « Fondamentalement, le poker est une forme de guerre civilisée – relativement civilisée ?

« C’est une bonne façon de le dire », a déclaré Les. « Nous ne sommes pas là-bas avec des armes, des chars et des avions, mais nous sommes là-bas avec des jetons et des cartes, et nous nous battons là-bas. Cela reste, en fin de compte, un jeu de stratégie. »

Après avoir perfectionné ses compétences en matière de poker, la société d’IA du professeur Sandholm, Strategy Robot, travaille désormais en tant qu’entrepreneur du Pentagone, comblant les lacunes des informations imparfaites. « Nous essayons d’aider la nation et nos alliés à disposer d’une capacité d’IA supérieure pour ce type de prise de décision », a-t-il déclaré.

Koppel a déclaré : « Donc, je suppose que ce genre d’informations est transmis à l’armée ukrainienne ?

« Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet », a répondu Sandholm.

« Mais quoi que vous ayez, vous le donnez au Pentagone, ce que le Pentagone en fait ne vous regarde pas ? »

« Eh bien, c’est est notre affaire. Je ne peux tout simplement pas en parler ! »

« OK ! Mais est-il juste de dire que les mêmes principes qui sont appliqués à l’IA en jouant au poker sont désormais appliqués à une guerre en cours ? »

« La guerre actuelle, je ne peux pas faire de commentaire », a déclaré Sandholm. « Mais pour les opérations de stratégie militaire et les tactiques en général, oui. »

L’intelligence artificielle dans la guerre est déjà une fatalité. Pour le moment, cependant, la politique américaine insiste sur le fait qu’il y a toujours une surveillance humaine. Et il y a un nouveau bureau au Pentagone, sous la direction prudente du Dr Craig Martell, pour garantir la mise en œuvre de cette politique. Le bureau en chef du numérique et de l’IA, a déclaré Martell, a un rôle assez unique : « Ce que nous allons faire, c’est fournir des garde-fous et des politiques qui disent : ‘Si vous envisagez d’acquérir l’IA, voici ce que cela signifie de le faire de manière responsable.’ Si vous envisagez de déployer l’IA, voici comment vous devez l’évaluer. »

Cela revient à une question de confiance, alors qu’une mauvaise décision coûtera des vies. Martell a déclaré : « Imaginez qu’une IA dise à un commandant : « Faites l’action A », et que le commandant, tout au long de sa formation, aurait dit : « Faites l’action B ». Que devrait faire ce commandant ? Le commandant devrait-il écouter cette machine, ou devrait-il écouter sa formation et son intuition ?

« Si le ministère de la Défense est bon dans un domaine, nous sommes très bons en formation. Formation, formation, formation, formation », a déclaré Martell. « Et grâce à toute cette formation, si le commandant s’habituait à faire confiance à cette machine, alors il pourrait faire confiance à la machine. S’il s’habituait à pas faire confiance à la machine, alors le commandant ne le ferait pas. »

Si cela ressemble à une gigantesque gaufre, c’est effectivement le cas ; mais il a aussi la vertu supplémentaire de contenir plus qu’un grain de vérité. Jason Les, le champion de poker détrôné, parle de son expérience personnelle : « Je pourrais vous ramener au début de ce défi de l’IA. L’IA m’a dit comment jouer une main d’une certaine manière, j’aurais cru d’après mon expérience que ce que l’IA me disait que ce n’était pas un bon conseil, et que ma sagesse conventionnelle et ma compréhension de la stratégie étaient les plus optimales. Cependant, au fil du temps, en jouant contre l’IA pendant des milliers de mains, finalement cette confiance s’accumule, et finalement on lui fait confiance pour ces décisions aux enjeux plus élevés.

Sandholm a déclaré : « Ce qui m’empêche de dormir la nuit, c’est vraiment que se passera-t-il si, dans ces contextes militaires, nous prenons du retard (par exemple, la Chine) dans notre technologie d’IA de prise de décision ?

Est-ce que ça arrive ? « Je pense que la Chine a globalement rattrapé les États-Unis en matière d’IA, et nous sommes en quelque sorte à égalité en ce moment », a déclaré Sandhold. « Je pense qu’en matière d’IA militaire, la Chine est bien plus performante en matière d’adoption de l’IA dans l’armée. »

Michèle Flournoy a déclaré : « Je ne pense pas que nous sachions exactement à quelle vitesse ils évoluent. Je pense que nous ne pouvons pas nous permettre de lâcher le pied. Quand on y pense, vous savez, un scénario chinois – si la Chine agit contre Taïwan – si vous attendez qu’ils attaquent réellement Taïwan pour avoir ce sentiment d’urgence et réagir, ce sera fini avant que le premier nouveau morceau de ce dont vous pensez avoir besoin n’arrive réellement. Donc, pour moi, cela signifie que nous n’avons pas » Je n’ai pas pleinement compris l’urgence de le faire. »

C’est précisément ce qui rend cette prochaine déclaration (et elle reflète fidèlement la politique américaine) difficile à accepter. Selon Flournoy, « Nous devons poursuivre le développement, mais avec un cadre éthique et normatif très solide en place qui garantit que la seule IA que nous déployons réellement à des fins militaires est sûre, sécurisée, responsable, explicable et digne de confiance ». Mais cette idée selon laquelle l’IA va prendre des décisions importantes au niveau des campagnes de guerre, je ne la vois pas compte tenu de nos valeurs en tant que démocratie, compte tenu des normes que nous avons déjà établies. »

Koppel a demandé : « Et pourtant, lorsque nous sommes confrontés à la concurrence et que nous en venons à croire que nos concurrents ne sont pas liés par les mêmes directives éthiques, que faites-vous ? »

« Si un adversaire utilise une arme, vous savez, qui provoque d’énormes pertes civiles, ou des choses qui équivaut à des crimes de guerre, nous ne disons pas : ‘OK, eh bien, nous devons le faire aussi.’ [Instead]on les interpelle et on essaie de les sanctionner. »

« Je ne suis pas sûr d’accepter cela », a déclaré Koppel. « Il y a tout simplement eu trop de fois, depuis 1945 et les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, où nous n’étions clairement pas liés par ce genre de restrictions. »

« C’est juste, c’est juste. »

« Et lorsque nous sentons qu’un adversaire prend l’avantage sur nous, je ne suis pas tout à fait sûr que nous resterions liés par ce genre de restrictions ? »

« Oui, j’espère que nous n’abandonnerons pas les mêmes principes qu’eux », a répondu Flournoy. « Parce qu’en fin de compte, la façon dont nous combattons en dit long sur qui nous sommes. »

C’est précisément l’argument avancé l’été dernier lorsque l’administration Biden a envoyé une cargaison de bombes à fragmentation – interdites par plus de 120 pays – en Ukraine.

Le problème qui se pose à nous est celui de la surveillance humaine de tous les programmes militaires d’IA. Selon Sandholm, « les erreurs que je vois dans la vie sont presque toutes commises par des humains. Les gens pensent que, vous savez, il devrait y avoir une surveillance humaine de l’IA, ce que je crois réellement. devrait être une surveillance humaine de l’IA. Mais il devrait également y avoir une surveillance des humains par l’IA. La surveillance doit donc se faire dans les deux sens. Et cet équilibre de surveillance va évoluer avec le temps. »

Il y a, quand on y pense, un modèle que différents programmes d’intelligence artificielle ont établi dans les jeux qu’ils ont conquis les meilleurs joueurs du monde – au poker, au Go et aux échecs. Presque personne ne croyait que cela pouvait arriver jusqu’à ce que, bien sûr, cela se produise.

Comme l’explique Sandholm, « les humains croient qu’ils sont meilleurs en matière de prise de décision qu’ils ne le sont réellement ».



