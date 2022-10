Peut-on avoir deux cancers en même temps ?

Naturellement, vivre avec le cancer depuis l’âge de 32 ans a été intimidant pour Stevens. Il y a eu des moments où elle a voulu abandonner et ne plus poursuivre les soins recommandés. Mais il y a 7 ans, elle a trouvé une nouvelle raison de vivre.

Continuant à vivre avec une tumeur au cerveau inopérable, Stevens a commencé à voir du sang dans ses selles. Une coloscopie et une biopsie ont révélé qu’elle avait un cancer du côlon. Bientôt, Stevens a repris la chimiothérapie et la radiothérapie suivies d’une intervention chirurgicale pour traiter ce deuxième cancer tout en vivant toujours avec le premier.

Lauren Stevens de Louisville, OH, était l’une de ces 1 personne sur 5. Elle avait vécu avec une tumeur au cerveau de 2004 à 2019. Son médecin l’a surveillée avec des analyses de routine et tant qu’elle ne se développait pas, ils ont choisi de ne pas opérer. Une analyse en 2019, cependant, a montré qu’il avait commencé à se développer – et rapidement.

Qui attrape le cancer deux fois ?

Quiconque a eu n’importe quel type de cancer peut avoir un deuxième cancer de n’importe quel type. Mais la recherche montre que ceux qui ont eu un cancer de la vessie ou un lymphome non hodgkinien sont les plus à risque de cancers secondaires. Le cancer du poumon semble être le second cancer primitif le plus fréquent.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles une personne peut développer deux cancers primitifs distincts au cours de sa vie.

Chance. N’importe qui est à risque de développer un cancer à un moment donné. Vous avez un risque à vie, par exemple, pour le cancer du poumon et un risque distinct pour, disons, le cancer colorectal. Ainsi, bien que ce soit moins courant que d’avoir un seul de ces cancers, il est possible que vous ayez les deux.