Peut-on acheter des fournitures pour les ouragans sans payer de taxes ? Voici comment faire en Floride

La dernière semaine d’août s’annonce inhabituellement calme sous les tropiques, aucune tempête n’étant attendue au moins jusqu’au milieu de la semaine, selon le National Hurricane Center.Profiter du silence « Parce que nous savons que bientôt cela va reprendre », écrit le météorologue de WPLG, Michael Lowry, sur son blog Eye on the Tropics, lundi.

Mais vous pouvez également profiter de l’occasion pour vous préparer à la partie la plus chargée de la saison des ouragans qui dure jusqu’en novembre en renforçant vos réserves d’articles anti-ouragan pendant que les files d’attente sont plus courtes dans les magasins pendant l’accalmie temporaire.

La Floride a rétabli ses vacances fiscales pour la préparation aux catastrophes le 24 août et elles se poursuivent jusqu’au 6 septembre. L’idée est de nous accorder une pause dans l’achat de fournitures pour les ouragans grâce à deux jours fériés sans taxes. La première semaine de dégrèvement fiscal en cas de catastrophe a eu lieu au début de la saison, au cours des deux premières semaines de juin.

Peut-être avez-vous épuisé vos réserves lorsque Beryl a fait des ravages dans les Caraïbes fin juin ou quand L’ouragan Debby Des pluies torrentielles et des pannes de courant ont arrosé certaines parties de la côte du golfe de Floride.

Obtenez rapidement ce dont vous avez besoin et économisez de l’argent. Voici ce qu’il faut savoir :

Quand sont les jours sans taxe sur les ouragans en Floride ?

▪ Les premières vacances fiscales sur les ventes ont eu lieu du 1er au 14 juin.

▪ La deuxième période de vacances fiscales a débuté le samedi 24 août et se poursuivra jusqu’au vendredi 6 septembre.

Au cours de ces avantages fiscaux Les Floridiens peuvent constituer leurs kits d’urgence contre les ouragans avec des articles ménagers éligibles, notamment de la nourriture et des fournitures pour animaux de compagnie, des piles, des lampes de poche, du détergent et d’autres articles nécessaires tout en évitant la taxe de vente.

Note: La taxe de vente générale en Floride est généralement de 6 %. Si vous achetez 10 $ de produits pour animaux de compagnie, par exemple, vous économiserez 60 cents.

Sur cette photo d’archives du 28 septembre 2022, Taylor Peat, à gauche, et Brady Bernstein, à droite, de Sarasota, transportent une charge de générateurs et de fournitures pour leurs familles restées chez elles, touchées par l’ouragan Ian, alors qu’ils quittent le magasin Home Depot de Southwest Eighth Street dans le quartier de Little Havana à Miami.

Quelles fournitures sont exonérées d’impôt ?

Certaines des fournitures anti-ouragan non taxées comprennent :

Vendu pour 10 $ ou moins

▪ Nourriture humide pour chien ou chat si vendue individuellement ou l’équivalent si vendue en boîte ou en étui.

Vendu pour 15$ ou moins

▪ Ouvre-boîtes manuels

▪ D’autres fournitures pour animaux de compagnie, comme des bols de nourriture ou d’eau pliables ou de voyage, des bacs à litière pour chat et des sacs pour l’élimination des déjections d’animaux, ainsi que du substrat pour hamster ou lapin. Les laisses, colliers et muselières pour animaux de compagnie et les coussinets, ainsi que la litière pour chat qui coûte plus cher sont également inclus dans l’allègement fiscal. Sont également inclus les chenils ou les cages de transport pour animaux de compagnie et la nourriture pour animaux de compagnie de 50 livres ou moins et les médicaments en vente libre pour animaux de compagnie qui peuvent coûter 100 $ ou moins.

Vendu pour 20 $ ou moins

▪ Glace réutilisable.

Vendu pour 40 $ ou moins

▪ Sources lumineuses portables et autonomes comme des bougies, des lampes de poche et des lanternes.

Vendu pour 50 $ ou moins

▪ Radios portables auto-alimentées, radios bidirectionnelles ou radios à bande météo.

▪ Réservoirs de carburant à essence ou diesel.

▪ Piles, y compris les piles rechargeables, tailles répertoriées uniquement : pile AA, pile AAA, pile C, pile D, 6 volts, 9 volts.

Vendu pour 60 $ ou moins

▪ Glacières et glacières non électriques pour le stockage des aliments.

▪ Banques d’alimentation portables.

Vendu pour 70 $ ou moins

▪ Détecteurs de fumée ou avertisseurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone.

▪ Extincteurs.

Vendu pour 100 $ ou moins

▪ Bâches, Visqueen, bâches en plastique, toiles de protection en plastique et autres bâches imperméables flexibles.

▪ Systèmes d’ancrage au sol, y compris tendeurs et kits d’arrimage.

À vendre pour 3 000 $ ou moins

▪ Générateurs portables utilisés pour fournir de la lumière ou des communications ou pour conserver les aliments en cas de panne de courant.