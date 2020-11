Peut-il rivaliser avec l’iPhone SE, le Pixel 4a, OnePlus Nord?

Vivo devrait lancer son smartphone haut de gamme, le Vivo V20 Pro, en Inde la semaine prochaine. La société a envoyé des invitations à un événement de lancement virtuel le 2 décembre, qui intervient quelque temps après que Vivo a lancé sa variante de milieu de gamme, le Vivo V20, plus tôt cette année en Inde. Le Vivo V20 Pro est sur le point de rejoindre une poignée de téléphones 5G en Inde, et parallèlement à la connectivité 5G, Vivo met l’accent sur les performances de l’appareil photo du V20 Pro – en particulier la fonction de mise au point automatique de suivi oculaire de la caméra frontale. Le smartphone a déjà été lancé en Thaïlande et, selon ses images, semble presque identique au Vivo V20 sur tous les fronts. Les seuls identifiants clés différents dans le Vivo V20 Pro, par rapport au V20, sont la marque 5G à l’arrière du téléphone et l’encoche légèrement plus large accueillant les deux caméras frontales.

Spécifications du Vivo V20 Pro

Le Vivo V20 Pro fonctionne sur le SoC Qualcomm Snapdragon 765G, qui est associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il dispose d’un écran Full HD + AMOLED de 6,44 pouces, avec une large encoche en haut qui abrite deux caméras frontales. La configuration de la caméra frontale comprend ici une unité principale de 44 mégapixels et une unité ultra-large de 8 mégapixels, combinées à une mise au point automatique de suivi des yeux en temps réel pour aider les blogueurs vidéo. À l’arrière, le V20 Pro comprend des caméras principales de 64 mégapixels, ultra-larges de 8 mégapixels et de 2 mégapixels de profondeur, capables d’enregistrer des vidéos 4K à 30 ips et des vidéos Full HD jusqu’à 60 ips.

Tout cela est alimenté par une batterie de 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W, et le smartphone fonctionne sous Android 10 avec l’interface propriétaire FunTouch OS 11. Ce dernier est quelque chose que nous n’avons pas particulièrement apprécié, lorsque nous l’avons utilisé sur le Vivo V20 (lisez notre critique ici). Néanmoins, compte tenu de sa différence de spécifications, il sera intéressant de voir si le V20 Pro parvient à offrir une expérience d’utilisation nettement meilleure, par rapport à ce que le Vivo V20 pourrait rassembler. Comme avec le V20, le V20 Pro conservera également les mêmes variantes de couleur, dont la plus notable est la nuance dégradée frappante que Vivo appelle “ Sunset Melody ”.

Prix ​​Vivo V20 Pro, concurrence

Une plus grande attention sera accordée à la façon dont Vivo prix le V20 Pro, qui définira également comment il se comportera par rapport à ses concurrents. Des rapports sur la question ont jusqu’à présent émis l’hypothèse que le téléphone pourrait coûter 29 900 Rs en Inde. En Thaïlande, le Vivo V20 Pro était au prix de 14 999 THB (~ Rs 36 600). À un tel prix (environ Rs 30,000 à Rs 35,000), les principaux concurrents du Vivo V20 Pro seraient le OnePlus Nord et le Google Pixel 4a parmi les appareils Android, et l’Apple iPhone SE 2020 sinon.

Nous avions noté dans notre examen du Vivo V20 qu’en dépit de nous avoir impressionnés par la qualité de construction globale, l’affichage et les performances de l’appareil photo, le V20 ne se sentait pas suffisamment bien pour remplacer le OnePlus Nord et le Pixel 4a du haut de la liste restreinte de votre smartphone. En conséquence, tous les yeux seront rivés sur Vivo le 2 décembre lorsqu’il dévoilera le téléphone, pour voir s’il parvient à réduire les prix de ses concurrents, ou si le V20 Pro réussit à surpasser la concurrence acharnée qu’il vise.