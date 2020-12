Habituellement, lorsque vous suivez un régime, n’importe quel régime, tout ce sur quoi vous vous concentrez est de perdre du poids en vous en tenant le plus longtemps possible aux principes du régime. Mais la plupart des régimes sont en fait restrictifs en calories, ce qui signifie qu’ils vous obligent à réduire les calories que vous consommez chaque jour pour vous assurer de perdre du poids. Cela crée un déficit calorique qui stimule la perte de poids.

Une fois que vous avez perdu quelques kilos ou que la poursuite du régime devient plus difficile, la plupart des gens ont tendance à recommencer à manger autant qu’avant avant de commencer le régime. Cela conduit à un pendule de poids de type yo-yo. Vous perdez du poids en suivant un régime et vous récupérez tout en revenant à vos anciennes habitudes. Cette tendance est également la raison pour laquelle le régime inversé devient populaire ces jours-ci.

Un régime après votre régime

Un régime inversé est ce que vous êtes censé faire lorsque votre régime amaigrissant est terminé. Ce plan alimentaire consiste à augmenter progressivement votre apport calorique sur une période donnée, mais aussi à ne pas annuler complètement les progrès que vous avez réalisés. Les partisans du régime inversé croient qu’une augmentation lente de votre apport calorique au lieu de revenir à vos habitudes précédentes aide à stimuler votre métabolisme, à brûler des calories et à surmonter les plateaux de perte de poids.

Comment se fait le régime inversé

La meilleure méthode pour commencer un régime inversé est de compter les calories. Après avoir suivi un régime pendant un certain temps, vous êtes susceptible de consommer un certain nombre de calories par jour pour maintenir votre perte de poids. Le régime inversé fonctionne en augmentant cet apport calorique de base de 50 à 100 calories par semaine. Sur une période de plusieurs semaines, votre apport calorique augmente progressivement et votre métabolisme s’acclimate à ces changements. Lorsque vous atteignez votre apport calorique avant le régime, vous pouvez maintenir votre perte de poids.

Avantages du régime inversé

Les partisans du régime inversé croient que le principal avantage de ce régime alimentaire est de maintenir le poids que vous avez perdu grâce à un régime et d’encourager une perte de poids supplémentaire en gardant à distance les mauvaises habitudes post-régime. Adopter un régime inversé après un régime suggère que, pendant que vous revenez à un apport calorique normal, vous ne mangez à aucun moment trop ou trop grignoté.

On pense que la restriction calorique réduit les niveaux de l’hormone leptine dans votre corps, ce qui est nécessaire pour réguler votre métabolisme et perdre du poids de manière saine. Ainsi, un régime inversé garantit que vos niveaux de leptine reviennent à la normale et que votre métabolisme fonctionne très bien. On pense également que les régimes inversés augmentent votre niveau d’énergie et réduisent le risque de sautes d’humeur et de sensation de faim.

L’inconvénient d’un régime inversé

Le plus gros problème avec le régime inversé est peut-être qu’il y a très peu de recherche ou de soutien scientifique pour cela. C’est un inconvénient majeur car l’alimentation et la nutrition sont des facteurs immenses qui affectent les résultats pour la santé et jouer avec eux inutilement peut être contre-productif. L’autre problème est que le régime inversé repose uniquement sur le comptage des calories, tandis que la perte de poids et le maintien dépendent de nombreux autres facteurs comme le sommeil, le stress, l’exercice et les fluctuations hormonales.

Les détracteurs du régime inversé soulignent donc que même si cela peut bien fonctionner pour les culturistes et les athlètes professionnels, ce n’est peut-être pas l’approche la plus holistique pour la population générale. C’est aussi cet accent constant sur les calories qui rend généralement le régime inversé très difficile à suivre dans tout sauf le plus strict des environnements. C’est un régime alimentaire long, mesuré et méticuleux qui peut être difficile pour la plupart des gens.

