peut-il être à nouveau n ° 1 pour Man United et l’Espagne?

David de Gea avait 19 ans à l’époque, mais les cinq premières minutes de la demi-finale de la Ligue Europa 2009-10 entre Liverpool et l’Atletico Madrid à Anfield ont suffi à le mettre sur la bonne voie pour rejoindre Manchester United, et une décennie d’être considéré comme l’un des les meilleurs gardiens du monde.

« J’étais assis à côté [former Liverpool and England keeper] Ray Clemence et il m’ont demandé qui je regardais », a déclaré Eric Steele, entraîneur des gardiens de United de 2008 à 2013, à ESPN. « Eh bien, United ne recrute pas de joueurs de Liverpool et mon domaine est le gardien de but, il était donc assez évident que j’étais là regarder David. Je l’avais vu pour la première fois quelques années plus tôt et je l’avais surveillé depuis.

« Ray n’a pas été impressionné au début. Il a vu David, mince et mince, et a suggéré qu’il n’y avait pas grand-chose pour lui. Mais cinq minutes après le coup d’envoi, David avait fait quelques gros arrêts puis est sorti de sa ligne pour dégager un virage avec un coup de poing vraiment puissant. Ray s’est tourné vers moi, ses yeux se sont illuminés et il a dit: ‘oui, vous avez définitivement un gardien là-bas.' »

Avance rapide jusqu’à nos jours, et De Gea est assis sur le banc de l’Euro 2020 avec l’Espagne, les sceptiques se demandant maintenant si nous reverrons un jour ce De Gea décisif et confiant.

Après une période mouvementée dans sa carrière, en club comme en sélection, le joueur de 30 ans se bat pour son avenir et sa réputation. Il y a eu des erreurs coûteuses qui lui ont fait perdre son rôle de n ° 1 pour le club et le pays et même Steele, l’homme qui a persuadé Sir Alex Ferguson de le signer pour United avant l’Allemand Manuel Neuer en 2011, admet que son ancien protégé fait face à un été crucial. .

David De Gea a perdu sa place de n°1 espagnol face à Unai Simon. Irina R. Hipolito / Europa Press Sports via Getty Images

« [De Gea] doit se demander ce qu’il faisait quand il a fait les gros titres pour les bonnes raisons, comment il peut y revenir et ce qu’il doit changer », a déclaré Steele. « Cela doit être la mentalité. Ce n’est pas son style de sortir et de le dire aux gens, mais à l’intérieur, il saura qu’il doit vraiment commencer à jouer comme il était. »

L’incertitude est partout pour De Gea en ce moment. Unai Simon de l’Athletic Bilbao est devenu le n ° 1 espagnol à l’Euro 2020 et De Gea ne sait pas s’il regagnera la confiance d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que gardien de premier choix de United, après avoir été remplacé par Dean Henderson pour les matchs de Premier League vers la fin de la saison dernière. Le retrait d’Henderson de l’équipe d’Angleterre en raison d’une blessure à la hanche peut encore jouer en faveur de De Gea si le problème perturbe les préparatifs de pré-saison de son coéquipier, mais dans l’immédiat, Simon est le principal obstacle sur le chemin de De Gea.

« David a un énorme défi contre Simon », a déclaré Steele. « Il s’est imposé à Bilbao, a une belle forme physique et, à 23 ans, il a plus à venir de lui.

« J’ai regardé [Simon] dans un match contre Barcelone. C’était 1-1, le Barça a eu un coup franc avec le dernier coup de pied du match et il est venu à 12 mètres de sa ligne pour récupérer le ballon. Je l’ai rembobiné et regardé en arrière et j’ai fait « wow ». J’aime ça chez un gardien. La seule chose à propos de Simon, c’est qu’il commande. »

De Gea a été choisi par le manager de United Ole Gunnar Solskjaer pour la finale de la Ligue Europa contre Villarreal à Gdansk le mois dernier, mais son échec à sauver l’une des 11 pénalités subies lors de la fusillade d’après-match, combiné à son manque de tir au but pour remporter la victoire du club espagnol, peut encore s’avérer être son dernier acte sous un maillot United.

Mais comment en est-il arrivé là ?

David De Gea n’a pas réussi à sauver un seul penalty lors de la défaite finale de United en Ligue Europa. Maja Hitij/Getty Images

De Gea est le joueur le mieux payé de United, gagnant 375 000 £ par semaine depuis qu’il a signé un nouveau contrat de quatre ans en 2019, offert en raison de sa constance dans le but. Il a été élu joueur de l’année de United à quatre reprises au cours des huit dernières saisons et a été nommé dans l’équipe de la saison PFA Premier League à cinq reprises au cours de la même période.

Il est indéniable que De Gea a commis des erreurs douloureuses, mais il a également été remarquable lors de la demi-finale retour de la Ligue Europa contre la Roma, et conserve clairement la capacité de produire de son mieux. Cependant, il y a eu une baisse, car une mauvaise performance de l’Espagne à la Coupe du monde 2018 a précédé une série d’erreurs inhabituelles pour United. Trois ans plus tard, la détérioration progressive des performances et le manque de régularité de De Gea lui ont valu de perdre ses places en club et à l’international au profit de Henderson et Simon respectivement.

« Tout n’est pas dû à David », a déclaré une source à ESPN. « Quand il est arrivé à United, il avait Rio Ferdinand et Nemanja Vidic devant lui, il pouvait faire une courte passe à Paul Scholes ou Michael Carrick et ne jamais voir le ballon perdu face à l’opposition, ou il pouvait envoyer un long ballon à Wayne Rooney ou Robin van Persie et savent que ça tiendrait, lui permettant de transformer la défense en attaque très rapidement pour United. Mais qu’a-t-il maintenant ? Il a de pauvres demi-centres devant lui, comme Fred et Aaron Wan- Bissaka incapable de garder le ballon quand ils le reçoivent et jusqu’à l’arrivée d’Edinson Cavani, personne n’est capable de tenir le ballon à l’avant.

« United a contribué à sa perte de forme en ne s’entourant pas de joueurs. Et le découpage et le changement de manager depuis le départ de Ferguson en 2013 ne l’ont pas aidé non plus : il a également eu six entraîneurs de gardiens en 10 ans au club. »

Cette évaluation brutale est partagée par Steele, qui admet que l’incertitude concernant les joueurs autour de tout gardien de but peut être corrosive pour leur confiance.

« David a eu beaucoup de [defensive] combinaisons devant lui, mais chaque gardien aime la stabilité », a déclaré Steele. « La colonne vertébrale de l’équipe est massive. La stabilité devant lui aiderait certainement – ​​cela aiderait également Henderson – mais il y a eu tellement de changements, avec Eric Bailly, Victor Lindelof et parfois Scott McTominay jouant avec Harry Maguire.

« Vous devez établir une relation avec les deux défenseurs centraux. C’est vital, certainement sur coups de pied arrêtés. Cette saison, United n’a pas bien fait sur ce front et les gens ont ciblé l’équipe – pas seulement les gardiens, mais l’équipe en tant que un tout à cause de la façon dont ils se sont défendus.

« David doit reconstruire son propre jeu et ensuite travailler sur les relations avec ses deux défenseurs centraux car ils doivent être ses meilleurs amis dans l’équipe. »

David De Gea est susceptible de rester et de se battre avec Dean Henderson pour être n ° 1 LAURENCE GRIFFITHS/POOL/AFP via Getty Images

De Gea à Man United

Statistiquement, les chiffres de De Gea United soulignent sa réputation comme l’un des meilleurs gardiens du monde. En 441 apparitions, il a gardé 154 draps propres. S’il avait été un attaquant avec 154 buts en 441 apparitions, il serait dans la même catégorie que Ruud van Nistelrooy et Scholes.

Le pedigree de De Gea est la raison pour laquelle Solskjaer reste déchiré sur ce qu’il faut faire avec ses gardiens de but. Des sources ont déclaré à ESPN que De Gea est considéré par United comme leur meilleur gardien, et encore assez jeune pour jouer encore 10 ans, mais les progrès d’Henderson au cours des 12 derniers mois l’ont propulsé dans la première équipe, et aucun des deux n’est susceptible de s’installer. pour être une sauvegarde la saison prochaine.

« David n’est pas un boudeur », a déclaré une source de United à ESPN. « Lorsque le manager a choisi Dean pour les deux derniers mois de la saison, David l’a accepté comme la nature du travail et a travaillé aussi dur que jamais pour revenir à son meilleur niveau, mais aussi pour aider Dean.

« Il y a une perception en dehors du club selon laquelle David est un solitaire ou quelqu’un qui ne fait pas bon ménage, mais ce n’est pas le cas. Il est très apprécié et a le respect absolu de chacun de ses coéquipiers. »

De Gea est également populaire auprès du personnel du club et avant la pandémie, il accompagnait régulièrement le personnel de bureau et les hommes du kit à des concerts à Manchester, payant des billets pour regarder des groupes de heavy metal comme Avenged Sevenfold. « Il a emmené les hommes du kit voir Slipknot les trois dernières fois qu’ils sont allés à Manchester », a déclaré la source de United.

Mais loin du club, De Gea vit une existence tranquille, parfois solitaire, à Manchester et il est peu probable que cela change s’il reste à United.

La partenaire de longue date de De Gea, la chanteuse Edurne Garcia Almagro, s’est envolée pour Manchester après la naissance de sa fille Yanay pour les dernières semaines de la saison (De Gea a perdu sa place au profit d’Henderson après son retour en Espagne pour la naissance en mars). Le couple a maintenu une relation à distance tout au long de son séjour en Angleterre, Edurne continuant de vivre à Madrid. Sa situation domestique peut encore influencer s’il reste à United ou cherche à déménager cet été; alors que des sources ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce qu’il reste au moins une saison de plus pour tenter de récupérer sa place de n ° 1 à Old Trafford, il est vrai que son réseau social à Manchester a été touché ces derniers mois, ne faisant qu’ajouter au sentiment de l’incertitude autour de son avenir.

De Gea était proche de Sergio Aguero et du conseiller argentin Ruben Dominguez. L’ancien attaquant de Manchester City organisait régulièrement des barbecues pour les joueurs hispanophones de United et City. Avec le départ d’Aguero pour Barcelone cet été et Dominguez qui devrait suivre, cela diminue encore le cercle social de De Gea, à la suite du transfert d’Ander Herrera au Paris Saint-Germain il y a deux ans, du retour de David Silva en Espagne avec la Real Sociedad l’année dernière et du départ de l’entraîneur des gardiens. Emilio Alvarez de United en 2019.

La fermeture du restaurant Tapeo and Wine de Manchester en septembre dernier, dirigé par le père de Juan Mata, Juan Manuel Mata Rodriguez, a été un autre coup dur pour De Gea, car c’était un lieu de rencontre naturel pour ceux de son entourage, y compris Mata et son père, et le défenseur de City Aymeric Laporte.

« David a un petit cercle d’amis dans la ville, et tous les joueurs hispanophones socialiseraient ensemble », a déclaré à ESPN un agent espagnol basé à Manchester. « Il semble toujours heureux à United, malgré les suggestions selon lesquelles il n’aime pas l’Angleterre, et l’opinion générale parmi ses proches est qu’il restera et se battra pour jouer. »





La voie à suivre

S’il choisit de quitter United, les options de De Gea sont limitées. Alors que son salaire serait une pierre d’achoppement même pour les clubs les plus riches, sa relation difficile avec les médias espagnols l’a laissé sceptique sur le bien-fondé d’un retour en Liga.

Un retour de rêve en Espagne avec le Real Madrid en 2015 a subi un effondrement de dernière minute, et avec le Real et Barcelone maintenant tous deux heureux avec Thibaut Courtois et Marc-André ter Stegen respectivement, un retour à l’Atletico ne semble viable que si les champions d’Espagne devaient décharger le très coté Jan Oblak. Cela dit, étant donné la méfiance de De Gea envers les médias espagnols en raison de la gravité des critiques auxquelles il est soumis chaque fois qu’il joue mal pour l’équipe nationale, des sources ont déclaré qu’il n’était pas pressé de pousser pour un transfert en Liga.

La Juventus et le Paris Saint-Germain ont tous deux maintenu un intérêt à long terme dans De Gea, mais le coût financier des frais de transfert et des salaires les a conduits à rechercher des options moins chères. Dans l’ensemble, l’argent intelligent repose sur De Gea et se donne une chance de plus de sauver sa carrière à United.

« Pour le moment, il reviendra à United à moins que quelque chose ne change », a déclaré Steele. « Il s’attendra à revenir et à se battre à nouveau avec Dean Henderson. Je ne pense pas qu’il se considérera comme un n ° 2.

« C’est probablement la plus grosse baisse qu’il a eue, et c’est une baisse massive en termes d’endroit où il a été. Tout d’un coup, il doit prendre sa forme et réagir. »

Pour Steele, il s’agit de De Gea qui revient à l’essentiel et se souvient des qualités qui ont fait de lui le gardien qu’il est devenu.

« Il y a deux mots que j’utilise toujours: commande et demande », a déclaré Steele. « Je pense toujours qu’il peut revenir sur les incidents où il a été battu au début de sa carrière à United, quand il est venu et a commandé, a pris le ballon, a très bien frappé. La demande consiste à exiger plus des gens devant lui. Si les deux demi-centres ne s’amusent pas, il doit en exiger plus.

« Cela pourrait signifier quelque chose à la mi-temps sur le fait de se resserrer ou de baisser plus profondément, car tactiquement, il connaît le jeu et c’est là qu’il doit exiger plus des autres. Mais David a certainement le courage de revenir à son meilleur.

« Ne l’écartez pas, c’est un personnage fort et il a la mentalité et la technique pour le faire. »