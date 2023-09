"Peut-être qu’ils sont nerveux": Uma Bharti sur aucune invitation du BJP pour Mega Yatra

L’ancien ministre en chef du Madhya Pradesh et haut dirigeant du BJP, Uma Bharti, a été négligé par le parti pour le Jan Ashirwad Yatra, qui a été signalé aujourd’hui par le chef du parti, JP Nadda. « Peut-être qu’ils (les dirigeants du BJP) sont nerveux à l’idée que si je suis là, toute l’attention du public sera tournée vers moi », a déclaré l’homme de 64 ans. « Si Jyotiraditya Scindia les a aidés à former le gouvernement (en 2020), même moi, je les ai aidés à former un gouvernement majoritaire plus important (en 2003) », a déclaré Uma Bharti.

« Je l’aime en tant que neveu, mais au moins j’étais digne d’être invité au lancement de Yatra, même si je n’y serais pas allé. Mais je vais quand même faire campagne pour le BJP et solliciter des votes pour le parti dans les prochains sondages », a ajouté le leader incendiaire, autrefois connu pour être proche du vétéran du parti LK Advani.

Le BJP n’a pas encore commenté cette omission. Mais le Congrès d’opposition de l’État a déclaré que c’était un signe clair que Mme Bharti, l’une des dirigeantes du mouvement Ram Temple qui a mis le BJP sous les feux de la rampe, est mise à l’écart.

Le chef du Congrès, Randeep Surjewala, qui était à Bhopal aujourd’hui, a déclaré que le BJP « insulte ses dirigeants ».

« Le parti a écarté l’ancien vice-Premier ministre Lal Krishna Advani et Murli Manohar Joshi à la retraite… Dans notre culture, même Dieu ne pardonne pas à celui qui ne respecte pas les aînés », a-t-il déclaré aux journalistes interrogé sur le sujet.

En 2003, Uma Bharti avait mis fin au gouvernement du Congrès dirigé par Digvijaya Singh dans le Madhya Pradesh à la majorité des trois quarts. Mais en 2005, elle a été exclue du parti pour indiscipline et n’a été réintégrée qu’en 2011.

En 2013, nommée l’une des 13 vice-présidentes pour diriger le parti jusqu’aux élections de Lok Sabha, elle avait rejeté l’idée de son collègue du parti Yashwant Sinha de déclarer Narendra Modi comme candidat au poste de premier ministre de la NDA en raison de son immense popularité.

La popularité ne peut pas décider du candidat au poste de Premier ministre et il y avait plusieurs dirigeants avec un attrait moindre pour les masses qui pourraient être très efficaces en tant que Premier ministre, avait-elle déclaré à NDTV dans une interview exclusive.