Peut-être que nous n’avons pas besoin de courses dans 15 minutes après tout

Le premier matin de la vague de chaleur énervante de la semaine, Gale Brewer, qui représente une grande partie du West Side de Manhattan au sein du conseil municipal, sondait un tronçon de Broadway supérieur, menant une expérience furtive. Depuis des mois maintenant, elle pleure sur la prolifération de mini-entrepôts arrivant dans les quartiers résidentiels, commettant des péchés contre le paysage urbain déjà précaire de la ville, et maintenant elle a pour mission de prouver qu’ils violent la loi.

Les « magasins sombres », comme on les appelle dans le jargon dystopique du commerce électronique, cachent les produits d’épicerie et autres produits qui vous sont apportés par les services de livraison instantanée qui ont récemment explosé dans les villes du monde entier. Quelle que soit leur relation avec la loi, ils s’opposent, de manière très déconcertante, au pacte civique qui promet l’accès et la fluidité comme marque de fabrique de l’espace public, et non Fritos et White Claw laissés à votre porte en 15 minutes.

À New York, tous les entrepôts, sauf les plus petits, ne sont autorisés que dans les parties de la ville réservées à la fabrication. Lorsqu’ils apparaissent dans les rues ordinaires, ils doivent laisser les gens y faire leurs achats, et même si la ville a clairement indiqué les règles à l’industrie dans un bulletin publié le mois dernier, Mme Brewer a soupçonné que beaucoup ne suivaient pas. Elle a donc ressenti une certaine justification lorsqu’elle est arrivée dans un établissement exploité par Gorillas sur Broadway et la 102e rue et a été renvoyée. « J’ai dit : ‘Puis-je me promener ?’ et ils ont dit : “Non, commandez sur l’application” », m’a-t-elle dit.