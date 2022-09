Peut-être que les lunettes Pixel Watch ne sont pas si mauvaises

Le teaser du design de la Pixel Watch de Google qui a été publié la semaine dernière a certainement excité certains d’entre nous. Il est évident que Google a passé beaucoup de temps à affiner le look de sa première smartwatch pour lui donner un style unique mais premium. Cela ne signifie en aucun cas qu’il est parfait, cependant. La plainte la plus courante (et la plus évidente) découlant de cette vidéo concernait la taille de la lunette de la montre, ce qui a incité au moins un de nos lecteurs à l’appeler “Pixel Watch (Bezel Edition)”.

Aussi hilarant que soit ce surnom, le mec ne s’était pas trompé – la lunette, en particulier sur le cadran de la montre avec des chiffres à chaque marqueur de 5 minutes, n’avait pas l’air incroyable. En fait, cela donnait l’impression que la montre avait une quantité excessive de lunette que nous n’avions pas vue depuis les premiers jours de la smartwatch.

Et puis aujourd’hui, Google a posté une vidéo similaire (ici) à sa chaîne Google Taiwan qui a très certainement été modifiée à partir de la vidéo que nous avons vue la semaine dernière, comme repéré par cet utilisateur reddit. Dans presque chaque prise de vue d’un cadran de montre, le cadran lui-même a été agrandi, créant un visuel d’une lunette plus petite. Vous pouvez le voir ci-dessous dans le mash-up GIF que nous avons fait de la vitrine de chaque vidéo.

C’est donc une bonne nouvelle, non ? Ou nous demandons-nous maintenant quelle vidéo a la bonne représentation ? Je suppose que nous ne le saurons pas vraiment tant que la montre ne sera pas officielle et que nous ne la verrons pas en personne.

Heureusement, cela devrait être le 6 octobre. S’il vous plaît, dépêchez-vous.