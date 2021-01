Le document de 41 pages – avec de nombreuses parties noircies – déclare qu’AZ doit utiliser ses «meilleurs efforts raisonnables» pour fabriquer 300 millions de doses de vaccin pour l’UE, avec une option pour 100 millions de plus.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que cela équivalait à un engagement à livrer intégralement, tandis qu’AZ insiste sur le fait qu’elle n’est engagée sur aucun calendrier et que son contrat séparé avec le Royaume-Uni donne à la Grande-Bretagne la première revendication sur les vaccins produits dans le pays.

« Il y a des commandes contraignantes et le contrat est clair », a déclaré von der Leyen à la radio Deutschlandfunk. «AstraZeneca nous a également explicitement assuré dans ce contrat qu’aucune autre obligation n’empêcherait l’exécution du contrat.»

Au milieu des accusations conservatrices selon lesquelles le gouvernement écossais dirigé par le SNP n’avait pas utilisé toutes les doses fournies par le Royaume-Uni, Jeane Freeman a déclaré que le public avait un «droit à la clarté» sur la question et qu’il n’était «plus défendable» pour Édimbourg de tenir retour sur publication.

Il est entendu que le gouvernement britannique craint que la connaissance publique des chiffres ne désavantage la Grande-Bretagne dans son différend avec l’UE, qui demande le réacheminement des vaccins AZ fabriqués à Oxford et Keele pour compenser les déficits sur le continent.

Et Boris Johnson a fait face à des accusations de double standard pour avoir soulevé des objections à une éventuelle interdiction d’exportation des piqûres produites dans l’UE à un moment où le Royaume-Uni a interdit l’exportation de nombreux médicaments liés au coronavirus.

« AstraZeneca a clairement déclaré qu’elle serait en mesure de fournir 2 millions de doses de vaccin par semaine et nous avons dit que nous allons les transmettre aux gens le plus rapidement possible. »