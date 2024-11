Peut-être que KAWS n’est pas si mal après tout

Art : Joe Coleman, Henry Darger, 1998. Acrylique sur panneau, 24 1/4 x 30 1/2 pouces (61,6 x 77,5 cm)

Brian Donnelly, alias KAWS, est l’un des artistes les plus célèbres du monde. Il semble être partout, tout le temps. Il a travaillé avec Christian Dior, Supreme, Swizz Beatz, Pharrell Williams, Nike et Comme des Garçons. Son travail est coloré, ultra-fluide, cher, mais également disponible sous forme d’objets et de bibelots produits en série. Il crée des personnages de dessins animés avec des X pour les yeux. J’ai été ambivalent à propos de son art, mis à part l’envie typique du monde de l’art à l’égard de son succès. Beaucoup le voient comme le point final grossier d’un système commercialisé dans lequel l’art est devenu davantage un véhicule d’investissement qu’un dépositaire de valeur culturelle réelle.

Il est également un collectionneur et un connaisseur d’œuvres d’art réalisées par des outsiders, des visionnaires, des outsiders, des caricaturistes, des graffeurs et d’autres personnalités marginalisées – des artistes qui, en d’autres termes, sont pour la plupart tenus à l’écart de l’histoire de l’art. Une exposition de sa collection privée, « The Way I See It: Selections From the KAWS Collection », au Drawing Center est si exceptionnelle que je vois désormais son propre art tout à fait différemment, dans le cadre d’un projet beaucoup plus vaste et indissociable de l’ensemble.

Le Drawing Center regorge de 400 œuvres de 60 artistes différents, tous très différents, et la preuve que pour chaque artiste, il existe un style spécifique qui pourrait être poussé à son plus bel accomplissement. Tout ici est figuratif et sur papier, ce qui égalise les règles du jeu et relie les artistes les uns aux autres. L’exposition est également une critique pointue des collectionneurs et des institutions qui considèrent le dessin et les artistes étrangers comme mineurs.

« La façon dont je le vois » présente certains des plus grands graphistes du XXe siècle, dont Martín Ramírez, Jim Nutt, HC Westermann, R. Crumb, Yuichiro Ukai et Susan Te Kahurangi King. Sur un mur se trouve la petite aquarelle de Hilma af Klint de 1934 représentant un corps asexué couché sous un paysage bouillant, établissant un marqueur d’excellence pour cette exposition. Le grand de Martín Ramírez Caballero met en scène un magnifique desperado pointant son arme alors que son cheval presque hiéroglyphique dresse la tête – un brillant retable universel.

Le point culminant était un mur de dessins au crayon de couleur corail de Nicole Appel ; à côté d’elle Hommage à Roz Chast était Hommage à Jerry Saltz. Et ne manquez pas l’intégralité du mur d’œuvres d’Helen Rae, qui n’a commencé à travailler qu’à l’âge de 50 ans et a eu sa première exposition personnelle en 2015, à l’âge de 77 ans. Ses illustrations sauvages ressemblent à des pages de mode. implanté de bâtons de dynamite Pop-Cubiste colorée.

Les graffeurs les plus remarquables, notamment Lee Quiñones, DONDI, DAZE et CRASH, dont les formidables œuvres ornaient les côtés des bâtiments et des wagons de métro. De plus, les portraits incroyablement complexes de Henry Darger et d’Adolf Wölfli devraient se trouver dans un musée. Sans parler des premiers dessins de Judith Linhares, Aurel Schmidt et du grand Joe Coleman, dont les œuvres détaillées me laissent sans voix.

KAWS nous fait comprendre que, même si 95 % de l’art peut être générique ou dérivé, il y a toujours des artistes qui sautent sur les traces du style et le changent. Lui-même a longtemps été boudé par le monde de l’art avant que ses œuvres ne commencent à se vendre, et son exposition suggère que les gardiens traditionnels ne sont peut-être pas toujours les meilleurs arbitres de ce qui est bon et de ce qui ne l’est pas. En 1990, un autre artiste initié et étranger, Jim Shaw, a monté une exposition massive intitulée « Thrift Store Paintings ». présentant des dizaines de pièces que Shaw a amassées lors de rencontres d’échange, de brocantes, etc. Le spectacle d’écureuil de Shaw a tout changé en ouvrant une centaine de portes possibles à des milliers d’artistes. « La façon dont je le vois » peut faire ça pour le dessin.