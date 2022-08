Peut-être que certains d’entre nous sont nés pour chasser – Shaw Local

Je me souviens bien de mon plus jeune fils, Freddy, regardant une émission de chasse à la télévision. Il a finalement levé les yeux vers moi et a dit: “Je veux aller chasser, papa.”

Mon grand-père, mon père et la plupart des membres de ma famille chassaient, c’était donc comme une tradition familiale. Mon fils est entré dans une ère de téléphones portables, d’ordinateurs et de jeux vidéo. Il est également le chanteur principal d’un groupe, donc j’ai été pour le moins surpris.

Surpris, mais pas du tout déçu.

“Quand est-ce que j’aurai mon premier pistolet, papa ?” Il a demandé.

«Quand tu auras quelques années de plus», ai-je promis.

Il n’arrêtait pas de me rappeler chaque année qu’il vieillissait et devenait de plus en plus digne de confiance. Donc, le jour de son 10e anniversaire, je l’ai surpris avec un fusil de chasse .410. Son sourire jusqu’aux oreilles le jour de cet anniversaire disait tout. Malheureusement, je ne m’étais pas bien préparé. Nous nous entraînions quelques heures par semaine avec mon fusil à un coup.

Lorsque la saison de chasse a commencé, nous étions assis dans une faible excuse pour un store faute d’eau, et rien ne s’est présenté. J’espérais sincèrement que cela n’aurait pas d’effet négatif sur lui, même s’il ne s’ennuyait pas. En fait, il est même devenu plus insistant pour continuer à chasser. Après cela, les choses se sont beaucoup améliorées. Il a obtenu son premier canard colvert lors de la prochaine chasse et était fier comme un paon. Lorsque nous nous sommes assis pour manger cet oiseau, il nous a rappelé qu’il avait pris cet oiseau que nous étions en train de manger.

Au fil des années, il est également devenu une légende de la pêche, remportant des tournois de bar locaux. Mais la chasse était toujours dans son esprit. Sa mère disait toujours qu’il était de la troisième génération. Il est maintenant un excellent plombier, ce qui l’éloigne davantage des bois. Ses deux filles sont allées à l’université et l’une d’elles enseigne maintenant.

Quelle chance ai-je?

Faisans du comté de La Salle pour toujours

Le chapitre parraine un événement Clays Sporting pour les jeunes et leurs familles le 12 juin. C’est le bon moment pour les familles de passer du temps en plein air. Cela se tiendra au Downers Grove Sportsmen’s Club, 4700 W. Old Stage Road à Morris. Les horaires sont 8h30, puis le petit-déjeuner, et le tournage commence juste après. Vous devez être préinscrit. Appelez Chuck Eiben au 815-488-1390 pour vous inscrire et obtenir toutes les informations.

Rapport de chasse

Encore une fois, je n’ai pas entendu comment notre comté s’en est sorti pendant les chasses au dindon sauvage. Je vois quelques oiseaux de plus cette année. Je n’ai pas encore vu de polts (jeunes oiseaux), mais je cherche toujours.

Les cueilleurs de champignons ont enfin une belle année pour les morilles et les champignons faisans. J’ai reçu une bonne botte d’asperges sauvages cette semaine.

Rapport de pêche

Il y a eu quelques beaux poissons-chats capturés à Allen Park et près de l’ancienne zone de l’équipe de sauvetage. Dans l’ensemble, les rivières Illinois et Fox n’ont pas produit de poisson comme elles le font habituellement à cette période de l’année. Je ne sais pas ce qui cause ce dilemme.

Les lacs de refroidissement produisent de belles prises de crapets arlequins, de bar rayé hybride et de poisson-chat. Autrement dit, si le vent ne souffle pas, on peut lancer un bateau.

• Fred Krause est un correspondant de Shaw Media.