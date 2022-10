Peut-être Cinq, Sept ! Roger Federer sur les chances de Carlos Alcaraz d’atteindre le record du Grand Chelem de Bit 3

La retraite de Roger Federer a marqué le début de la fin de la période dorée pour le tennis.

Avec Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le trio connu sous le nom de Big Three du tennis masculin, qui a accumulé tant de titres du Grand Chelem – 63 en tout – qu’il semble peu probable que quiconque atteigne les normes qu’ils ont établies.

Alors même que la bataille devrait se poursuivre pour Nadal et Djokovic, le duo fait face à une menace croissante de la Next Gen.

Carlos Alcaraz, qui a récemment remporté l’US Open en 2022, est largement considéré comme la plus grande menace pour Nadal et Djokovic, car les experts pensent que le joueur de 19 ans peut se rapprocher de l’exploit du Grand Chelem des Trois Grands.

Federer s’est récemment ouvert sur les chances d’Alcaraz.

“Vous ne voulez pas avoir ce prix – ‘c’est vous qui allez gagner plus de 20’, Federer l’a dit”, a déclaré Alcaraz.

“Je pense que ce n’est pas juste parce que personne ne peut prédire ce type de nombre.

«Une fois que vous atteignez peut-être cinq, sept, vous pouvez dire: ‘OK, maintenant nous pouvons commencer à parler. Mais nous n’avons jamais parlé de 20 avec moi. Nous avons toujours parlé de peut-être que vous pourriez atteindre 15 ans (pour battre le précédent record, établi par Pete Sampras). Ça commence juste à augmenter de plus en plus.

Federer pense cependant que la prochaine génération pourrait ne pas être en mesure d’atteindre la barre des 20 tournois du Grand Chelem.

« Vous savez, tout est lent de nos jours. L’intérieur n’est plus ce qu’il était. Ce n’était pas comme ce type de surface (indiquant un plancher en bois), où c’était comme un éclair », a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi je pense qu’il y aura plus de joueurs à l’avenir avec, je dirais, plus de cinq chelems. Parce qu’une fois que vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez rester sur la bonne voie. Je crois qu’à un moment donné, d’une manière ou d’une autre, il y aura certainement quelques joueurs avec plus de 20 Chelems. J’en suis convaincu », a ajouté Federer.

