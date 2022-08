Peur pour les Orlando Pirates alors qu’ils perdent leur chance d’aller en tête

Johannesburg (AFP) – Les Orlando Pirates ont perdu une chance de dominer le classement de la Premiership sud-africaine dimanche lors d’un match nul 0-0 contre le modeste SuperSport United à Pretoria.

Une victoire de trois buts, ou une victoire de deux buts dans laquelle ils ont marqué au moins cinq fois, aurait permis aux Buccaneers de Soweto de remplacer AmaZulu en tant que leaders.

Compte tenu du mauvais début de saison de SuperSport, avec seulement un point sur neuf possibles, c’était un objectif réaliste par une froide soirée de fin d’hiver.

Mais les Pirates n’ont jamais cliqué et ont presque subi une défaite choc avec Thamsanqa Gabuza manquant un gardien pour SuperSport à six minutes de la fin.

Un centre a été lancé sur le capitaine des Pirates et gardien de but ghanéen Richard Ofori et Gabuza non marqué n’a pas réussi à se connecter avec le ballon à l’intérieur de la surface de réparation alors qu’un but semblait inévitable.

La meilleure chance des pirates est survenue au début de la seconde période lorsqu’un tir de la Camerounaise Bienvenu Eva Nga a été paré par le gardien zimbabwéen George Chigova à Vincent Pule, qui a flambé.

Le dessin a élevé les Pirates de deux places à la troisième, deux points derrière AmaZulu et en dessous de TS Galaxy à la différence de buts.

AmaZulu s’est hissé au sommet vendredi avec une victoire spectaculaire 3-2 à l’extérieur contre Swallows à Soweto grâce à un but de la tête de dernière minute de Mbongeni Gumede.

Gumede avait auparavant concédé l’un des deux buts contre son camp dans un match qui s’est avéré être le plus excitant du quatrième tour.

Le Malawite Frank Mhango, écarté par les Pirates après avoir rarement joué lors de leur dernière campagne, a porté son record de buts par match pour AmaZulu à trois matches.

Le Namibien Peter Shaluile, élu meilleur joueur de Premiership la saison dernière après avoir terminé meilleur buteur de la ligue, a placé Mamelodi Sundowns devant Sekhukhune United samedi.

Mais Sundowns, à la recherche d’un sixième titre consécutif, a été surpris en train de faire la sieste dans la première minute de la seconde mi-temps lorsque Linda Mntambo a égalisé pour forcer un match nul 1-1 à Polokwane.

Kaizer Chiefs a rebondi après une dissimulation de quatre buts contre Sundowns le week-end dernier pour battre Richards Bay 1-0 à Durban malgré le carton rouge de Yusuf Maart à la 31e minute.

Les couchers de soleil sont quatrièmes et les chefs sont huitièmes alors qu’ils tentent de mettre fin à la période la plus sombre de leurs 52 ans d’histoire après avoir passé sept saisons sans trophée.