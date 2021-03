Les FANS sont de plus en plus préoccupés par le bien-être d’un grand influenceur Instagram qui a disparu des médias sociaux il y a plus d’un an.

Jessica Stein, 38 ans, est une star australienne des médias sociaux reconnue pour être l’un des premiers blogueurs à monétiser leur présence en ligne avec des publications sponsorisées.

La mère d’un enfant n’a posté aucun contenu depuis janvier de l’année dernière, laissant ses fidèles fans désespérés de réponses.

Stein a gagné en popularité après avoir lancé son blog «Tuula Vintage» en 2010, partageant ses articles de voyage et de mode à travers le monde dans des coupes de créateurs.

Elle avait auparavant travaillé avec de grandes marques telles que Land Rover et Vitamix, où elle a perfectionné ses capacités d’influence.

Avant son départ numérique, Stein avait dédié son compte Instagram à la mise à jour des abonnés sur le combat de sa fille Rumi, âgée de trois ans, contre un trouble chromosomique.

Rumi souffre de trisomie mosaïque 2 avec disomie maternelle uni-parentale, une maladie extrêmement rare qui n’a été diagnostiquée que 10 fois.

Stein se vantait régulièrement à ses 2,1 millions Instagram adeptes de l’enfant en bas âge, qu’elle surnomme affectueusement «Ru», et ses progrès.

Sa bio Instagram se décrit comme une: « Wanderer dans une vie passée » et « Maman à l’humain le plus fort et le plus heureux ».

Après avoir accueilli le « petit miracle » Rumi en 2017 avec son partenaire Patrick Cooper, les fans ont remarqué que la femme de 38 ans avait commencé à publier moins fréquemment alors qu’elle faisait face à l’état de sa fille.

L’inquiétude continue de croître pour la famille plus d’un an depuis la dernière activité de Stein sur les réseaux sociaux, alors que les fans continuent à rechercher des indices.

« Comment va votre fille? J’ai remarqué que vous n’aviez rien posté sur Instagram depuis longtemps et j’espère qu’elle et vous allez bien », a commenté un utilisateur.

Un autre a ajouté: « Qu’est-il arrivé à Jessica Stein de Vintage Tuula? Je m’inquiète pour son bébé … J’espère qu’ils vont bien tous les deux. »

«J’espère que vous allez bien, vous avez manqué de vous envoyer des prières à vous et à votre famille», a écrit l’un d’eux.

Mais d’autres ont défendu son silence radio apparent en disant: « Ce sont de bonnes personnes. Ce sont des parents comme vous devriez tous le faire. Laissez-les! »

Un autre a pesé: « Hmmm … Je sais que c’est un choix personnel d’arrêter avec les médias sociaux et je parie que vous avez une raison à cela, mais juste un petit au revoir à vos fidèles serait bien. J’espère que vous allez bien. »

Dans l’un de ses derniers messages, du 16 juillet 2019, Stein expliquait: « Nous avons en quelque sorte passé près de 5 mois à l’hôpital », aux côtés d’une série de photos câlinant Rumi prises en Nouvelle-Galles du Sud.

Une pause de cinq mois dans les médias sociaux a suivi avant que Stein ne réapparaisse en janvier 2020, avec un appel sincère à l’aide alors que son pays d’origine bien-aimé était détruit par les feux de brousse.

Elle a ajouté au message: « Je suis désolée de ne pas avoir partagé depuis des mois car je me débattais avec ma santé et j’ai trouvé qu’être en ligne n’était pas le meilleur endroit pour moi. »

Stein a été ouverte avec ses adeptes au sujet de ses problèmes de santé passés, comme le partage de son parcours de grossesse précaire, qui lui a permis de subir des complications après avoir été heurtée par une voiture à l’adolescence.

«J’ai subi de multiples blessures pelviennes et internes après avoir été heurtée par une voiture à 16 ans avec des douleurs et des limitations continues, et j’ai été avertie de ce qui pourrait ne jamais arriver», a-t-elle écrit dans son annonce de grossesse.

Elle a raconté comment elle et son partenaire avaient envisagé l’adoption, «juste avant que ce miracle inattendu ne se produise».

L’eau de Stein s’est rompue tôt à 20 semaines en raison de complications de sa blessure à la vessie suite à l’accident.

«Je ne connais pas les mots pour décrire à quel point je me sentais désespérée… ne pas pouvoir contrôler mon propre corps, subvenir aux besoins de mon bébé ou espérer que nous réussirions», a-t-elle dit à ses partisans.

Les derniers mois ont été les plus «solitaires» de sa vie, bien que son petit ami soit un «rocher de soutien et de positivité».

Une page GoFundMe sous le nom de «Our Little Warrior Rumi» a rapporté 235 804 $ en dons avant d’être désactivée.

Le couple a créé la page en octobre 2017 pour collecter des fonds pour les factures médicales de leur petite fille.