Peur pour la santé de Jamie Foxx: Nick Cannon aborde l’absence de l’acteur lors de la première de « Beat Shazam »

Alors que l’animateur de « Beat Shazam », Jamie Foxx, se remet de sa « complication médicale » qui l’aurait laissé hospitalisé pendant des semaines, Nick Cannon sait qu’il a de grosses chaussures d’hébergement à remplir.

Lors de la première de la saison du jeu télévisé musical, Cannon, 42 ans, n’a pas tardé à aborder l’absence de Foxx, 55 ans.

« Bienvenue sur ‘Beat Shazam’. Maintenant, je sais ce que vous pensez tous, ‘Ce n’est pas Jamie Foxx.’ Et vous avez tout à fait raison. Je suis en fait Nick Cannon et je suis honoré que Jamie m’ait demandé de le remplacer », a reconnu Cannon, selon « Entertainment Tonight ». « Alors, ne vous méprenez pas, c’est la maison de Jamie Foxx. »

Il a poursuivi: « Il a animé l’émission pendant cinq saisons et a donné près de 12 millions de dollars, vous tous. C’est incroyable. Alors, je vais faire de mon mieux pour être à la hauteur de l’héritage » Beat Shazam « de Jamie, ce qui signifie que je J’ai besoin de faire trois choses : jouer les chansons les plus populaires de la planète. J’ai compris. Organiser une fête tous les soirs. Compris. Et donner combien d’argent ? »

Le public du jeu télévisé a crié en réponse, « 1 million de dollars! »

Cannon, avec Kelly Osbourne, a été sollicité pour prendre en charge l’hébergement sur « Beat Shazam » alors que Foxx se rétablit.

Cannon sera l’hôte invité pour la sixième saison, selon Instagram de l’émission, tandis qu’Osbourne sera dans la cabine de DJ pour la fille de Foxx, Corinne.

Le père de 12 enfants a ensuite présenté Osbourne dans l’émission FOX.

« Maintenant, pendant que Corinne passe du temps papa-fille avec Jamie, j’ai le plaisir de vous présenter notre DJ invité, qui n’a en fait pas besoin d’être présenté. C’est l’incroyable Kelly Osbourne », a-t-il annoncé.

Ni Cannon ni Osbourne n’ont fourni de mises à jour sur l’état de Foxx pendant le jeu télévisé.

Foxx a déjà souffert d’une mystérieuse alerte à la santé et a été hospitalisé à Atlanta.

Depuis lors, sa fille, Corinne, a publié son histoire sur Instagram le 12 mai et a écrit que son père était « hors de l’hôpital depuis des semaines » et qu’il « récupérait ».

Elle a même noté que Foxx avait « joué au pickleball » avant de remercier les fans pour leur soutien.

Dans une publication Instagram supprimée depuis, Corinne a partagé le 12 avril que son père avait eu une « complication médicale » la veille, et « une action rapide et une grande attention » l’ont aidé à se rétablir le mois dernier.

La famille n’a pas révélé les problèmes médicaux de Foxx.

Quelques semaines après son annonce médicale mystérieuse, Foxx s’est exprimé sur les réseaux sociaux et a écrit : « J’apprécie tout l’amour !!! Je me sens béni. »

Il a également remercié Cannon d’avoir joué son rôle d’hôte de « Beat Shazam ».

« » Beat Shazam « a été un pilier non scénarisé du programme FOX pendant six saisons et plus », lit-on dans une déclaration partagée par l’émission. « Cette saison, ne voulant pas que les fans du jeu télévisé manquent une minute de plaisir, Nick Cannon a proposé de remplacer en tant qu’hôte invité pour ses amis, Jamie et Corinne Foxx. Kelly Osbourne remplacera en tant que DJ invité. »

« Tout le monde chez FOX Entertainment souhaite bonne chance à Jamie alors qu’il poursuit son rétablissement, et nous avons grandement apprécié la volonté de Nick d’intervenir et d’aider cet été. »