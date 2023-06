«Peur palpable»: 3 ans après que Pékin a resserré le contrôle, les Hongkongais parlent à voix basse prudents

Si le décor était n’importe où ailleurs en Chine, personne n’y aurait jeté un second coup d’œil.

Banderoles rouges et discours haletants vantant le leadership de Pékin. Musique glorifiant la police. Un concours mettant en vedette des jeunes souriants en tenue d’arts martiaux.

« Souvenez-vous, chers enfants », a annoncé un responsable de la sécurité locale lors de l’événement d’avril, « notre nation doit être en sécurité pour que nos maisons soient en sécurité ».

Mais c’était à Hong Kong, où il y a quatre ans, des millions de personnes sont descendues dans la rue pour protester exactement contre cela – l’influence de Pékin et la police. Aujourd’hui encore, la raison derrière cette « célébration » chorégraphiée par le Parti communiste est largement détestée.

C’était une cérémonie – joyeusement médiatisée – pour marquer l’imposition de la dure loi chinoise sur la sécurité nationale à l’ancienne colonie britannique, un moyen de renforcer le contrôle de Pékin sur la seule partie de son territoire où des éléments de démocratie ont été tolérés.

Utilisant une interdiction vaguement définie mais radicale de la sédition, de la subversion et de l’incitation, ainsi qu’une interdiction de « collusion avec des forces étrangères et externes », la loi a étouffé la liberté d’expression et l’opposition politique.

Ceci malgré la promesse de la Chine, inscrite dans la Loi fondamentale de 1997 du territoire, que le « mode de vie de Hong Kong restera inchangé pendant 50 ans ».

« Pour les Hongkongais, qui sont habitués à un Hong Kong très différent, une ville avec beaucoup plus de liberté, avec beaucoup plus d’espace pour faire ce que vous voulez faire, pour dire ce que vous voulez dire, évidemment, le développement a ressemblait plutôt à une crise cardiaque », a déclaré Francis Lee, professeur de communication à l’Université chinoise de Hong Kong.

S’exprimer peut être « dangereux »

Lee est parmi les très rares ici qui sont prêts à parler publiquement de l’impact de la loi.

Depuis son entrée en vigueur il y a trois ans cette semaine, la loi sur la sécurité nationale a été utilisée directement pour traduire en justice quelque 250 Hongkongais. Beaucoup d’autres ont été envoyés en prison avec des condamnations connexes, notamment des lois de l’époque coloniale contre l’impression de matériel « séditieux », la fraude et les restrictions pandémiques sur les rassemblements.

Pékin a également modifié le système électoral de Hong Kong, n’autorisant que les candidats désignés comme « vrais patriotes » à se présenter.

Deux millions de personnes ont défilé à Hong Kong en juin 2019 pour protester contre le projet d’autoriser le système judiciaire chinois à juger les Hongkongais sur le continent. (Saša Petricic/CBC)

Des médias critiques ont été perquisitionnés par la police et fermés, notamment Stand News et Apple Quotidien , dont le fondateur, Jimmy Lai, est en prison depuis 2020, après avoir été le premier éminent Hongkongais à être inculpé en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Plus d’une douzaine d’autres rédacteurs et dirigeants d’Apple Daily ont également été emprisonnés.

Pendant ce temps, 47 politiciens, universitaires et militants pro-démocratie sont toujours en procès accusés de multiples crimes et infractions, un processus qui les a maintenus en garde à vue et attachés au tribunal pendant des années.

« Ils nous ont promis que nous pouvions être libres, en sécurité et lutter pour la démocratie. Mais maintenant, bien sûr, les gens ont très peur », a déclaré Emily Lau, ancienne journaliste et conseillère pro-démocratie élue pour la première fois à l’Assemblée législative de Hong Kong en 1991 et maintenant à la retraite.

Elle s’exprime régulièrement, disant qu’elle veut continuer à utiliser la liberté d’expression qui reste, juste pour la préserver. Elle admet que cela signifie marcher sur une ligne « dangereuse ».

« [I] essayez de dire des choses, mais faites attention à ne pas franchir la ligne, car si vous franchissez la ligne, vous pourriez être arrêté », a déclaré Lau. « Le problème, c’est que vous ne savez pas où se trouve la ligne.

Hong Kong un endroit différent et plus vide

Ce que Lau décrit comme une « peur palpable » a refroidi l’atmosphère de Hong Kong.

Dans son centre-ville autrefois bondé, les rues semblent plus vides. Entreprises ont fui à Singapour, laissant un nombre croissant de postes vacants et moins de sièges sociaux régionaux à Hong Kong. Il y a moins de vols à destination et en provenance de la ville. Et un pourcentage beaucoup plus élevé de visiteurs vient juste à côté, le mandarin des visiteurs du continent éclipsant le bavardage anglais traditionnel de la ville.

Les rues de Hong Kong semblent plus vides, avec de nombreux départs d’entreprises et près de 200 000 personnes ayant émigré depuis l’imposition de la loi sur la sécurité nationale en 2020. (Saša Petricic/CBC)

Jusqu’à 200 000 personnes ont déménagé à l’étranger, beaucoup finir dans les grandes communautés d’expatriés de Hong Kong au Canada à Toronto et à Vancouver. Les étudiants de Hong Kong ont fait du Canada leur première destination .

Cela inclut Derek Liu, 25 ans, qui dit qu’il était nerveux même lorsqu’il est monté à bord de son vol pour Toronto en décembre dernier.

« Je n’avais pas le choix », a-t-il déclaré. « Je ne pouvais pas supporter le risque. J’avais peur d’être arrêté jour et nuit. » Il n’a pas l’intention de revenir.

REGARDER | De nombreux résidents de Hong Kong se dirigent vers le Canada :

Les résidents de Hong Kong veulent un passage plus facile au Canada Hong Kong connaît un exode massif de résidents et de nombreuses personnes qui aimeraient partir ou qui sont parties veulent que le Canada facilite l’immigration.

Liu était le président du conseil étudiant de l’Université polytechnique de Hong Kong, le site de l’un des derniers et des plus grands affrontements entre la police et les étudiants fin 2019. Les manifestants ont lancé des briques et des bombes à essence, tandis que la police a répondu avec plus d’un millier de coups de feu. gaz et balles en caoutchouc. Tant de blessés, les urgences des hôpitaux ont été débordées pendant des jours.

Il blâme le gouvernement de Hong Kong pour l’escalade de la violence, en ignorant les demandes de millions de manifestants pacifiques tout au long de 2019 alors qu’ils s’inquiétaient de l’influence croissante de la Chine.

Les partisans de Pékin approuvent les limites à la liberté

Regina Ip, une législatrice pro-Pékin qui siège au Conseil exécutif de Hong Kong, son cabinet, blâme les forces pro-démocratie pour les affrontements avec la police et loue Pékin pour son « aide », qui comprend la loi sur la sécurité nationale.

« L’ordre et la sécurité sont de retour à Hong Kong », a-t-elle déclaré lors d’une récente interview dans son bureau à la législature. « La violence politique s’est arrêtée. »

Pense-t-elle que les Hongkongais conserveront les libertés fondamentales auxquelles ils s’attendent ?

« Ils resteront, tant qu’ils comprendront qu’aucune liberté n’est absolue », a-t-elle déclaré.

Elle rejette les suggestions selon lesquelles la fermeture de médias « a quoi que ce soit à voir avec la liberté d’expression » ou que la liberté d’expression a été « indûment affectée » pour quelqu’un d’autre.

Ip ne s’attend pas non plus à ce que Hong Kong autorise à nouveau de grandes manifestations, car la police serait « extrêmement prudente » au cas où les événements « se transformeraient en violence politique ».

Chiu Loy a vu de près les nouvelles contraintes et leurs conséquences. Il dirige un bureau d’aide communautaire dans la banlieue lointaine de Hong Kong, après avoir passé huit mois en prison pour avoir organisé un rassemblement non autorisé.

« Le jeu est terminé », a-t-il déclaré. « Il n’y a plus de critique du gouvernement en public. Nous parlons à voix basse. »

Chiu Loy a passé huit mois en prison après avoir été accusé d’avoir organisé un rassemblement illégal pour son travail sur la veillée aux chandelles de Hong Kong en 2020 pour se souvenir des personnes tuées lors de la répression de Pékin en 1989 contre les manifestants de la place Tiananmen. Il dirige maintenant un bureau d’aide communautaire. (Saša Petricic/CBC)

Le crime de Chiu a été d’appeler à une veillée aux chandelles pour les personnes tuées lors de la répression de Pékin en 1989 contre les manifestants de la place Tiananmen. Bien que strictement interdit dans toute la Chine continentale, il s’agissait d’un événement annuel organisé dans le parc Victoria de Hong Kong avant que la loi sur la sécurité ne soit invoquée.

Cette année, la police a rempli le parc d’officiers, détenant toute personne avec une bougie ou qui avait l’air d’avoir Tiananmen en tête.

« La lutte va continuer », disent les militants

Alors que je me tenais dans le bureau de Chiu, qui était encombré de livres et d’une mini Statue de la Liberté comme celle utilisée lors des manifestations, j’ai demandé s’il était inquiet à l’idée de parler à la CBC.

« Même si j’ai peur, j’ai cette chance et je dois exprimer mon opinion », a-t-il déclaré. En outre, a-t-il dit, « le gouvernement ne peut pas emprisonner tous les millions de personnes qui ne sont pas d’accord avec la politique du gouvernement ».

La police de Hong Kong a arrêté un jeune manifestant en septembre 2019 après l’un des nombreux affrontements de rue qui s’est intensifié cette année-là et est devenu la justification pour Pékin d’imposer la loi sur la sécurité nationale sur le territoire. (Saša Petricic/CBC)

Chiu a déclaré que les Hongkongais continueraient à organiser des manifestations privées par le biais de conversations à leurs tables de cuisine ou sur leurs bancs de parc.

« Je crois que la lutte, le mouvement social, va continuer à ce niveau. C’est pourquoi je garde ce bureau pour le service communautaire », a-t-il dit en souriant.

En effet, de nombreux militants pensent qu’ils peuvent attendre la sortie de Pékin, que son emprise serrée pourrait se desserrer à mesure que la stabilité politique à Hong Kong s’installera.

C’est la nouvelle normalité, alors que l’ancienne colonie britannique poursuit sa vie sous le contrôle plus strict d’une autre puissance éloignée.