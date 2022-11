Peur et stress d’Halloween : étude

Une nouvelle étude publiée juste à temps pour Halloween révèle qu’une peur palpitante peut en fait être bénéfique pour le cerveau.

Des chercheurs de la Chicago School of Professional Psychology ont découvert que les sensations fortes d’Halloween peuvent en fait réduire le stress de la vie quotidienne.

Lorsque les gens surmontent la peur, ils éprouvent une libération psychologique positive semblable à un sentiment d’accomplissement, ont déclaré les chercheurs.

« Lorsque nous sommes dans la bonne situation, il y a une réponse neurobiologique qui se produit. Il y a une poussée d’adrénaline, de dopamine et d’endorphines qui se traduit vraiment par un sentiment d’euphorie, ou de bien-être, ou un sentiment de calme et de satisfaction parce que nous avons pu affronter nos peurs de manière sûre », a déclaré Michelle Cutler. , psychologue et professeur agrégé à la Chicago School of Professional Psychology, dans une interview sur CTV News Channel lundi.

Visiter des maisons hantées ou regarder des films effrayants avec un ami de confiance sont quelques-unes des frayeurs d’Halloween qui offrent cette montée d’adrénaline, d’endorphines et de dopamine, qui se traduit dans le cerveau par des émotions de bien-être comme la satisfaction et l’autonomisation une fois la peur surmontée.

Cutler dit que la clé dans ces situations effrayantes est d’avoir un sentiment de contrôle : « Savoir que c’est quelque chose que vous choisissez de faire pour pouvoir l’arrêter à tout moment. Si vous vous rendez compte que c’est trop, vous pouvez prendre du recul et faire autre chose.

De plus, les liens sociaux peuvent être renforcés par des moments de peur lorsqu’ils sont vécus avec une personne de confiance.

“Même l’expérience d’avoir ces émotions intenses avec quelqu’un d’autre, en particulier quelqu’un avec qui vous vous sentez en sécurité, peut vous rapprocher parce que vous vivez ces émotions intenses et cela peut renforcer votre lien social”, explique Cutler.