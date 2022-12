Brûleur avant26:56« Peur » et « panique » : histoires dans les salles d’urgence du Canada

Une recrudescence des maladies respiratoires exerce une pression sur un système de soins de santé déjà surchargé dans de nombreux endroits au pays et rend encore plus difficile pour de nombreux Canadiens de se faire examiner par leur médecin de famille, dans les cliniques sans rendez-vous et même à l’urgence. Aujourd’hui, nous entendrons des histoires personnelles de personnes qui disent avoir eu du mal à obtenir un accès rapide aux soins médicaux dont elles avaient désespérément besoin.

Julia Murray est une mère de Conception Bay South à Terre-Neuve dont le fils de 3 ans, Jack, a attrapé une terrible fièvre au début de décembre. Bianca Gallant de Memramcook, au Nouveau-Brunswick, dit qu’elle a récemment eu une attente de 14 heures dans une salle d’urgence de Moncton qui a fini par nécessiter une intervention chirurgicale d’urgence.

Écoutez sur Google Podcasts

Écoutez sur Apple Podcasts

Écoutez sur Spotify