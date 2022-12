Peur d’une attaque de requin ? Voici ce que les experts veulent que vous sachiez.

Il semble y avoir une nouvelle histoire d’un attaque de requin chaque mois, une fréquence qui brosse un tableau de créatures menaçantes sous la mer à la recherche d’humains. Mais les experts disent que ce n’est tout simplement pas le cas : les attaques de requins sont en fait un problème minuscule dans le monde entier.

Les dossiers internationaux d’attaque de requins du Florida Museum of Natural History ont fait l’objet d’une enquête 137 interactions requin-humain présumées en 2021. Parmi ceux-ci, seuls 73 dans le monde entier ont été considérés comme des morsures de requin non provoquées, dont la plupart se sont produites aux États-Unis, tandis que 39 des incidents ont été considérés comme provoqués, ce qui signifie que l’humain a délibérément interagi avec le requin d’une manière ou d’une autre.

Mais comme l’a expliqué Yannis Papastamatiou, professeur à l’Université internationale de Floride qui étudie le comportement des requins, c’est encore un très petit nombre.

“Si vous mettez cela en perspective avec le nombre de personnes dans l’eau, le nombre de requins dans l’eau… vous réalisez vraiment à quel point il est peu probable que vous soyez mordu par un requin”, a-t-il déclaré à CBS News. « … C’est juste un jeu de chiffres. Et le fait est que la probabilité relative est extrêmement faible.

Par rapport à la fréquence d’autres types de blessures et de morsures d’animaux, Kayleigh Grant, fondatrice de Kaimana Ocean Safari à Hawaï, a déclaré à CBS News que les gens “ne devraient vraiment pas avoir peur des requins”. Une étude de 1979 fréquemment citée a révélé 892 morsures humaines rapporté à New York en 1977 – 63 fois plus que les morsures de requins dans le monde cette même année. Aujourd’hui encore, le Clinique de Cleveland dit qu’environ 250 000 morsures humaines sont signalées chaque année dans tout le pays, soit près de 3 500 fois plus que les morsures de requins.

“Vous êtes plus susceptible d’être mordu par un New-Yorkais que par un requin. C’est une vraie statistique », a déclaré Grant. “Nous devrions donc vraiment avoir plus peur de notre espèce que des beaux requins de l’océan.”

un couple nage à côté d’un requin gris dans la mer Méditerranée près de la ville côtière de Hadera, au nord d’Israël, le 22 novembre 2022. MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

Pourquoi les requins attaquent-ils ?

Les incidents dans lesquels un requin mord un humain sont généralement considérés comme un comportement général de tous les requins, a déclaré Papastamatiou, mais en réalité, cela pourrait se produire pour diverses raisons, dont la plupart n’incluent pas l’alimentation. Même si un requin cherche de la nourriture, une morsure chez un humain est souvent un cas d’erreur d’identité ou la curiosité.

“De toute évidence, même un grignotage d’enquête d’un requin blanc pourrait être mortel simplement en raison de la taille de ces animaux, mais même avec les requins blancs, le taux de mortalité n’est pas très élevé parmi les victimes”, a déclaré Papastamatiou. “… Il est extrêmement rare que quelqu’un soit complètement dévoré par un grand requin.”

Grant a déclaré à CBS News que histoires d’attaques de requins sont tragiques, mais les gens doivent comprendre que l’océan est la maison des requins et que les animaux évitent les humains le plus souvent.

“Chaque fois que nous y entrons, nous devrions en quelque sorte anticiper qu’il est possible que nous rencontrions un requin”, a-t-elle déclaré. « La plupart du temps – 99,9 % du temps – les requins ne font que nager à côté des gens. Ils ne regardent pas une personne en disant : « C’est ma nourriture. Malheureusement, ils n’obtiennent pas le crédit qu’ils méritent chaque fois qu’ils identifient correctement ce que nous sommes et continuent à nager.

Des requins taureaux entourent la boîte à appâts sur laquelle Jordan Lempke, 27 ans, est assise alors qu’elle prend des photos et regarde les requins lors d’une plongée éco-touristique au large de Jupiter, en Floride, le 5 mai 2022. Joseph Prezioso/Agence Anadolu via Getty Images

Comment prévenir une attaque ?

Même si les attaques de requins sont relativement rares, elles sont toujours une possibilité, disent les experts. Mais il existe certaines mesures préventives que les amateurs de plage peuvent prendre pour réduire le risque.

Tout d’abord, les gens devraient vérifier leur environnement. Si l’eau est trouble, il peut être plus difficile pour vous et le requin de vous identifier correctement, et s’il y a eu récemment une grosse tempête qui a entraîné beaucoup de débris ou causé la mort d’animaux, cela pourrait également attirer plus requins dans la région. Le lieu de baignade lui-même doit également être pris en compte – restez à l’écart des zones où les gens pêchent.

Deuxièmement, Grant a déclaré qu’il était important que les gens “aient l’air vivants” lorsqu’ils jouent, nagent ou surfent dans l’océan. Vous devez également avoir l’air “déterminé” dans vos mouvements, en particulier si vous nagez, et il est avantageux de porter un masque ou des lunettes de protection afin de mieux surveiller la zone qui vous entoure.

“Pas tellement que vous éclaboussez ou que vous agitez ou que vous ayez l’air paniqué, mais continuez simplement à bouger un peu”, a déclaré Grant. “Vous ressemblerez à une cible beaucoup plus difficile, une proie beaucoup plus difficile à attraper.”

Si vous voyez un requin, la chose la plus importante à faire est de “garder un œil” dessus, a déclaré Papastamatiou.

“Ne lui tournez pas le dos, même si vous avez décidé qu’il était temps de sortir de l’eau”, a-t-il déclaré. “… La règle d’or est de faire savoir à cet animal que vous savez qu’il est là.”

Si vous plongez, il est également avantageux de maintenir un contact visuel avec le requin, a ajouté Grant. Et si vous avez des palmes ou une planche de surf ou quelque chose du genre, placez-la entre vous et l’animal.

“Le simple fait de leur donner ce contact visuel est le meilleur moyen pour vous de ressembler à un prédateur au sommet égal à un requin”, a-t-elle déclaré. “Ils sont en fait vraiment intimidés par le contact visuel.”

Le vrai péril

Quand les gens pensent aux requins, ils pensent souvent au film de 1975 “Mâchoires», un film primé sur une ville balnéaire apparemment chassée par un grand blanc. Ce film serait responsable d’avoir suscité la peur parmi les masses, ce qui, associé aux gros titres d’attaques de requins, a vilipendé la créature marine qui est essentielle dans maintenir l’équilibre dans les écosystèmes marins.

Mais la vérité est que les humains représentent un risque beaucoup plus grand pour eux que l’inverse.

“Je veux juste que les gens comprennent que les requins ne sont pas là pour nous attraper. Ils ne ressemblent pas à ce qui a été dépeint dans ‘Jaws’ », a déclaré Grant. Même le réalisateur de “Jaws” Steven Spielberg lui-même a déclaré à la BBC qu’il “regrette vraiment” comment son film a incité les gens à craindre les requins.

Les requins sont aussi notoirement chassés pour leurs nageoires, une partie de leur corps qui est souvent utilisée dans les cuisines spécialisées mais qui est généralement obtenue en coupant l’aileron d’un requin et en laissant son corps couler au fond de l’océan. Une étude de 2013 a révélé que les humains tuent environ 100 millions de requins chaque année – un nombre qui dépasse de loin le nombre de morsures de requins chaque année – bien que les raisons spécifiques de ces meurtres ne soient pas précisées.

“Les requins sont vraiment, vraiment mal compris”, a déclaré Grant. « … Ils ne sont pas l’ennemi. C’est quelque chose avec lequel nous devrions travailler pour aider à maintenir l’écosystème en bonne santé et en équilibre.

