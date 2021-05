L’acteur Mark Ruffalo a divisé les médias sociaux après s’être excusé pour les déclarations provocantes qu’il a faites à propos d’Israël. Certains ont dit que son rétropédalage était courageux, tandis que d’autres l’ont dénoncé comme étant sans vigne.

La star hollywoodienne a fait partie d’une bande de célébrités et de personnalités pour peser sur la montée de la violence entre Israël et les Palestiniens ces dernières semaines.

Plus tôt ce mois-ci, il a appelé à des restrictions économiques à Tel Aviv, écrivant que «Les sanctions contre l’Afrique du Sud ont aidé à libérer son peuple noir – il est temps que des sanctions contre Israël libèrent les Palestiniens.» Le message comprenait un lien vers une pétition exigeant des sanctions internationales contre les principales industries israéliennes. « Jusqu’à ce que les Palestiniens se voient accorder des droits civils pleins et égaux. »

Des attaques transfrontalières de roquettes et de missiles entre Gaza contrôlée par le Hamas et Israël ont éclaté plus tôt en mai, après des jours de violentes manifestations contre le projet d’Israël d’expulser plusieurs familles palestiniennes de Jérusalem-Est pour faire de la place aux colons juifs. Il y a eu des victimes civiles des deux côtés, mais l’armée israélienne a été accusée d’avoir mené une réponse disproportionnée, tuant de nombreux non-combattants, y compris des enfants.





Mais dans un tweet lundi, Ruffalo a cherché à clarifier sa position sur le conflit.

«J’ai réfléchi et je voulais m’excuser pour les messages publiés lors des récents combats entre Israël et le Hamas qui suggéraient qu’Israël commettait un ‘génocide’,» il a écrit. «Ce n’est pas exact, c’est incendiaire, irrespectueux et est utilisé pour justifier l’antisémitisme ici et à l’étranger. Il est maintenant temps d’éviter les hyperboles. »

Le message a reçu les applaudissements des défenseurs d’Israël. Dov Hikind, ancien membre de l’Assemblée de l’État de New York et fondateur d’Américains contre l’antisémitisme, mentionné que les excuses de Ruffalo étaient inattendues mais bienvenues.

«Il faut toujours un certain courage pour admettre ses erreurs», il a écrit.

Le groupe pro-israélien Stand With Us a également apporté son soutien. Le directeur exécutif de l’organisation, Michael Dickson, a déclaré qu’il était important que l’acteur ait « Remettre les pendules à l’heure », en faisant valoir que «Le mensonge du« génocide »est utilisé pour inciter à un antisémitisme violent – parfois mortel. »

Corriger. Il y a un conflit, bien sûr. Et les gens de bonne volonté travaillent pour la paix. Mais il n’y a pas de génocide. Le mensonge du «génocide» est utilisé pour inciter à un antisémitisme violent – parfois mortel. Il est important que vous mettiez les choses au clair et que vous utilisiez votre voix pour réconcilier et non pour diviser. – Michael Dickson (@michaeldickson) 25 mai 2021

Beaucoup d’autres ont exprimé leur déception face au demi-tour apparent de Ruffalo et ont accusé la star des « Avengers » de céder à la pression pour adapter son point de vue franc sur la question.

Un commentateur a déclaré que l’acteur n’avait pas de colonne vertébrale et qu’il revenait sur ses déclarations parce qu’il ne le voulait pas «Bouleversé la société polie.»

Booooo ont une colonne vertébrale ont une certaine intégrité. Vous défendez les opprimés quand c’est à la mode, mais ensuite vous revenez sur vos déclarations quand cela dérange la société polie. Ce n’est pas utiliser votre voix pour aider – c’est de l’influence pour chasser l’homme. – Salt M. Bank (@saltmbank) 25 mai 2021

D’autres observateurs ont déclaré que Ruffalo faisait désormais partie de la « problème » en ne soutenant pas ses dénonciations de la politique israélienne envers les Palestiniens.

«C’est tellement dommage que vous ayez choisi de confondre la critique des atrocités commises par l’État d’Israël avec l’antisémitisme. Ce n’est pas et ne devrait jamais être utilisé pour justifier le racisme », lis une réponse bouleversée.

L’acteur américain est loin d’être la seule célébrité à susciter la polémique sur les réseaux sociaux avec ses opinions sur le conflit israélo-palestinien. Plus tôt ce mois-ci, la popstar suédoise Zara Larsson a été accusée d’antisémitisme après avoir soutenu qu’Israël était coupable « aparté » contre les Palestiniens. La publication controversée d’Instagram a ensuite été supprimée.

Dans un cas similaire, le mannequin Bella Hadid a fait face à des réactions négatives après avoir participé à une marche pro-palestinienne à New York. Le compte Twitter officiel d’Israël a condamné le mannequin américain, dont le père est palestinien, l’accusant de défendre la «Élimination de l’État juif».





