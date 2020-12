Wisconsinites et amateurs de viande crue, voici votre mise en garde annuelle pour les fêtes de fin d’année.

Le département des services de santé du Wisconsin exhorte les résidents à déposer leurs sandwichs cannibales, également connus sous le nom de sandwichs à la viande crue, de viande de tigre ou de steak tartare.

« De nombreuses familles du Wisconsin les considèrent comme une tradition de vacances, mais les manger constitue une menace pour les bactéries Salmonella, E. coli O157: H7, Campylobacter et Listeria qui peuvent vous rendre malade », a écrit samedi le département dans un message sur Facebook. a appelé son rappel annuel. « N’oubliez pas que le bœuf haché doit TOUJOURS être cuit à une température interne de 160 ° F. »

Le Milwaukee Journal Sentinel, qui fait partie du réseau USA TODAY, a inclus les sandwichs souvent servis avec des oignons crus sur sa liste 2018 des traditions culinaires préférées des fêtes du Wisconsin.

Des centaines de personnes dans le Midwest participent à la tradition saisonnière, selon un Article de blog 2018 du département américain de l’Agriculture, qui offre quelques conseils pour manger les sandwichs.

« Si les sandwichs cannibales sont une tradition dans votre maison, essayez cette alternative sûre: faites cuire le bœuf haché avec les mêmes épices et garnitures, jusqu’à ce qu’il atteigne 160 ° F, et servez-le sur du pain ou des craquelins », a déclaré l’USDA. « Vous serez peut-être surpris de constater qu’il a meilleur goût une fois cuit! Sans compter que vous ne risquerez pas un voyage à l’hôpital à chaque bouchée. »

Le site Web du département de la santé du Wisconsin note qu’il y a eu huit épidémies dans l’État depuis 1986, liées à des personnes mangeant un plat de bœuf haché cru. En décembre 1994, une épidémie de salmonelles a touché plus de 150 personnes.

Sécurité alimentaire pour les vacances

Les responsables de la santé du Wisconsin et du gouvernement fédéral offrent également des conseils supplémentaires en matière de sécurité alimentaire:

Lait de poule: Le lait de poule traditionnel à base d’œufs crus est un risque potentiel car l’œuf cru peut contenir des salmonelles. Bien que la cuisson puisse détruire les bactéries pathogènes, les consommateurs peuvent toujours tomber malades lorsque le lait de poule est laissé à température ambiante pendant plusieurs heures avant d’être consommé, selon le département de la santé du Wisconsin. Des alternatives sûres sont les boissons au lait de poule pasteurisées vendues dans des caisses de produits laitiers d’épicerie, qui doivent être conservées au réfrigérateur.

Pâte à biscuits: Ne mangez pas de pâte à biscuits crue et de pâte à base de farine ou d’œufs qui peuvent contenir des germes nocifs, tels que E. coli et salmonelle. Certaines entreprises ont une pâte à biscuits comestible qui utilise de la farine traitée thermiquement et des œufs pasteurisés ou pas d’œufs.

Poulet cru: Les Centers for Disease Control and Prevention disent de ne pas laver le poulet cru car il peut propager les germes du poulet à d’autres aliments ou ustensiles de cuisine.

Faites bien cuire les aliments: La viande, le poulet, la dinde, les fruits de mer et les œufs peuvent transporter des germes qui provoquent une intoxication alimentaire, selon le CDC. Utilisez un thermomètre pour aliments pour vous assurer que ces aliments ont été cuits à une température interne sécuritaire. Les rôtis, côtelettes, steaks et jambon frais doivent reposer pendant trois minutes après les avoir retirés du four ou du gril.

