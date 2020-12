Une base de l’US Air Force en Allemagne a été confrontée à une alerte de missile après qu’une fausse alarme s’est déclenchée disant aux équipages de « se mettre à couvert » d’une attaque aérienne.

Des responsables et des rapports indiquent qu’il a été découvert plus tard qu’il s’agissait d’un exercice d’entraînement qui a provoqué l’avertissement à la base aérienne de Ramstein, dans le sud-ouest de l’Allemagne, située entre Francfort et la frontière française.

On ne sait pas quel événement militaire a déclenché les alarmes samedi, mais le même jour, le ministère russe de la Défense a annoncé que l’un de ses sous-marins nucléaires avait testé quatre missiles balistiques intercontinentaux à travers le pays.

Les ogives de test ont été lancées depuis un endroit de l’océan Pacifique pour atteindre des cibles dans le nord-ouest de la Russie, selon le communiqué de Moscou.

Sur la photo: des drapeaux américains et allemands flottent à l’extérieur de la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, où samedi une alerte de missile a été déclenchée, provoquant le déclenchement d’alarmes

Dans un communiqué publié sur Facebook, la base a déclaré avoir suivi la « procédure appropriée » après l’alerte.

« Aujourd’hui, le poste de commandement de la base aérienne de Ramstein a été informé via un système de notification d’alerte d’un lancement de missile dans le monde réel sur le théâtre européen », a déclaré la base.

«Le poste de commandement a suivi la procédure appropriée et a fourni des notifications opportunes et précises au personnel de la communauté militaire de Kaiserslautern.

Le communiqué indique que «le lancement du missile a ensuite été évalué comme faisant partie d’un exercice d’entraînement et non comme une menace pour la zone KMC. La situation est claire.

Selon Military.com, les sirènes ont sonné « Attaque aérienne, attaque aérienne, chercher à se mettre à l’abri, se mettre à couvert », mais ne contenaient pas le message « Exercice, exercice, exercice » qui accompagne généralement un exercice d’entraînement, provoquant une panique momentanée pour certains.

Quelqu’un commentant la page Facebook officielle de la base dimanche a déclaré que l’avertissement « faisait battre mon cœur pendant une seconde », un autre ajoutant « moi aussi, je suis tombé sur le [base] et a commencé à crier aux gens de se mettre à couvert.

Alors que les responsables de l’armée de l’air ont refusé de dire exactement ce qui avait déclenché l’alarme, la cause probable était le test de missile russe, qui a vu le président russe Vladimr Poutine tester quatre missiles balistiques intercontinentaux depuis un sous-marin (photo)

Le sous-marin Vladimir Monomakh de la flotte du Pacifique a lancé quatre missiles Bulava en succession rapide depuis une position sous-marine dans la mer d’Okhotsk, qui se trouve près de la péninsule russe du Kamtchatka, samedi, selon le ministère de la Défense.

Les missiles factices ont atteint leurs cibles désignées sur le champ de tir de Chiza dans la région d’Arkhangelsk, dans le nord-ouest de la Russie, à plus de 3400 kilomètres, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le Vladimir Monomakh est l’un des nouveaux sous-marins nucléaires de classe Borei qui transportent chacun 16 missiles Bulava et sont destinés à servir de noyau de la composante navale des forces nucléaires du pays pour les décennies à venir.

En 2018 un autre Un sous-marin du même type a effectué un lancement similaire de quatre missiles Bulava qui imitaient les conditions d’un conflit nucléaire majeur et constituaient une démonstration coûteuse de l’efficacité de la dissuasion nucléaire du pays.

Le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, a déclaré dans un rapport au président Poutine que le lancement mettait fin aux exercices à grande échelle des forces nucléaires stratégiques de la Russie qui ont débuté mercredi.

Le sous-marin nucléaire Vladimir Monomakh de la marine russe est vu avant un lancement de missile d’entraînement dans la mer d’Okhotsk, en Russie, samedi

L’équipage du sous-marin nucléaire Vladimir Monomakh effectue un lancement de missile pratique depuis la mer d’Okhotsk, Russie

Les manœuvres ont également vu un autre sous-marin nucléaire russe effectuer un lancement pratique d’un missile balistique intercontinental (ICBM) depuis la mer de Barents, un ICBM au sol a été lancé depuis l’installation de Plesetsk dans le nord-ouest de la Russie et des bombardiers stratégiques Tu-160 et Tu-95 ont tiré missiles de croisière sur des cibles de test à une distance arctique.

Cela intervient alors que la Russie a étendu ses exercices militaires ces dernières années au milieu des tensions avec l’Occident alors que les relations sont tombées au plus bas de l’après-guerre froide après l’annexion par Moscou en 2014 de la péninsule de Crimée en Ukraine.

La série de lancements de missiles intervient moins de deux mois avant l’expiration début février du nouveau traité de contrôle des armements START (Traité de réduction des armements stratégiques) entre les États-Unis et la Russie.

Le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, a déclaré dans un rapport au président Poutine (photo) que le lancement mettait fin aux exercices à grande échelle des forces nucléaires stratégiques de la Russie qui ont débuté mercredi

Des missiles balistiques intercontinentaux sont lancés par le sous-marin nucléaire Vladimir Monomakh de la marine russe depuis le Sera d’Okhotsk, Russie

Le sous-marin de la marine russe est vu avant un lancement de missile d’entraînement dans la mer d’Okhotsk, en Russie, samedi

Le travail de l’équipage du sous-marin nucléaire russe Karelia lors des manœuvres du mercredi 9 qui comprenait le lancement d’un missile balistique depuis le sous-marin nucléaire Karelia dans la mer de Barents, en Russie

Moscou et Washington ont discuté de la possibilité de son extension, mais n’ont jusqu’à présent pas réussi à surmonter leurs divergences.

Le nouveau START a été signé en 2010 par le président américain Barack Obama et le président russe Dmitri Medvedev.

Il limite chaque pays à pas plus de 1 550 ogives nucléaires déployées et 700 missiles et bombardiers déployés. et envisage des inspections approfondies sur place pour vérifier la conformité.

Un bombardier stratégique russe Tu-160 tire un missile de croisière sur des cibles de test, lors d’un exercice militaire, en Russie, le mercredi 9 décembre

Un missile balistique intercontinental basé au sol a été lancé depuis l’installation de Plesetsk dans le nord-ouest de la Russie le mercredi 9

L’armée russe a mené des exercices de balayage de ses forces nucléaires stratégiques qui comprenaient plusieurs lancements de missiles d’entraînement

Après que Moscou et Washington se soient retirés du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire de 1987 l’année dernière, New START est le seul accord de contrôle des armements nucléaires entre les deux pays encore en vigueur.

Les partisans du contrôle des armements ont averti que son expiration supprimerait tout contrôle des forces nucléaires américaines et russes, ce qui porterait un coup à la stabilité mondiale.