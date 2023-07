Peur des inondations à Delhi alors que Yamuna coule au-dessus de la marque de danger, l’évacuation commence

De fortes pluies dans le nord de l’Inde ont mis la région à genoux, faisant plus de 37 morts au cours des trois derniers jours.

Dans la capitale nationale, le niveau d’eau de la Yamuna, qui a franchi la barre des 205,33 mètres tard hier soir, a atteint 206,24 ce matin – alors que l’Haryana libérait plus d’eau dans la rivière depuis le barrage de Hathnikund.

Les responsables ont déclaré que la rivière avait franchi la marque de danger plus tôt que prévu. Il a été prédit qu’il ne franchirait la marque de danger que mardi après-midi.

Les autorités ont commencé à évacuer les habitants des zones basses sujettes aux inondations. Ils seront transférés dans des camps de secours et des centres communautaires dans divers quartiers de la ville.

Le ministre en chef Arvind Kejriwal avait présidé hier une réunion de haut niveau pour discuter de l’engorgement causé par la pluie dans la ville et de la montée des eaux de Yamuna. Le gouvernement de Delhi a mis en place 16 salles de contrôle pour surveiller les zones inondables et le niveau d’eau de la Yamuna.

Le bureau météorologique a prédit des averses plus fortes pour l’Himachal Pradesh, le Jammu-et-Cachemire, l’Uttarakhand, l’Haryana, Delhi, l’Uttar Pradesh et le Rajasthan.

Alors que de fortes pluies étouffaient presque tout le nord de l’Inde, l’armée et la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe sont intervenues pour intensifier les opérations de secours et de sauvetage dans les États touchés.

Plusieurs rivières de la région sont en crue. Dans les villes et villages, de nombreuses routes et bâtiments restent submergés dans l’eau jusqu’aux genoux.

Dans l’Himachal Pradesh – la plus touchée par la pluie poilue – il n’y a pas eu de répit dans la furie de la mousson lundi, avec des glissements de terrain et des crues soudaines, déclenchées par des pluies incessantes, endommageant des maisons, des propriétés valant des centaines de crores de roupies.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est entretenu avec le ministre en chef Sukhwinder Singh Sukhu, lui assurant toute son aide et son soutien.

Dans l’Uttarakhand, de nombreuses routes et autoroutes ont été bloquées en raison des pluies incessantes et des glissements de terrain, au milieu des rapports sur le niveau d’eau dans les rivières et les ruisseaux traversant la marque de danger.

De fortes pluies au Rajasthan, au Pendjab et dans l’Haryana ont entraîné un engorgement massif des eaux et des inondations dans les zones basses, incitant les autorités à passer à l’action dans les endroits les plus touchés.

Au Rajasthan, d’intenses pluies de mousson ont interrompu la vie normale, inondant les routes, les voies ferrées et même les hôpitaux. Plus d’averses sont attendues dans l’état aujourd’hui.

Le Département météorologique indien (IMD) a déclaré que la confluence des perturbations de l’ouest et des vents de mousson a conduit à la période intense.

L’IMD avait précédemment prévu des précipitations normales en juillet.