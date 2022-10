Peur des aiguilles ? La Chine utilise le vaccin inhalable COVID-19

La ville chinoise de Shanghai a commencé mercredi à administrer un vaccin inhalable contre le COVID-19 dans ce qui semble être une première mondiale.

Le vaccin, un brouillard qui est aspiré par la bouche, est offert gratuitement comme dose de rappel pour les personnes déjà vaccinées, selon une annonce sur un compte officiel des médias sociaux de la ville.

Les scientifiques espèrent que ces vaccins “sans aiguille” rendront la vaccination plus accessible dans les pays aux systèmes de santé fragiles car plus faciles à administrer. Ils peuvent également persuader les personnes qui n’aiment pas recevoir une injection dans le bras de se faire vacciner.

La Chine souhaite que davantage de personnes reçoivent des rappels avant d’assouplir les strictes restrictions pandémiques qui freinent l’économie et sont de plus en plus désynchronisées avec le reste du monde. À la mi-octobre, 90 % des Chinois étaient complètement vaccinés et 57 % avaient reçu un rappel.

Une vidéo publiée par un média d’État chinois en ligne montrait des personnes d’un centre de santé communautaire enfonçant dans leur bouche l’embout court d’une tasse blanche translucide. Le texte d’accompagnement indiquait qu’après avoir lentement inhalé, les gens retenaient leur respiration pendant cinq secondes, la procédure complète étant terminée en 20 secondes.

“C’était comme boire une tasse de thé au lait”, a déclaré un habitant de Shanghai dans la vidéo. “Quand je l’ai respiré, il avait un goût un peu sucré.”

L’efficacité des vaccins sans aiguille n’a pas été complètement explorée. Les régulateurs chinois ont approuvé le vaccin inhalable en septembre, mais uniquement en tant que rappel après que des études ont montré qu’il déclenchait une réponse du système immunitaire chez les personnes qui avaient déjà reçu deux injections d’un vaccin chinois différent.

Un vaccin pris sous forme de brouillard pourrait repousser le virus avant qu’il n’atteigne le reste du système respiratoire, bien que cela dépende en partie de la taille des gouttelettes, a déclaré un expert.

Les plus grosses gouttelettes entraîneraient des défenses dans certaines parties de la bouche et de la gorge, tandis que les plus petites se déplaceraient plus loin dans le corps, a déclaré le Dr Vineeta Bal, immunologiste en Inde.

Le vaccin inhalable a été développé par la société biopharmaceutique chinoise CanSino Biologics Inc. en tant que version aérosol du vaccin adénovirus à injection unique de la société, qui utilise un virus du rhume relativement inoffensif.

Le vaccin traditionnel à injection unique a été approuvé pour une utilisation sur plus de 10 marchés, dont la Chine, la Hongrie, le Pakistan, la Malaisie, l’Argentine et le Mexique. La version inhalée a reçu le feu vert pour des essais cliniques en Malaisie, selon un rapport des médias malaisiens le mois dernier.

Les régulateurs en Inde ont approuvé un vaccin nasal, une autre approche sans aiguille, mais il n’a pas encore été déployé. Le vaccin, développé aux États-Unis et licencié au fabricant indien de vaccins Bharat Biotech, est injecté dans le nez.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, une douzaine de vaccins nasaux sont actuellement testés dans le monde.

La Chine s’est appuyée sur des vaccins développés au niveau national, principalement deux vaccins inactivés qui se sont avérés efficaces pour prévenir la mort et les maladies graves, mais moins que les vaccins Pfizer et Moderna pour arrêter la propagation de la maladie.

Les autorités chinoises n’ont pas non plus imposé la vaccination – entrer dans un immeuble de bureaux ou d’autres lieux publics nécessite un test COVID-19 négatif, pas une preuve de vaccination. Et l’approche stricte «zéro-COVID» du pays signifie que seule une petite proportion de la population a été infectée et a construit une immunité de cette façon, par rapport à d’autres endroits.

En conséquence, on ne sait pas dans quelle mesure le COVID-19 se propagerait si les restrictions étaient levées. Le Parti communiste au pouvoir n’a jusqu’à présent montré aucun signe d’assouplissement de la politique «zéro-COVID», agissant rapidement pour restreindre les voyages et imposer des verrouillages même lorsque quelques cas sont découverts.

Les autorités ont ordonné mercredi le confinement de 900 000 personnes à Wuhan, la ville où le virus a été détecté pour la première fois fin 2019, pendant au moins cinq jours. Dans la province reculée du Qinghai, les quartiers urbains de la ville de Xining sont verrouillés depuis vendredi dernier.

À Pékin, Universal Studios a déclaré qu’il fermerait ses hôtels et attractions “pour se conformer à la prévention et au contrôle de la pandémie”. La ville de plus de 21 millions d’habitants a signalé 19 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.