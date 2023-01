Peur de blessure pour Emma Raducanu avant l’Open d’Australie

La Britannique Emma Raducanu a pris sa retraite à 6-0 5-7 lors de son match de deuxième tour contre Viktoria Kuzmova lors de la WTA 250 Auckland Classic jeudi après s’être roulé la cheville, jetant le doute sur sa participation à l’Open d’Australie de ce mois-ci.

L’ancienne championne de l’US Open Raducanu a balayé le premier set en 22 minutes mais a faibli dans le second et s’est fait examiner la cheville gauche pendant un temps mort médical, avant de quitter le terrain en larmes après avoir été incapable de terminer le premier point du décideur.

L’Open d’Australie commence le 16 janvier.

Plus tôt, Coco Gauff a battu sa compatriote américaine Sofia Kenin 6-4 6-4 pour organiser un match de quart de finale contre la Chinoise Zhu Lin, qui a survécu à Venus Williams 3-6 6-2 7-5 dans un match sous la pluie qui a couru deux heures et 23 minutes.

Williams, 42 ans, a servi pour le match à 5-4 dans le set final mais Zhu a breaké puis a repoussé quatre balles de break avant de conclure la victoire.

Lors de l’événement Adelaide International 1 WTA 500, la double championne de l’Open d’Australie Victoria Azarenka a battu Zheng Qinwen 6-2 7-5 jeudi pour atteindre les quarts de finale aux côtés du duo non classé Irina-Camelia Begu et Linda Noskova.

Le Chinois Zheng, qui a été nommé nouveau venu WTA de l’année en 2022, a envoyé 10 as et 34 gagnants, mais a également commis 35 fautes directes lors de l’échauffement de l’Open d’Australie.

“C’est un grand talent”, a déclaré l’ancienne numéro un mondiale Azarenka. « J’ai l’impression qu’elle va être une très, très bonne joueuse.

« Je pense que j’ai plutôt bien respecté mon plan de match aujourd’hui… J’étais constant, je prenais mes chances quand je le pouvais. J’ai continué à créer plus d’occasions. J’étais beaucoup plus agressif, un peu plus à l’aise aujourd’hui sur le court.

Azarenka affrontera ensuite l’adolescente tchèque Noskova, qui a suivi sa défaite au premier tour contre Daria Kasatkina avec une victoire 6-2 6-2 sur son compatriote qualifié Clair Liu.

Begu roumain a atteint les quarts avec une surprise 6-3 6-0 contre la septième tête de série Jelena Ostapenko, qui a commis 41 fautes directes dans un affichage erratique.

Begu a remporté 11 matchs consécutifs pour renverser un déficit de 3-1 au premier set et conclure la victoire en 73 minutes. Elle affrontera la quatrième tête de série Veronika Kudermetova pour une place en demi-finale.

Ons Jabeur, finaliste à Wimbledon et à l’US Open, affrontera Sorana Cirstea plus tard jeudi.

