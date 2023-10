Une étude récente publiée dans le Journal de recherche psychiatrique a mis en lumière un aspect psychologique critique des personnes souffrant de troubles graves liés à la consommation d’alcool (SAUD) qui avait été jusqu’alors négligé : leur peur accrue du rejet. L’étude s’est penchée sur la sensibilité au rejet, un phénomène caractérisé par une attente anxieuse de rejet, une perception biaisée des signaux de rejet et des réactions exagérées à leur égard. Les résultats donnent un aperçu de l’impact de la sensibilité au rejet sur les personnes atteintes de SAUD et de ses implications potentielles sur leurs interactions sociales et leur santé mentale.

La sensibilité au rejet est reconnue depuis longtemps en psychologie comme un concept qui affecte la façon dont les individus interprètent et réagissent aux interactions sociales. Les personnes très sensibles au rejet adoptent souvent des comportements inadaptés, tels que l’évitement, le détachement, l’hostilité ou la soumission, dans le but de prévenir le rejet ou en raison de perceptions exagérées de rejet dans des situations ambiguës. Ces comportements, paradoxalement, peuvent conduire au rejet qu’ils craignent, détériorer les relations et causer des problèmes de santé mentale.

Des recherches antérieures ont constamment montré que la sensibilité au rejet est associée à des problèmes interpersonnels et à des symptômes psychopathologiques. Cependant, les études examinant spécifiquement la sensibilité au rejet chez les individus cliniquement diagnostiqués, en particulier ceux atteints de SAUD, sont rares. Cette étude visait à combler cette lacune et à explorer comment la sensibilité au rejet pourrait être liée aux difficultés sociales et aux problèmes de santé mentale chez les patients SAUD.

« La recherche psychologique (au sens large) sur les troubles liés à la consommation d’alcool s’est jusqu’à présent principalement concentrée sur la compréhension du comportement de consommation d’alcool lui-même. Bien que cela soit bien sûr essentiel, nous pensons qu’il est également très utile de clarifier les sources des problèmes interpersonnels qui vont souvent de pair avec des modes de consommation d’alcool cliniquement graves », a expliqué l’auteur de l’étude Arthur Pabst, doctorant à l’UCLouvain et membre de la Laboratoire de Psychopathologie Expérimentale (LEP).

« En effet, en plus de réduire la qualité de vie, les difficultés relationnelles jouent un rôle important dans le maintien du trouble (par exemple, les conflits et l’isolement sont des facteurs de risque importants de rechute alors qu’un réseau social de soutien constitue une ressource inestimable pour promouvoir l’abstinence ou une consommation contrôlée d’alcool). La sensibilité au rejet (la tendance à s’attendre, à percevoir et à réagir de manière disproportionnée au rejet) est connue pour contribuer aux problèmes interpersonnels et constitue un sujet particulièrement intéressant pour les troubles liés à la consommation d’alcool pour deux raisons principales.

“Premièrement, on pense que cela se développe à la suite d’un rejet fréquent, auquel les personnes souffrant d’un trouble lié à la consommation d’alcool sont particulièrement exposées, notamment parce que le diagnostic est associé à une stigmatisation considérable”, a déclaré Pabst. « Deuxièmement, la sensibilité au rejet, et les attentes particulièrement anxieuses de rejet, sur lesquelles nous nous sommes concentrés ici, seraient le point de départ d’une série de problèmes qui ont déjà été observés dans les troubles liés à la consommation d’alcool (par exemple, la tendance à percevoir les situations sociales comme plus menaçants qu’ils ne le sont, ou de ressentir des niveaux de détresse particulièrement élevés suite à l’exclusion). Par conséquent, ils peuvent représenter une cible thérapeutique particulièrement fructueuse.

Les chercheurs ont recruté 105 patients hospitalisés avec un diagnostic de trouble grave lié à la consommation d’alcool (SAUD) dans des centres de désintoxication en Belgique. Ils ont également recruté 73 témoins sains appariés en termes d’âge et de sexe. Les participants atteints de SAUD s’étaient abstenus de consommer de l’alcool pendant au moins 10 jours au moment du test.

Pour évaluer la sensibilité au rejet, les chercheurs ont utilisé le questionnaire ARSQ (Adult Rejection Sensitivity Questionnaire), qui mesure l’anxiété et estime la probabilité de rejet dans des situations sociales imaginaires. Ils ont calculé les scores pour deux composantes de la sensibilité au rejet : l’anticipation anxieuse et l’espérance de rejet.

De plus, l’étude a évalué les problèmes interpersonnels et les symptômes psychopathologiques à l’aide de diverses mesures validées, notamment l’inventaire des problèmes interpersonnels, l’inventaire de la dépression de Beck, l’inventaire de l’anxiété liée à l’état et l’échelle d’anxiété sociale de Liebowitz.

Les résultats de l’étude ont révélé que les patients atteints de SAUD présentaient des attentes de rejet anxieuses accrues, comme l’indiquent des scores significativement plus élevés en anticipation anxieuse par rapport aux témoins sains. Cependant, il n’y avait pas de différence significative en termes d’espérance de rejet entre les deux groupes. Cela suggère que les personnes atteintes de SAUD ont tendance à anticiper le rejet avec plus d’anxiété que la population générale, mais ne s’attendent pas nécessairement à un taux de rejet plus élevé.

De plus, les chercheurs ont découvert des associations entre l’anticipation anxieuse et les problèmes interpersonnels chez les patients SAUD. Plus précisément, l’anticipation anxieuse était positivement corrélée aux difficultés interpersonnelles liées au fait d’être égocentrique, socialement inhibé, non assertif, trop accommodant, sacrifié et intrusif/nécessiteux. L’anticipation anxieuse était également liée aux symptômes de dépression, d’anxiété liée aux traits et d’anxiété sociale chez les patients SAUD.

“En moyenne, les personnes souffrant d’un trouble lié à la consommation d’alcool, par rapport aux personnes sans antécédents de troubles psychiatriques ou de consommation problématique d’alcool, signalent des niveaux plus élevés d’anxiété quant à la possibilité d’être rejeté”, a déclaré Pabst à PsyPost. “En outre, plus les niveaux d’anxiété de rejet signalés par les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool sont élevés, plus ces personnes signalent des difficultés relationnelles telles que des tendances à éviter les interactions sociales, à paraître froides ou distantes, ou à ne pas s’affirmer.”

« Ceci est important car cela met en lumière un processus mental précis et vraisemblablement modifiable qui peut contribuer aux problèmes interpersonnels chez les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool. Cela peut également être directement lié à l’évolution du trouble, car une inquiétude excessive face à un éventuel rejet peut dissuader les individus dans le besoin de demander de l’aide (à leur entourage ou à un professionnel), ou les amener à se conformer aux attentes des autres, même si cela compromet des objectifs personnels importants (par exemple, céder aux pressions des pairs pour boire).

Bien que cette étude fournisse des informations précieuses sur la relation entre la sensibilité au rejet et le SAUD, elle comporte certaines limites. L’étude s’appuyait sur des données transversales, ce qui rendait difficile l’établissement de relations causales. Les recherches futures pourraient bénéficier de conceptions longitudinales pour explorer l’interaction complexe entre le SAUD, la sensibilité au rejet, les problèmes interpersonnels et les symptômes psychopathologiques au fil du temps.

“Cette étude fournit un “instantané” des phénomènes qui nous intéressent”, a déclaré Pabst. «Il propose une évaluation, à un instant donné, de certaines variables (ici, le diagnostic de trouble lié à la consommation d’alcool, la sensibilité au rejet et les problèmes interpersonnels). Une telle étude peut révéler des relations intéressantes entre ces variables, mais ne peut pas tirer de conclusions définitives sur la cause des autres variables. Elle ne permet pas de déterminer si la sensibilité au rejet est une conséquence ou un facteur de risque d’un trouble lié à la consommation d’alcool, ou les deux (bien que, surtout, elle ne diminue pas la pertinence des résultats, car une sensibilité élevée au rejet, quelle que soit son origine précise, est probablement joue un rôle important dans le maintien des troubles liés à la consommation d’alcool).

“De même, il ne peut pas dire si les problèmes interpersonnels sont une cause ou une conséquence de la sensibilité au rejet, ou les deux”, a poursuivi Pabst. « De futures études évaluant ces variables à différents moments seront nécessaires pour répondre à ces questions. Il convient également de noter que même si nous avons utilisé une mesure bien validée de la sensibilité au rejet, les questionnaires d’auto-évaluation sont sujets à des biais. Une voie prometteuse pour de futures recherches consistera également à étendre l’étude actuelle aux personnes ayant une consommation problématique d’alcool, mais qui n’ont pas cherché de traitement, afin d’examiner si la sensibilité au rejet, et les attentes particulièrement anxieuses de rejet, jouent un rôle dans l’accès retardé aux soins. »

L’étude, “Sensibilité au rejet dans les troubles graves liés à la consommation d’alcool : augmentation de l’anticipation anxieuse du rejet», a été rédigé par Arthur Pabst, Pauline Billaux, Mado Gautier et Pierre Maurage.