«…[A] une approche plus méthodique, mesurée, judicieuse et basée sur les priorités – malgré la perception des gens – peut en fait être aussi efficace, ou plus efficace, que d’ouvrir les choses et de les rendre accessibles à plus de gens », a déclaré le Dr Marcus Plescia, médecin-chef de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires.

L’administration Trump sortante et la nouvelle administration Biden ont poussé les gouverneurs à ouvrir la vaccination aux personnes âgées en dehors des maisons de retraite et, à la fin du mois de janvier 2021, les États ont commencé à vacciner les citoyens âgés de 65 ans et plus dans des endroits beaucoup plus dispersés.

