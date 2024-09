Peu importe que la PS5 Pro ne soit pas épuisée

PS5 Pro Sony

Nous revenons aujourd’hui sur le territoire des guerres de consoles avec un nouvel élément de campagne qui, je dirais, n’a probablement pas beaucoup d’importance. Tom Warren de The Verge » a été envoyé en haut de Reddit avec un tweet indiquant que la PS5 Pro à 700 $ n’est vendue ni aux États-Unis ni au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’elle ne sera pas vraiment difficile à trouver pour les vacances. C’est vrai, je peux en acheter un moi-même directement chez Sony au moment où nous parlons.

Beaucoup utilisent cela pour indiquer que la demande pour la console est faible et que le prix et les mises à niveau limitées présentées lors de la démonstration ont été en quelque sorte un échec. Mais nous devons considérer cela dans un contexte plus large.

Premièrement, la raison pour laquelle les PS5 originales étaient si difficiles à trouver était la perturbation massive de la chaîne d’approvisionnement à l’ère de la pandémie, et cela ne se produit plus ici.

Deuxièmement, il s’agit d’un appareil avec un public limité, ce qui a toujours été vrai pour les mises à niveau de milieu de génération, et nous n’avons même aucune idée de la « limite » de l’offre de consoles, que ce soit beaucoup ou peu, donc qu’elle soit épuisée ou non. cela ne veut vraiment pas dire grand-chose à moins de connaître les chiffres exacts ou les prévisions internes de Sony. Il aurait pu être vendu à 50 000 unités, ou ne pas être vendu à 400 000 unités, nous n’en avons aucune idée.

Enfin, sauf erreur de ma part, je ne me souviens pas d’une période où la PS4 Pro de dernière génération était réellement épuisée, et cette console n’était pas considérée comme une sorte d’échec.

Principalement, je pense que les gens se souviennent de A) la ruée originale pour la PS5 où elle était épuisée depuis des lustres, même si cela était dû au fait qu’il s’agissait d’une nouvelle génération au milieu de problèmes d’approvisionnement massifs et B) de la récente tentative d’obtenir la 30e. matériel limité anniversaire qui… est limité, contrairement à la PS5 Pro de base.

Je ne sais pas comment la PS5 Pro fonctionnera au final. Ce prix est élevé, en particulier dans de nombreuses régions, un énorme bond en avant par rapport aux consoles actuelles. Et il a eu au moins quelques difficultés à montrer des cas particulièrement impressionnants de jeux de mise à niveau du système. Parfois, bien sûr, mais c’est un peu difficile à vendre.

Pourtant, nous ne connaissons pas les attentes de Sony concernant les ventes, le taux d’attachement ou quoi que ce soit du genre. Les meilleures estimations sont que les ventes totales de PS4 pour cette génération comprenaient 12 % de professionnels. Nous ne parlons donc pas de la moitié des propriétaires actuels effectuant une mise à niveau ou quoi que ce soit, et certains analystes prédisent que cela pourrait de toute façon aboutir à la même proportion que la PS4 Pro.

Je suis encore en train de décider si je dois en obtenir un ou non, mais je pense que cela dépend en grande partie des mises à niveau, le cas échéant, que la chose aura pour GTA 6 lorsqu’elle arrivera enfin. Je joue simplement à presque tous les titres possibles sur PC ces jours-ci, ce qui laisse des exclusivités, et il n’y en a pas. que beaucoup sur PS5 auxquels je souhaite jouer en ce moment, même si cela pourrait changer à l’avenir. Cependant, je n’ai jamais trouvé que mon système actuel manquait, et 700 $ semblent pouvoir être consacrés à des choses plus pertinentes.

