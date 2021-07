New Delhi: L’actrice de Bollywood Taapsee Pannu a sorti son dernier film ‘Haseen Dillruba’ sur Netflix ce vendredi. Bien que loué par quelques-uns, le film a recueilli un grand nombre de critiques négatives de la part des critiques et du public. Les gens l’ont également comparé au film d’action « The Tomorrow War » avec Chris Pratt et affirmant que le film hollywoodien était une bien meilleure montre que le « prévisible » Haseen Dillruba.

Récemment, un critique de cinéma et journaliste chevronné s’était rendu sur Twitter et avait exprimé son choc devant le fait que les critiques en Inde aient choisi « The Tomorrow War » de Chris Pratt plutôt que « Haseen Dillruba » de Taapsee alors que le premier était « putain » et « super merdique effrayant artificiel’ selon son tweet. Il a écrit : « Il est intéressant de noter que les mêmes critiques qui ne voient aucun mérite dans le très original et provocateur #HaseenaDillruba sont frappés par l’horrible super merdique inventé de manière effrayante #TheTomorrowWar ».

Il est intéressant de noter que les mêmes collègues critiques qui ne voient aucun mérite dans le très original et provocateur #HaseenaDillruba sont frappés par le putain de super- merdique inventé de manière effrayante #LaGuerre De Demain – SubhashKJha (@SubhashK_Jha) 3 juillet 2021

À cela, Taapsee Pannu a répondu et a suggéré que les critiques étaient indulgentes avec ‘The Tomorrow War’ car il appartenait à Hollywood et là ‘tout y va’. Elle a écrit : « Sir Hollywood hai na , sab chalta hai. C’est toujours ambitieux, quels que soient les défauts. Yahan hum jitna marzi experiment kar le c’est toujours insuffisant et plus encore, nous leur avons l’air » redondants « , peu importe ce que nous faisons. hors de LA aidera. »

Sir Hollywood hai na, sab chalta hai. C’est toujours ambitieux, quels que soient les défauts. Yahan hum jitna marzi experiment kar le il est toujours insuffisant et plus encore, nous leur parons « redondants », peu importe ce que nous faisons. Peut-être que travailler à LA aidera. — taapsee pannu (@taapsee) 4 juillet 2021

Plus tôt, la sœur de Kangana Ranaut, Rangoli Chandel, s’était rendue sur son compte Instagram pour fouiller l’actrice en affirmant que sa performance dans le film était inférieure à la normale. Elle a déclaré: « » La fraude créée par la mafia est exposée, mais seulement dans des chuchotements discrets, personne ne le dit ouvertement, alors j’ai décidé de faire l’acte, un acteur à un seul ton qui n’a absolument aucune présence à l’écran pas de gamme pas de vrai personnage ou écran présence, est opposée à l’un des plus grands acteurs du cinéma indien jamais vu… non seulement elle imite et copie ouvertement Kangana, mais elle l’appelle également non pertinente et double filtre, aaj isko bhi critiques ne nanga kar diya. Ye gubbara bhi footna salut tha, foot gaya. »

Réalisé par Vinil Mathew, « Haseen Dillruba » a été produit par Color Yellow Productions d’Aanand L Rai avec Eros International et Himanshu Sharma.

« Hassen Dillruba » aurait été filmé pendant la pandémie et devrait maintenant sortir en OTT le 2 juillet sur Netflix. Le directeur musical Amit Trivedi a composé les morceaux du film, qui devait sortir le 18 septembre de l’année dernière mais a été reporté en raison de la propagation de COVID-19.

Sur le plan du travail, Taapsee a plusieurs films passionnants dans son chat, notamment les drames sportifs « Shabaash Mithu » et « Rashmi Rocket ». Elle a également « Loop Lapeta » et le thriller de science-fiction intitulé « Dobaaraa » réalisé par Anurag Kashyap en préparation.