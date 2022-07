Peu importe les passeports. Cette maman de la région de Montréal veut aussi récupérer les actes de naissance de ses enfants

Lorsque Susan Mansour a posté les demandes de passeport de ses enfants, ainsi que leurs certificats de naissance, comme requis, elle ne s’attendait pas à avoir l’impression de les avoir envoyés dans l’éther.

Mansour, une enseignante de maternelle de l’Île-Perrot, au Québec, et son mari Bachir Malha, un électricien, ont déposé ces documents au centre des passeports de Service Canada le 20 avril, bien avant leur voyage prévu à Disney World plus tard ce mois-ci.

Maintenant, le voyage de 4 000 $ pour lequel ils avaient économisé n’est plus qu’à quelques semaines ; les billets d’avion sont payés et Mansour n’a toujours pas reçu les passeports ni aucune information sur le moment où elle récupérera les actes de naissance des enfants.

“Nous l’avons envoyé tôt pour éviter tout cela”, a déclaré Mansour. “Ce sont mes vacances d’été. Nous attendons avec impatience, en tant qu’enseignants, de ne pas courir après des documents ou d’attendre des heures en ligne.”

Mansour est loin d’être le seul Canadien à avoir envoyé par la poste des documents personnels pour des demandes ou des renouvellements de passeport et à ne pas les avoir renvoyés, parfois même après avoir fait la queue pendant des heures pour récupérer son passeport valide au bureau.

Natasha D’Onofrio a récemment récupéré le passeport de son fils de cinq mois, Nico Amato, après avoir posté tous les documents nécessaires le 9 mai, mais Service Canada n’a toujours pas retourné le certificat de naissance du bébé.

Elle doit le récupérer à temps pour son baptême en août et devra peut-être contacter la province pour en obtenir un nouveau.

D’Onofrio a déclaré que joindre Service Canada pour demander le retour du certificat était une corvée chronophage en soi.

« Devoir entrer en contact avec eux est un cauchemar », a déclaré D’Onofrio, après avoir passé une journée à appeler à plusieurs reprises la ligne téléphonique de Service Canada pour obtenir des informations sur le dossier de son fils.

“J’ai réussi à passer, mais… ça m’aurait été impossible si je n’avais pas eu quelqu’un pour surveiller le bébé”, a-t-elle déclaré.

Natasha D’Onofrio a récupéré le passeport de son fils de cinq mois, Nico Amato, mais elle attend toujours que Service Canada lui rende son certificat de naissance original. (Soumis par Natasha D’Onofrio)

Le temps d’attente moyen pour joindre le centre d’appels pour la semaine se terminant le 3 juillet était de 51 minutes, selon Service Canada, qui a reçu plus d’un million d’appels au cours de cette période.

Les demandes de passeport continuent d’affluer

Les demandes de passeport et les documents connexes postés au Québec auraient été acheminés au centre de traitement et d’impression de Gatineau, explique Élaine Chatigny, directrice régionale du Québec pour Service Canada.

“Il n’y a plus de candidatures non ouvertes. Il n’y a plus de courrier non ouvert”, a déclaré Chatigny. “Tout a été scanné ou est en train de l’être.”

L’assouplissement des restrictions de voyage et le fait qu’au début de la pandémie, Service Canada ne traitait pas les renouvellements de passeport pour toute personne sans plans de voyage imminents a entraîné un arriéré monumental de demandes en attente de traitement.

Avec plus de 750 000 demandes de passeport depuis avril encombrant le système, beaucoup font la queue pendant des jours dans les centres de Service Canada pour obtenir les leurs plus rapidement. C’était la scène au complexe Guy-Favreau de Montréal à la fin du mois dernier. (Charles Contant/CBC News)

Depuis avril, Service Canada a reçu plus de trois quarts de million de demandes de passeport et prévoit recevoir un total de 4,2 millions de demandes de passeport au cours de cet exercice. Le ministère n’a pas pu confirmer combien de demandeurs attendent de récupérer les documents qu’ils ont dû soumettre pour obtenir leur passeport.

La meilleure façon pour les gens de récupérer leurs documents, dit Chatigny, est de se rendre à leur bureau local des passeports et de décrire leur situation à un agent.

“C’est soit voir immédiatement un agent des passeports ce jour-là, soit nous prendrons les informations … et nous entrerons dans le système, et quelqu’un appellera ce parent pour clarifier la situation”, a-t-elle déclaré. “Chaque situation est légèrement unique, mais c’est la meilleure approche globale pour que les individus obtiennent leur passeport ou arrêtent le processus et obtiennent le certificat de naissance de leur enfant.”

Si Service Canada ne traite pas les demandes complètes dans les neuf semaines, pour les personnes dont les projets de voyage sont à plus de 45 jours, il ne facturera pas de frais de transfert et de prise en charge, a déclaré un porte-parole du ministère dans un courriel.

Pour les enfants se rendant aux États-Unis, un certificat de naissance peut suffire

Les retards de traitement continus et l’incertitude quant au moment où les documents seront retournés ont également mis les parents voyageant avec des enfants aux États-Unis dans une double impasse.

Les Canadiens de moins de 16 ans voyageant aux États-Unis par voie terrestre ou maritime peuvent entrer dans le pays sans passeport, à condition qu’ils présentent un certificat de naissance valide ou une carte de citoyenneté canadienne.

Cependant, beaucoup de gens ne le savent pas, a déclaré Chatigny – et cela a également contribué au volume élevé de demandes de passeport.

Apprendre maintenant que ses enfants, neuf et 11 ans, n’ont pas besoin de passeport pour entrer aux États-Unis si la famille a traversé la frontière en voiture est une petite consolation pour Mansour, puisqu’elle a envoyé leurs certificats de naissance il y a plus de deux mois et qu’elle a déjà acheté leur billets d’avion.

“Je me sentais juste très désespérée que nous devions en fait annuler le voyage ou dépenser encore plus d’argent, alors que nous aurions pu simplement sauter dans l’avion”, a-t-elle déclaré.