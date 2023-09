« Peu importe le temps que cela prendra », déclare un employé de longue date de Ford à propos de la grève de l’UAW | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Ken Coleman, Michigan avance Samantha Litton de Taylor travaille à l’usine d’assemblage Ford Michigan depuis trois ans. « Cela ne devrait pas prendre huit ans pour obtenir le meilleur salaire », a déclaré Litton.

Alors que les Travailleurs unis de l’automobile (UAW) grève contre les Trois de Détroit entre dans sa quatrième journée, les travailleurs disent qu’ils y sont « pour le long terme ».

Samantha Litton de Taylor travaille à l’usine d’assemblage Ford Michigan depuis trois ans.

« Cela ne devrait pas prendre huit ans pour obtenir le meilleur salaire », a déclaré Litton au Avance le lundi.

L’UAW représente environ 150 000 membres à travers le pays. Pour la première fois en 88 ans d’histoire du syndicat, les trois constructeurs automobiles de Détroit – Stellantis, Ford et General Motors – sont la cible d’une grève.

Le syndicat a trois cibles initiales de grève : l’usine d’assemblage de Ford au Michigan, l’usine de GM à Wentzville dans le Missouri et l’usine Jeep de Stellantis à Toledo, Ohio.

Le syndicat se bat pour une augmentation des salaires, une semaine de travail de 32 heures et de meilleures prestations de retraite, entre autres questions telles que la fin de la rémunération échelonnée entre les travailleurs ayant des années de service différentes.

Darnell Littleton et Edgar Litton, le père de Samantha Litton, sont tous deux des ouvriers de l’usine de montage Ford Michigan depuis des décennies et étaient également sur la ligne de piquetage lundi matin. L’une de leurs préoccupations est que les membres de l’UAW disposent d’un système de rémunération à deux niveaux qui offre des salaires et des avantages sociaux très différents entre les travailleurs en fonction de leur ancienneté. Les membres de l’UAW affirment que les rémunérations échelonnées nuisent au moral au travail et paralysent leur syndicat.

« Nous sommes là pour le long terme », a déclaré Edgar Litton de Taylor, qui possède près de 35 ans d’expérience professionnelle à l’usine. « Peu importe le temps que cela prendra. »

Gué visages une autre grève en Amérique du Nord. Le contrat de l’entreprise avec Unifor, un syndicat représentant les travailleurs canadiens de l’automobile, expire lundi soir.

Un certain nombre de responsables politiques étatiques et nationaux se sont prononcés pour soutenir les travailleurs syndiqués, notamment le sénateur américain. Bernie Sanders (I-Vt.), la gouverneure Gretchen Whitmer, la représentante américaine Debbie Dingell (démocrate d’Ann Arbor), le sénateur américain Gary Peters (démocrate du canton de Bloomfield) et le sénateur américain. John Fetterman (D-Pa.).

Pendant ce temps, les membres de la section locale 2500 de l’UAW qui occupent divers postes chez Blue Cross Blue Shield, notamment au sein du service client du centre d’appels de l’entreprise, semblaient déterminés dans leur décision la semaine dernière de se mettre en grève.

« Nous demandons des augmentations de salaire et le temps qu’il faut à un nouvel employé pour atteindre le salaire maximum », a déclaré Derrick Jackson, vice-président de la section locale 2500 de l’UAW, qui représente environ 600 membres, s’adressant au syndicat. Avance jeudi au centre-ville de Détroit. « Vous pouvez être salarié pendant 15 ou 20 ans sans toucher le salaire maximum. »

Jackson a également déclaré que la sous-traitance des emplois en dehors du Michigan, et dans certains cas aux États-Unis, avait réduit le nombre de ses travailleurs syndiqués.

Publié initialement par Avancement du Michigan. Il est republié avec autorisation.

