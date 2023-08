Peu importe le résultat, l’histoire de Matildas s’écrira à Melbourne

Quand quelque chose de miraculeux – quelque chose de vraiment incroyable – se produit dans le sport, l’imagination du scénariste est remise en question. Ils n’auraient tout simplement jamais pu écrire ce. C’est trop tiré par les cheveux.

Il semble que celui qui écrit le scénario de la Coupe du monde féminine de Matildas est en train d’écrire l’histoire la plus miraculeuse ou de préparer une histoire d’horreur que même les fans les plus pessimistes n’auraient pas pu évoquer avant le tournoi.

Bien sûr, le blâme ne peut pas incomber uniquement aux dieux du football, et l’influence de la chance ne peut pas non plus être ignorée ici non plus.

Est-ce de la malchance que Sam Kerr – pas seulement l’Australien, mais la plus grande star du tournoi – n’ait pas été disponible en raison d’une blessure ? Est-ce de la malchance que Mary Fowler et Aivi Luik aient subi des commotions cérébrales distinctes au cours de la même séance d’entraînement ?

Ce n’est certainement pas par hasard, mais par choix, que l’entraîneur des Matildas, Tony Gustavsson, n’a fait aucun changement sur le banc lorsque deux buts ont été menés contre le Nigeria. Ensuite, il y a cette autre décision – une décision qui a été fortement débattue et qui ne fera que continuer à être débattue – de sélectionner un Kyah Simon inapte dans l’équipe australienne de 23 joueurs avec un œil sur les KO. L’effet papillon du mollet blessé de Kerr pourrait bien déterminer la façon dont la sélection de Simon sera perçue dans les années à venir.

Mais malgré toute la philosophie, les permutations, la chance et le libre arbitre, il reste encore un match de football à jouer. L’inclusion potentielle de Kerr pour le match de l’Australie contre le Canada lundi, même si ce n’est que potentiel, a atténué les angoisses d’une manière que rien d’autre n’aurait pu avoir. Le rire de Gustavsson lorsqu’on l’interroge sur sa formationtout en ne révélant rien, a peut-être ravivé ces angoisses, mais la proposition de pouvoir libérer Kerr du banc rend soudainement plus lumineux ce qui ressemblait à une image sombre après le Nigeria.

Ellie Carpenter a qualifié le fait de revoir son capitaine dans ses bottes sur le terrain de « beau spectacle ».

« De toute évidence, le retour de notre capitaine est le meilleur sentiment que nous puissions avoir en tant que groupe, en tant qu’équipe », a déclaré Carpenter aux médias.

« Comme elle l’a dit, elle a travaillé si dur au cours de ces 10 à 12 jours depuis qu’il s’est avéré qu’elle se préparait le mieux possible pour lundi. Nous sommes tous ravis qu’elle soit disponible pour lundi. »

Le test qui se trouve pour ces Matildas est à la fois étranger et familier en même temps. C’est une équipe avec des vainqueurs et des finalistes de la Ligue des champions. Ces joueurs ont participé aux finales de la FA Cup et la majeure partie de l’équipe a maintenant joué devant plus de 100 000 personnes au cours de la seule semaine dernière. Mais ils n’ont sans doute jamais joué avec cette pression spécifique sur eux.

« C’est un match énorme pour nous. Nous savons tous exactement ce qui est en jeu », a déclaré la milieu de terrain des Matildas, Emily van Egmond. « Mais en fin de compte, nous, en tant que joueurs, nous ne voulons pas nous mettre trop de pression.

« En fin de compte, ce n’est qu’un autre match de football et je pense que le caractère unique et les personnages de cette équipe. C’est exactement comme ça qu’ils vont y penser. »

Carpenter a fait écho aux réflexions de Van Egmond sur la façon dont l’équipe doit aborder ce match.

« Lundi, c’est un match. Mais c’est aussi une occasion », a-t-elle déclaré. « Et mentalement, nous devons nous rappeler de ne pas déployer autant d’énergie et de concentration avant le match et d’attendre que ce coup de sifflet retentisse. Et nous avons fait beaucoup de travail là-dessus, évidemment mentalement aussi. Je pense que c’est l’un des choses les plus importantes du tournoi. »

Les Matildas chercheront à resserrer les choses défensivement après l’une de leurs pires performances depuis un certain temps contre le Nigeria. Carpenter a admis que les buts du Nigeria étaient tous des erreurs australiennes. Un manque de finition à l’autre bout a amplifié ces erreurs.

L’arrière latéral s’attend à un concours du Canada, même si les champions olympiques peuvent s’en tirer avec un match nul lors de leur affrontement contre les Matildas pour passer à la phase à élimination directe.

« Connaissant le Canada, ils vont se soutenir », a déclaré Carpenter. « C’est une équipe confiante, une équipe du top 10, ils ont des joueurs de qualité partout sur le terrain.

« Je serais surpris s’ils s’absentent. Je pense qu’ils vont y aller, mais cela en fait un jeu encore meilleur. Vous ne voulez pas que l’équipe s’absente, je pense que nous sommes meilleurs quand les deux équipes vont pour il. »

La seule chose qui semble certaine avant cet affrontement, c’est qu’il sera grand. Et ses ramifications seront plus grandes.

Avant le tournoi, les billets pour le match de lundi étaient l’un des produits les plus recherchés de la Coupe du monde. La taille relativement plus petite du stade rectangulaire de Melbourne – maintenant affectueusement connu sous le nom de « The Missus » par les fans locaux – et un match qui s’est toujours présenté comme décisif ont rendu l’obtention de billets difficile et donc spéciale.

Maintenant, deux jours après le début de la Coupe du monde, ces billets Canada vs Australie feront partie du folklore sportif australien.

Étiez-vous là dans le stade lorsque les Matildas ont évoqué un miracle ? Ou étiez-vous là dans le stade quand le château s’est effondré ?