Le voyage du gouverneur de Californie Gavin Newsom dans un restaurant chic en novembre pour célébrer l’anniversaire d’un ami a provoqué une réaction brutale – et même Newsom lui-même a déclaré qu’il aurait pu modeler un meilleur comportement.

Son dîner mal conçu est venu après des appels aux habitants pour éviter les rassemblements sociaux pour arrêter la propagation du COVID-19 pendant les vacances. Ce n’était qu’un exemple d’un homme politique qui a approuvé les restrictions liées aux coronavirus et qui se sont livrés à des comportements qu’ils ont dit à leurs électeurs d’éviter.

Les politiciens sont des messagers humains, ont déclaré des experts à USA TODAY. Ils peuvent – et parfois ne parviennent pas à modéliser le comportement approprié pour ralentir la propagation du coronavirus. Cela ne signifie pas que les gens devraient renoncer aux mesures d’atténuation recommandées par les responsables de la santé publique comme le port de masques, la distanciation sociale et le lavage des mains.

Pourtant, les actions des politiciens peuvent faire « des dégâts extraordinaires », a déclaré le Dr Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association.

« Vous perdez l’autorité de pouvoir amener les gens à faire ce que vous demandez », a déclaré Benjamin à USA TODAY. « Cela mine également la croyance des gens que ce que vous dites est réel, donc les gens ne suivent pas vos conseils parce qu’ils ne le font pas. Je pense que vous êtes sérieux à ce sujet.

Jeux de rôle, planification des tremblements de terre, formation de masse:Comment les centres de santé américains se sont préparés à l’arrivée du vaccin COVID-19

Ce que les Américains devraient faire, c’est suivre les conseils des responsables de la santé publique, ont déclaré des experts – même si les politiciens ne font pas de même. Le coronavirus fait rage aux États-Unis, avec plus de 16,2 millions de cas confirmés dimanche soir et un nombre record de décès quotidiens.

«Nous avons en fait, dans ce pays, des protocoles d’urgence normalisés pour différentes versions de crise», a déclaré Deborah Glik, professeur à la UCLA Fielding School of Public Health. «Feu, vous regardez les pompiers. Terrorisme, vous regardez le FBI ou la police. En cas de pandémie, le leadership incombe au secteur de la santé. »

Faites confiance aux leaders de la santé publique pour modéliser un comportement approprié

Newsom n’est pas le seul politicien à avoir esquivé ses propres restrictions sur les coronavirus.

Le maire de Denver, Michael Hancock, s’est excusé d’avoir pris l’avion pour rendre visite aux membres de sa famille dans le Mississippi alors même qu’il tweetait des conseils aux résidents leur demandant d’éviter de voyager pendant Thanksgiving.

Début novembre, alors que les responsables de la santé avaient mis en garde contre un pic imminent de COVID-19, Steve Adler, le maire d’Austin, au Texas, a organisé un mariage et une réception en plein air avec 20 invités pour sa fille dans un hôtel branché près du centre-ville.

Il a suivi avec des vacances à Cabo San Lucas, au Mexique.

Vos questions sur le COVID-19 ont répondu:Quels sont les effets secondaires? Quels sont les «ingrédients» du vaccin Pfizer?

«La recherche confirmerait encore et encore, quand les gens ont le sentiment que ce qui leur est demandé n’est pas réellement suivi par ceux qui sont au pouvoir, il y a un sentiment de trahison qui se produit», a déclaré Dominique Brossard, professeur et directeur du Département de communication des sciences de la vie à l’Université du Wisconsin-Madison.

Elle a ajouté: «Cette trahison peut détruire la confiance. Dès que la confiance sera détruite, le potentiel d’avenir des recommandations et des réglementations … aura tendance à ne pas être suivi également.

Le public n’aurait pas tort d’arrêter de prendre ces politiciens au sérieux, a déclaré Karl Minges, président du département d’administration et de politique de la santé de la School of Health Sciences de l’Université de New Haven. Mais les citoyens frustrés devraient plutôt se tourner vers les dirigeants locaux de la santé – et non vers des critiques politiques qui cherchent à capitaliser sur les faux pas d’un adversaire.

Certains Américains peuvent être tenus de se faire vacciner contre le COVID-19. Mais pas par le gouvernement fédéral.

Les responsables locaux de la santé comprennent la nature locale unique du COVID-19 dans leur communauté et sont souvent en première ligne pour lutter contre le virus – ils ont donc tendance à être plus diligents pour suivre les conseils de santé, a déclaré Minges. Et, souvent, ce sont eux qui informent les politiciens dans les coulisses.

Les protocoles établis par les officiels se sont détériorés – la fatigue pandémique s’est installée dans tout le pays.

«Cela fait partie du problème que nous avons», a déclaré Glik. «Lorsque vous définissez des règles d’abstinence uniquement, il est plus facile de les enfreindre.»

Elle a déclaré que l’établissement de règles de santé publique, puis ne pas les respecter est un «plus petit péché» que de ne pas avoir de message ou de plan cohérent. C’est une déclaration que Minges a reprise, disant que les politiciens qui donnent le mauvais exemple sont meilleurs que ceux qui ne donnent pas l’exemple.

«Au moins, vous fournissez ces conseils pour commencer», a déclaré Minges, même si cela finit par être miné.

Politiciens dans COVID-19: « Nous ne devrions pas les considérer comme des exemples »

Alors, quel est le rôle du politicien dans une pandémie? Ils devraient être des messagers d’informations critiques – telles que le port de masques et la distanciation sociale, dans le cas du COVID-19, a déclaré Minges.

Changer le comportement des gens est difficile et les responsables de la santé ont des moyens limités de communiquer leur message, a déclaré Minges. Les campagnes publicitaires, les déclarations de personnalités de premier plan telles que le Dr Anthony Fauci et le soutien public des politiciens sont parmi les méthodes les plus efficaces.

Les élus feront des erreurs, a déclaré Brossard. Reconnaître et accepter ces erreurs est essentiel pour rétablir la confiance.

Le coronavirus se propage parmi les dirigeants élus:Les républicains sont les plus durement touchés

«Nous ne devrions pas les considérer comme des exemples», a-t-elle déclaré. «Mais, ils devraient nous donner l’exemple, voyez-vous la différence? … Ils doivent réaliser qu’ils représentent le peuple.

Glik de l’UCLA a déclaré que les gens n’étaient pas habitués à ce que les services de santé publique jouent un rôle aussi important dans leur vie. Alors que la pandémie se poursuit aux États-Unis, même avec des vaccins en route, les responsables de la santé publique continueront de donner le ton.

«Je pense que les gens ne s’en rendent pas compte», a déclaré Glik. «Nous n’avons pas vraiment vu ce niveau de catastrophe. En général, il s’agit d’une épidémie d’origine alimentaire ou d’une épidémie de rougeole et ils sont plus petits, ils sont plus contenus, ils sont plus régionaux. À ce stade, oui, le département de la santé intervient et fait son travail, mais les gens ne sont pas effrayés par cela.

Contribuant: Winston Gieseke, The Desert Sun (Palm Springs, Californie); Tony Plohetski, homme d’État américain d’Austin.

JEC: Toutes les notes de Joel sont ici. Je voulais être sûr de ne rien perdre.