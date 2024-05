Peu importe la mauvaise haleine ! Un médecin révèle QUATRE bienfaits « incroyables » de la consommation d’ail pour la santé

Un médecin a révélé quatre avantages remarquables pour la santé liés à la consommation régulière d’ail – et comment il peut même contribuer à réduire les crises cardiaques et le risque de certains cancers.

Le Dr Reza T, des États-Unis, est un chirurgien esthétique, biochimiste et médecin urgentiste/traumatologue à la retraite avec 530 000 abonnés sur son compte TikTok @drreza_t.

Le médecin a souligné les bienfaits extraordinaires pour la santé de l’incorporation de l’ail dans l’alimentation de manière vidéo téléchargé sur l’application sociale en juin de l’année dernière.

S’exprimant sur un clip de l’utilisateur de TikTok @mariafv41 s’encourageant à manger de l’ail cru chaque matin, le médecin a joint une légende qui se lit comme suit : « 4 avantages incroyables pour la santé de la consommation d’ail ».

Dans la séquence, le Dr Reza déclare : « L’ail, vous n’êtes plus obligé d’en manger tous les jours, mais ce légume présente de nombreux avantages pour la santé. »

Le Dr Reza explique que la consommation régulière d’ail peut entraîner une diminution du risque de crise cardiaque et de maladies cardiovasculaires (image de stock)

Premièrement, le Dr Reza explique que la consommation régulière d’ail peut entraîner une diminution du risque de crise cardiaque et de maladies cardiovasculaires.

Cet avantage est attribué à la capacité de l’ail à améliorer la santé cardiaque en réduisant le taux de cholestérol et en prévenant la formation de caillots sanguins, selon Science directe.

Deuxièmement, l’ail est noté par le médecin pour son efficacité dans la réduction de la tension artérielle.

Le Dr Reza souligne que consommer cet ingrédient courant dans la cuisine équivaut à prendre certains médicaments contre l’hypertension.

Le troisième avantage évoqué dans la vidéo concerne les puissantes propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques de l’ail.

Selon le médecin, ces effets sont dus à un composé appelé allicine, qui aide l’organisme à combattre diverses infections et à renforcer le système immunitaire.

Enfin, le Dr Reza souligne que la consommation d’ail a été associée à une réduction du risque de certains cancers, notamment le cancer du côlon, le cancer gastrique et même le cancer du poumon.

Malgré ces avantages, le Dr Reza conseille la prudence et recommande de consulter un professionnel de la santé avant d’intégrer régulièrement l’ail à votre alimentation.

Le Dr Reza souligne que la consommation d’ail a été associée à une réduction du risque de certains cancers, notamment le cancer du côlon, le cancer gastrique et même le cancer du poumon (image de stock)

Plus de 300 téléspectateurs ont répondu aux commentaires pour confirmer les nombreux bienfaits de l’ail et comment ils ont constaté un changement depuis l’incorporation régulière de ce légume dans leur alimentation.

Il prévient : « Cela a des effets anticoagulants, ce qui signifie que vous ne voulez pas le prendre si vous prévoyez une intervention chirurgicale – alors faites attention à ne pas prendre trop d’ail et parlez-en à votre médecin avant de le faire. »

Une personne a écrit : « Je mange 2 clous de girofle crus par jour et je me sens beaucoup mieux », tandis qu’une autre a déclaré : « Je les hache et je les suce avant de les poursuivre avec de l’eau. TA normale, palpitations cardiaques arrêtées et ma glycémie est normale après avoir été élevée.

Une troisième personne a déclaré: « Je viens de faire un vinaigre de cidre de pomme à l’ail et au jus de citron avec de l’eau tiède et cela a NETTOYÉ mon bol. J’ai été sauvegardé pendant quelques jours », tandis qu’une autre a écrit: « Ma tension artérielle est plus régulée avec de l’ail le matin.

