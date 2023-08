Peu importe d’en avoir cinq par jour, suivez mon meilleur conseil pour le dîner et vous êtes assuré de vivre pour toujours

On nous dit depuis des années que si nous voulons vivre longtemps et en bonne santé, nous devons tous faire 10 000 pas par jour.

Mais maintenant, il s’avère que ce nombre est un mythe, imaginé dans les années 60 comme un gadget marketing par une société japonaise qui venait de fabriquer une sorte de tapis de course en salle.

Vous avez en fait besoin de manger plus que les fameux fruits et légumes « cinq par jour » Crédit : Alamy

En fait, une nouvelle enquête européenne majeure a révélé qu’en fait, nous n’avons besoin que d’une précision étrange de 2 337 pas une journée pour tenir la Faucheuse à distance.

C’est une excellente nouvelle pour moi car il me faudrait cinq heures pour faire 10 000 pas et je n’ai tout simplement pas beaucoup de temps libre dans une journée.

Et il y a d’autres bonnes nouvelles, car il s’avère également que vous n’avez pas besoin de huit heures de sommeil chaque nuit et que vous n’avez pas non plus besoin de huit verres d’eau chaque jour.

Je sais que tous les moins de 25 ans ne se sentent pas habillés s’ils n’ont pas une bouteille d’Evian sur eux, mais c’est n’importe quoi apparemment.

Je m’en doutais depuis un certain temps. Je n’ai jamais bu un verre d’eau quand j’étais enfant.

Nous avions des boissons gazeuses, du Ribena et du thé, mais jamais d’eau plate. Cela aurait été impensable. Et c’est encore impensable aujourd’hui.

Même quand je suis dans un pays chaud et que mon urine sort comme un ruisseau de sable noir et chaud, je ne touche toujours pas à la substance. Sauf s’il contient du raisin ou de l’orge.

D’autres choses qui s’avèrent inutiles sont de faire des pompes ou de tenir une planche. Je n’ai aucune idée de ce que c’est ou pourquoi cela pourrait être bénéfique, mais il semble que vous n’ayez pas besoin de le faire. Sauf si vous êtes un échafaudeur, évidemment.

Et il y a une autre croyance répandue qui est fausse : qu’il faut manger cinq portions de fruits ou de légumes par jour. Il s’avère que vous avez réellement besoin de manger plus.

Vous pouvez faire autant de pas que vous le souhaitez et tenir des planches de l’aube au crépuscule, mais vous ne rentrerez plus jamais dans un siège d’avion à moins que vous ne remplaciez votre consommation quotidienne de chocolat Cadbury’s Fruit & Nut par un pomme et une pomme de terre.

J’en suis content car ces dernières années je suis devenu complètement accro à la tomate, qui dans mon esprit est à la fois un fruit et un légume.

Je les mange crus, avec une cuillerée de Branston Pickle, et il n’y a pas de sensation gustative qui vaille. J’aime aussi les radis et j’en passerai avec plaisir 200 en une seule séance.

Ensuite, il y a du navet cru, des prunes, des framboises, des groseilles à maquereau, printemps oignons et asperges. Tout fantastique.

Mais le meilleur de tous est la moelle. Il suffit de le peler, de retirer les graines et de le faire bouillir pendant cinq minutes.

Ensuite, servez devant la télévision, sur un lit de viande avec cinq pommes de terre au beurre et une sauce épaisse, et arrosez le tout avec trois pintes de bière blonde.

Et tu vivras pour toujours.

Loi boiteuse si effrayante

CETTE semaine, deux messieurs costauds d’Europe de l’Est sont arrivés dans mon magasin de ferme.

Et tandis que l’un d’eux s’adressait à la fille à la caisse avec une conversation générale, l’autre se promenait, glissant divers objets dans la poche de sa veste.

La loi est trop douce pour les voleurs à l’étalage et crée un dangereux précédent Crédit : Getty

La police, dit-on, enquête.

Mais ils ne le sont probablement pas, car je ne suis pas sûr que le vol à l’étalage soit même considéré comme un crime de nos jours.

Il fut un temps où c’était l’apanage des adolescents qui étaient trop gênés pour apporter un exemplaire de Men Only à la caisse.

Maintenant, cependant, les gens sont encouragés sur les réseaux sociaux à descendre sur Oxford Street à Londres et à se servir de tout ce qui leur passe par la tête. « Ne venez pas si vous ne pouvez pas courir », disent les publicités.

Mais ils n’ont pas besoin de courir parce qu’aujourd’hui, le policier et la policière moyens sont tellement accablés par les équipements de santé et de sécurité et les matraques à haute visibilité qu’ils ne pourraient pas suivre un ver de terre. Ou même une sprinteuse somalienne du 100 m.

En Californie, c’est encore pire. Le vol à l’étalage a été essentiellement dépénalisé de sorte que maintenant, vous vous contentez d’aller au supermarché à vélo, de prendre ce que vous voulez et de repartir.

Payer est considéré comme bizarre.

Je me demande ce qui arrivera quand nous atteindrons ce genre de niveau ici.

Quand un grand nombre de personnes ne prêtent tout simplement aucune attention aux lois du pays.

Quand le vol à l’étalage est la norme. Quand les pubs brûlent et sont démolis avant même que quiconque ait eu la chance de dire « incendie criminel », et que le vélo de tout le monde est entaillé, et chaque Range Rover.

Et rien ne fait jamais l’objet d’une enquête de la part de la police parce qu’ils sont soit debout à regarder les gens avec rose cheveux qui se sont collés à la route ou qui délivrent une contravention à quelqu’un qui roule sur une piste cyclable.

C’est une vision terrifiante du avenir cela ne vaut pas la peine d’y penser.

Myleene a laissé des hommes derrière

Myleene Klass semble oublier les hommes de sa vision du futur Crédit:

MYLEENE KLASS, qui est célèbre pour beaucoup de choses, dont aucune ne vient immédiatement à l’esprit, a déclaré cette semaine que « nous avons atteint un moment de notre vie où les femmes sont au premier plan ».

C’est excellent, bien sûr, mais je me demande où sont les hommes ?

Derrière, et légèrement à gauche, derrière un pilier ?

L’attaque manque de logique

Une attaque contre un concessionnaire Land Rover à Exeter a défié la logique Crédit : Apex

Le mois dernier, il y a eu un tragique accident.

Un Land Rover a en quelque sorte quitté la route et s’est dirigé vers une cour d’école, tuant deux filles de huit ans.

Nous ne savons pas ce qui a causé un accident aussi horrible.

Mais d’une manière ou d’une autre, un groupe d’éco-activistes a décidé que c’était la faute de la voiture.

Alors pour le rembourser, ils ont rendu une visite nocturne chez un concessionnaire Land Rover à Exeter et ont crevé les pneus de 60 voitures.

Ce qui revient un peu à incendier l’usine Sabatier parce que quelqu’un a été tué dans une attaque au couteau.

Ce n’est pas logique. Et ça empire quand on lit la déclaration des éco-istes, qui dit que les 4×4 sont si gros qu’ils sont intrinsèquement dangereux.

Et par conséquent, ils veulent mettre en scène tellement d’attaques que la possession d’un SUV devient impossible.

Ce qui m’amène cette semaine à une histoire sur une frêle vieille dame octogénaire qui a été tuée à Malvern lorsqu’une voiture est montée sur le trottoir et a percuté six piétons sur le trottoir.

Et quelle était la voiture ? Un Hummer ? AG Wagon ? Non. C’était une Fiat 500.

Fausse panique

Dans un autre exemple de bureaucratie bâclée, il semble que des pirates informatiques aient volé les noms et adresses de 40 millions d’électeurs britanniques.

Tout le monde a été très choqué par cela et a couru en rond, agitant les bras en l’air.

Mais moi? Je pensais juste que si vous vouliez le nom et l’adresse de tout le monde en Grande-Bretagne, tout ce que vous aviez à faire était de prendre un annuaire téléphonique.

LES ventes de burgers sans viande s’effondrent et les experts ne comprennent pas pourquoi.

Je peux. J’en ai essayé une fois et c’était comme manger un implant mammaire usagé.

Un ours en peluche de 118 ans trouvé lors d’une vente de bottes de voiture devrait rapporter plus de 6 000 £ aux enchères.

Cela peut sembler raide jusqu’à ce que vous lisiez le texte de présentation, qui dit que le jouet a un « beau visage avec un museau rasé ».

Je ne savais pas que c’était une chose à l’époque.