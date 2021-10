« Peu est gagné, beaucoup est perdu »

La mort est venue frapper une dernière fois pour le splendide pic à bec d’ivoire et 22 autres oiseaux, poissons et autres espèces : le gouvernement américain les a déclarés éteints mercredi.

C’est un geste rare pour les responsables de la faune de perdre espoir sur une plante ou un animal, mais les scientifiques du gouvernement disent qu’ils sont épuisés pour trouver ces 23. Et ils avertissent que le changement climatique, en plus d’autres pressions, pourrait rendre de telles disparitions plus courantes en tant que le réchauffement de la planète s’ajoute aux dangers auxquels sont confrontées les plantes et la faune en péril.

Le pic à bec d’ivoire était peut-être l’espèce la plus connue que le US Fish and Wildlife Service a déclarée éteinte. Le pic est sorti obstinément et en fanfare, faisant des apparitions non confirmées au cours des dernières décennies qui ont déclenché une frénésie de recherches finalement infructueuses dans les marais de l’Arkansas, de la Louisiane, du Mississippi et de la Floride.

D’autres, comme le cochon plat, une moule d’eau douce du sud-est des États-Unis, n’ont été identifiés à l’état sauvage que quelques fois et n’ont jamais été revus, ce qui signifie qu’au moment où ils ont obtenu un nom, ils disparaissaient.

« Quand je vois l’un de ces animaux vraiment rares, j’ai toujours à l’esprit que je pourrais être le dernier à revoir cet animal », a déclaré Anthony « Andy » Ford, un biologiste du US Fish and Wildlife Service dans le Tennessee qui est spécialisé dans les moules d’eau douce.

Les facteurs à l’origine des disparitions varient : trop de développement, pollution de l’eau, exploitation forestière, concurrence d’espèces envahissantes, oiseaux tués pour leurs plumes et animaux capturés par des collectionneurs privés. Dans chaque cas, les humains étaient la cause ultime.

Une autre chose qu’ils partagent : on pensait que tous les 23 avaient au moins une mince chance de survie lorsqu’ils ont été ajoutés à la liste des espèces menacées à partir des années 1960. Seules 11 espèces ont déjà été supprimées en raison de leur extinction au cours du demi-siècle écoulé depuis la promulgation de la loi sur les espèces en voie de disparition.

L’annonce lance une période de commentaires de 60 jours avant que les changements de statut de l’espèce ne deviennent définitifs. Les responsables de la faune citant les extinctions ont également déclaré qu’ils reprendraient l’application pénale de la Loi du traité sur les oiseaux migrateurs pour punir les entreprises responsables de la mort d’oiseaux évitables. Les poursuites ont cessé pendant plusieurs années sous le président Donald Trump.

Dans le monde, quelque 902 espèces ont été documentées comme éteintes. On pense que le nombre réel est beaucoup plus élevé parce que certains ne sont jamais formellement identifiés, et de nombreux scientifiques avertissent que la terre est dans une «crise d’extinction» avec la disparition de la flore et de la faune à 1 000 fois le taux historique.

Il est possible qu’une ou plusieurs des 23 espèces nommées mercredi puissent réapparaître, ont déclaré plusieurs scientifiques.

Une figure de proue de la chasse au pic à bec d’ivoire a déclaré qu’il était prématuré d’annuler l’effort, après des millions de dollars dépensés en recherches et en efforts de préservation de l’habitat.

« Peu est gagné et beaucoup est perdu » avec une déclaration d’extinction, a déclaré le biologiste des oiseaux de l’Université Cornell John Fitzpatrick, auteur principal d’une étude de 2005 qui affirmait que le pic avait été redécouvert dans l’est de l’Arkansas.

« Un oiseau aussi emblématique et ce représentant des principales forêts anciennes du sud-est, le gardant sur la liste des espèces menacées d’extinction, garde l’attention sur lui, incite les États à penser à la gestion de l’habitat s’il existe toujours », a-t-il déclaré. .

L’Union internationale pour la conservation de la nature, un groupe basé en Suisse qui suit les extinctions dans le monde, ne met pas le pic à bec d’ivoire dans sa colonne d’extinction car il est possible que les oiseaux existent encore à Cuba, a déclaré Craig Hilton-Taylor du groupe.

Hilton-Taylor a déclaré qu’il peut y avoir des conséquences inattendues mais dommageables si l’extinction est déclarée prématurément. « Soudain, l’argent (de la conservation) n’est plus là, et puis soudain, vous le conduisez à son extinction parce que vous arrêtez d’y investir », a-t-il déclaré.

Mais les responsables de la faune ont déclaré dans une analyse publiée mercredi qu’il n’y avait eu aucune observation définitive du pic depuis 1944 et « il n’y a aucune preuve objective » de son existence continue.

Ils ont déclaré que les 23 déclarations d’extinction étaient motivées par le désir d’éliminer un arriéré de changements de statut recommandés pour des espèces qui n’avaient pas été traitées depuis des années. Ils ont déclaré que cela libérerait des ressources pour les efforts de conservation sur le terrain pour les espèces qui ont encore une chance de se rétablir.

Ce qui est perdu lorsque ces efforts échouent, ce sont des créatures souvent adaptées de manière unique à leur environnement. Les espèces de moules d’eau douce comme celles qui, selon le gouvernement, se sont éteintes se reproduisent en attirant des poissons avec un appendice ressemblant à un leurre, puis en envoyant un nuage de larves qui s’attachent aux branchies des poissons jusqu’à ce qu’elles aient suffisamment grandi pour tomber et vivre seules .

Les chances sont minces contre toute moule d’eau douce survivant à l’âge adulte – une chance sur un million, selon Ford du service de la faune – mais celles qui le font peuvent vivre un siècle ou plus.

Hawaï compte le plus d’espèces sur la liste : huit oiseaux des bois et une plante. C’est en partie parce que les îles ont tellement de plantes et d’animaux que beaucoup ont des aires de répartition extrêmement petites et peuvent disparaître rapidement.

Le plus récent à s’être éteint était le petit po’ouli, un type d’oiseau connu sous le nom de liane à miel découvert en 1973.

À la fin des années 90, il n’en restait plus que trois : un homme et deux femmes. Après avoir échoué à les accoupler dans la nature, le mâle a été capturé pour une reproduction potentielle et est décédé en 2004. Les deux femelles n’ont jamais été revues.

Le sort des oiseaux d’Hawaï a contribué à pousser l’expert en extinction de l’Université Duke, Stuart Pimm, dans son domaine. Malgré la nature sombre de la proposition du gouvernement de déplacer plus d’espèces dans la colonne éteinte, Pimm a déclaré que le bilan aurait probablement été beaucoup plus élevé sans la loi sur les espèces en voie de disparition.

« C’est dommage que nous n’ayons pas atteint ces espèces à temps, mais lorsque nous le faisons, nous sommes généralement en mesure de sauver des espèces », a-t-il déclaré.

Depuis 1975, 54 espèces ont quitté la liste des espèces en voie de disparition après s’être rétablies, notamment le pygargue à tête blanche, le pélican brun et la plupart des baleines à bosse.

Le changement climatique rend le rétablissement des espèces plus difficile, entraînant des sécheresses, des inondations, des incendies de forêt et des variations de température qui aggravent les menaces auxquelles les espèces sont déjà confrontées.

La façon dont ils sont sauvés change également. L’accent n’est plus mis sur les espèces individuelles, sans parler des oiseaux individuels. Les responsables affirment que l’objectif plus large est désormais de préserver leur habitat, ce qui stimule les espèces de tous types qui y vivent.

« J’espère que nous serons à la hauteur du défi », a déclaré la biologiste Michelle Bogardus du service de la faune à Hawaï. « Nous n’avons pas les ressources pour empêcher unilatéralement les extinctions. Nous devons réfléchir de manière proactive à la santé des écosystèmes et à la manière de la maintenir, compte tenu de toutes ces menaces. »

