NEW DELHI (AP) – Alors que les cas de coronavirus continuent de grimper, le Honduras en a eu assez d’attendre pour se faire vacciner dans le cadre d’un programme des Nations Unies, de sorte que le petit pays d’Amérique centrale a frappé seul, obtenant les vaccins grâce à un accord privé.

Le Honduras « ne peut pas attendre des processus bureaucratiques ou des décisions malavisées » pour donner aux citoyens « la tranquillité d’esprit » offerte par le vaccin COVID-19, a déclaré Juan Carlos Sikaffy, président du Conseil des entreprises privées du Honduras, qui a aidé à finaliser l’achat en fournissant une banque garantie.

D’autres nations s’impatientent aussi. Contrairement aux épidémies passées, où les pays moins riches ont généralement attendu que les vaccins soient livrés par l’ONU et d’autres organisations, beaucoup prennent désormais les choses en main. Les experts craignent de plus en plus que ces efforts autonomes puissent saper un programme soutenu par l’ONU pour obtenir des vaccins contre le COVID-19 aux personnes les plus nécessiteuses du monde entier.

Des pays comme la Serbie, le Bangladesh et le Mexique ont récemment commencé à vacciner les citoyens par le biais de dons ou d’accords commerciaux – une approche qui pourrait laisser encore moins de vaccins pour le programme connu sous le nom de COVAX, puisque les pays riches ont déjà récupéré la majorité de l’offre de cette année.

Dirigée par l’Organisation mondiale de la santé, une coalition pour la préparation aux épidémies connue sous le nom de CEPI et une alliance de vaccins appelée GAVI, COVAX a été créée pour distribuer équitablement les vaccins COVID-19. Les pays peuvent adhérer soit pour acheter des vaccins, soit pour recevoir des vaccins.

Mustaqeem De Gama, un diplomate de la mission sud-africaine à Genève, a cité «un niveau de désespoir» alimenté par la propagation de variantes de virus et «l’incertitude quant à l’arrivée des vaccins COVAX». Il doute que les pays qui se sont inscrits à COVAX « obtiendront même 10% de ce dont ils ont besoin. »

Même si l’effort réussit, l’objectif déclaré de COVAX est de vacciner moins de 30% des personnes dans les pays pauvres, ce qui signifie que les gouvernements doivent rechercher d’autres sources pour obtenir suffisamment de vaccins pour obtenir l’immunité collective.

L’histoire continue

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que son pays avait été contraint de conclure ses propres accords après avoir vu les pays riches se démener pour les rares tirs. Il a critiqué les pays qui, a-t-il dit, achetaient plus de doses que nécessaire.

«C’est comme s’ils avaient l’intention de vacciner tous leurs chats et chiens», dit-il.

Bien que la Serbie ait payé 4 millions d’euros à COVAX l’année dernière, elle n’a encore reçu aucun vaccin et a commencé le mois dernier sa campagne de vaccination avec des vaccins de Pfizer, de Sinopharm en Chine et de Russie.

Les récents retards de fabrication en Europe soulèvent des inquiétudes quant à la capacité des fabricants de médicaments à honorer les commandes qui se multiplient.

«Il y a tellement d’accords en cours de signature que je pense qu’il est difficile de voir comment les chiffres pourraient s’additionner pour toutes les doses commandées pour être réellement produites dans un avenir prévisible», a déclaré Amanda Glassman, experte en santé publique et vice-présidente exécutive. du Centre pour le développement mondial.

La semaine dernière, l’Union africaine a conclu un accord portant sur 400 millions de doses du vaccin AstraZeneca, à produire par le Serum Institute of India. Cela s’ajoute à un accord précédemment négocié avec l’Union africaine pour 270 millions de doses de plusieurs sociétés pharmaceutiques et en plus des 600 millions de doses que l’Afrique s’attend à recevoir de COVAX.

Certains experts préviennent que ces nouvelles offres pourraient déplacer COVAX plus loin en arrière de la ligne, surtout si certains pays sont prêts à payer une prime pour la vitesse.

Pour s’assurer que les Sud-Africains reçoivent rapidement des doses du vaccin AstraZeneca, les responsables gouvernementaux ont accepté à contrecœur de payer un prix plus élevé par injection que l’Europe ou l’Amérique du Nord. Les premiers envois sont arrivés cette semaine.

COVAX espère commencer à envoyer ses premiers lots de vaccins en Afrique plus tard ce mois-ci, mais ces plans sont sujets à changement en fonction des capacités de production des fabricants et des plans de vaccination des pays.

Le Mexique a commencé à vacciner les agents de santé en décembre en raison d’un accord d’achat direct avec Pfizer. Ces dernières semaines, le pays a été contraint de se tourner vers le vaccin russe Spoutnik V, qui devait arriver la semaine prochaine, même s’il n’a pas été approuvé par les régulateurs mexicains.

Kate Elder, conseillère principale en politique des vaccins chez Médecins sans frontières, a déclaré que les pays en développement ne devraient pas être critiqués pour avoir conclu des accords de vaccins privés, car c’est précisément ce que les pays riches ont fait l’année dernière.

«Chaque pays fait juste ce qu’il estime devoir faire pour protéger sa population», a-t-elle déclaré, mais la capacité des pays et régions pauvres à se faire vacciner plus rapidement que COVAX pourrait nuire aux efforts futurs de l’ONU.

«Si les pays se font vacciner seuls, comment l’OMS et GAVI les livrent-ils?» elle a demandé.

Bien que l’Inde soit engagée pour fournir à COVAX plusieurs centaines de millions de doses de vaccin, les vaccins n’ont pas encore été autorisés par l’OMS, ce qui signifie que l’Inde ne peut pas les diffuser pour le programme des Nations Unies. Entre-temps, l’Inde a déjà offert à ses voisins, dont le Sri Lanka, le Bangladesh et le Népal, plus de 5 millions de doses.

Le Dr Haritha Aluthge, de l’Association des médecins du gouvernement du Sri Lanka, a appelé l’OMS à intervenir au milieu de la concurrence intense pour les vaccins et de l’échec de COVAX à livrer.

« Pas une seule dose (de COVAX) n’a été reçue », a déclaré Aluthge.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a récemment averti que le monde est au bord d’un «échec moral catastrophique» si les vaccins COVID-19 ne sont pas distribués équitablement, mais l’agence n’a pas le pouvoir de forcer les pays riches à partager.

Ses supplications pour que les pays agissent de manière solidaire ont été pour la plupart ignorées.

La Norvège est le seul pays à avoir déclaré qu’elle enverrait des vaccins aux pays en développement, car ses propres citoyens sont vaccinés, mais elle n’a pas précisé combien seraient donnés. La Grande-Bretagne a déclaré qu’elle ne détournerait aucun vaccin tant qu’elle n’aurait pas terminé son propre programme de vaccination. L’Australie, qui a pour la plupart éliminé COVID-19, n’a pas de calendrier pour le moment où elle pourrait partager des vaccins avec ses voisins les plus pauvres en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique.

La pression incessante sur les approvisionnements mondiaux en vaccins ne pourrait augmenter que lorsque davantage de vaccins s’avéreront efficaces, a déclaré Krishna Udayakumar, directeur du Duke Global Health Institute.

«COVAX est la seule plate-forme multilatérale mondiale à permettre quelque chose de proche de l’accès mondial et de l’équité, et pourtant, elle a accès à une quantité relativement petite de vaccins», a-t-il déclaré. «La seule issue est d’avoir plus de vaccins.»

___

Cheng a rapporté de Toronto. Les rédacteurs d’Associated Press Dusan Stojanovic à Belgrade, Christopher Sherman à Mexico, Marlon González à Tegucigalpa, au Honduras, et Krishan Francis à Colombo, au Sri Lanka, ont contribué à ce rapport.