Peu d’immigrants en détention ont été vaccinés. Cela doit changer.

Malgré la disponibilité généralisée des vaccins aux États-Unis, la grande majorité des immigrants détenus dans le pays n’ont toujours pas reçu leur premier vaccin – permettant à Covid-19 de se propager dans certains centres de détention en grande partie sans contrôle.

À la semaine dernière, 8 221 immigrants détenus par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), soit environ 30 % de la population détenue, avaient reçu une dose du vaccin, a rapporté CBS News. Un peu plus de 1 300, soit environ 4 pour cent, avaient reçu deux doses. (L’agence n’a pas indiqué combien d’immigrants ont refusé le vaccin ou ont reçu le vaccin Johnson & Johnson, qui n’est qu’une dose.)

Cela représente une amélioration par rapport au mois de mai, lorsque seulement 20 % des personnes détenues par l’ICE ont été vaccinées. Mais le déploiement du vaccin s’est avéré trop lent pour suivre le nombre croissant d’immigrants en détention, qui a presque doublé depuis l’entrée en fonction de Biden, et les épidémies de Covid-19 qui en ont résulté.

Il y a eu plus de 19 000 cas de Covid-19 en détention ICE et neuf décès liés depuis le début de la pandémie. Lundi, il y avait 921 cas actifs dans 51 centres de détention de l’ICE à l’échelle nationale. Certaines des pires épidémies se produisent en Arizona, au Texas et en Louisiane – des États avec des taux de vaccination globalement inférieurs à la moyenne.

Les experts disent que le pic de cas de Covid-19 aurait pu être atténué si l’administration Biden avait demandé à l’ICE de jouer un rôle plus actif dans l’administration des vaccins au lieu de s’en remettre aux autorités étatiques et locales, en particulier dans les États rouges où il y a peu d’appétit pour donner la priorité aux immigrants , ou faire pression pour des vaccins du tout.

Couplé au récent gonflement de la population d’immigrants en détention ICE, le retard dans le déploiement du vaccin a permis au virus de continuer à menacer cette population déjà vulnérable.

L’administration Biden peut renverser la situation, mais la tâche est devenue particulièrement urgente compte tenu de l’apparition de la variante delta hautement transmissible du virus. Pour remédier à cette disparité, les experts affirment que l’administration doit élaborer un plan national pour administrer rapidement des vaccins à tous les détenus de l’ICE qui le souhaitent, lutter contre l’hésitation à la vaccination chez les immigrants qui ne font pas confiance aux prestataires médicaux des centres de détention et envisager de libérer les immigrants de la détention. .

ICE commence à prendre certaines de ces mesures, mais les progrès ne peuvent pas arriver assez tôt.

« Le gouvernement fédéral a beaucoup de vaccins et d’outils très efficaces à sa disposition, s’il était enclin à en faire une priorité et à protéger les gens », a déclaré Aaron Littman, qui a suivi les vaccinations en détention ICE en tant que directeur adjoint du COVID Behind Bars Data Project à la faculté de droit de l’UCLA. « Les résultats de ne pas le faire ont été assez désastreux. »

« Il y a un vide de quiconque prend ses responsabilités »

L’ICE préside un réseau d’établissements de détention à l’échelle nationale, dont la plupart ne sont pas gérés par l’agence elle-même, mais par des sous-traitants, notamment des sociétés pénitentiaires privées et des prisons de comté.

Jusqu’à récemment, l’agence a utilisé cela comme une excuse pour céder la responsabilité aux autorités étatiques et locales de vacciner les immigrants sous sa garde, au lieu de mener sa propre campagne de vaccination. Dans les dossiers judiciaires, l’agence a fait valoir qu’elle ne serait pas en mesure de fournir des vaccins à tous les détenus, affirmant qu’elle « n’a pas d’autorité médicale » sur les centres de détention qui ne sont pas dotés de son corps de service de santé.

Cela contraste avec le Federal Bureau of Prisons (BOP), qui a obtenu sa propre allocation de vaccins et a supervisé les efforts visant à vacciner plus de 82 000 personnes, soit environ 57 % de la population carcérale fédérale.

La disparité entre la réponse de l’ICE et celle du BOP est encore plus frappante étant donné que les immigrants sont détenus sur la base d’infractions civiles en matière d’immigration – comme le dépassement d’un visa ou l’entrée aux États-Unis sans autorisation – par opposition aux accusations criminelles. Dans la plupart des cas, les immigrants détenus ne présentent aucun risque pour la sécurité publique et pourraient être libérés à la discrétion de l’administration Biden.

« Il y a un vide pour quiconque prend ses responsabilités », a déclaré Littman. « Il incombe au gouvernement fédéral, qu’il soit ou non [immigrants in detention] sont détenus en vertu d’un contrat avec quelqu’un d’autre. Ils seraient libres de se faire vacciner au CVS comme n’importe qui d’autre sans la décision du gouvernement fédéral de les incarcérer. »

La décision de l’ICE de ne pas prendre la tête des vaccinations a entraîné de grandes disparités dans le déploiement des vaccins dans les centres de détention à travers les États. Bien que l’ICE n’ait pas rendu publiques les données de vaccination au niveau des États, les défenseurs des immigrants ont signalé que les centres de détention de certains États n’offraient pas du tout le vaccin.

Cela inclut l’établissement correctionnel de La Palma à Eloy, en Arizona, qui a connu l’une des pires épidémies à l’échelle nationale, a déclaré Sofia Casini, directrice des stratégies de défense des visites chez Freedom for Immigrants, qui défend les droits des immigrants en détention.

Son organisation s’est également entretenue avec des personnes récemment libérées de la détention de l’ICE dans le comté d’Adams, dans le Mississippi, qui disent qu’on ne leur a jamais offert le vaccin, malgré les déclarations contraires du service de santé publique local.

L’ICE a récemment changé de cap : il a obtenu sa première allocation de 10 000 doses de vaccins et une distribution nationale est en cours, selon un porte-parole de l’agence. Les allocations futures seront reconstituées au fur et à mesure. Il a également récemment commencé à administrer le vaccin Johnson & Johnson dans le cadre d’un « effort à l’échelle du département pour intensifier l’utilisation du vaccin dans les installations de l’ICE, pour compléter les efforts aux niveaux national et local », a déclaré le porte-parole.

« Le DHS reste attaché à une approche fondée sur des données probantes et guidée par la santé publique pour l’éducation sur les vaccins qui garantit que les personnes dont nous avons la garde et la garde peuvent faire un choix éclairé pendant cette pandémie mondiale », ont-ils déclaré. « Le vaccin Covid-19 est le moyen le plus efficace de protéger toutes nos communautés de la maladie et de contrôler la pandémie. »

Cependant, s’assurer que les immigrés en détention sont disposés à se faire vacciner et qu’ils peuvent donner leur consentement éclairé pour le faire est un autre obstacle.

ICE a toujours offert des soins médicaux inadéquats

ICE a une longue expérience dans la fourniture de soins de santé de qualité inférieure aux immigrants sous sa garde.

Au cours de la pandémie, l’agence n’a pas respecté ses propres exigences de réponse à la pandémie, négligeant de donner aux détenus l’accès au savon, aux masques, à la capacité de textos et à l’isolement. Et dans un cas très médiatisé l’année dernière, des détenus d’un établissement à Ocilla, en Géorgie, ont affirmé qu’un médecin leur avait pratiqué des hystérectomies non désirées et d’autres procédures médicales.

Une étude récente de l’Université de Californie du Sud sur 55 décès parmi les personnes détenues par l’ICE entre 2011 et 2018 a également révélé que l’agence avait violé ses propres normes de soins médicaux internes dans 78% des cas examinés par les chercheurs. Le personnel du centre de détention retardait souvent les soins médicaux ou ne réagissait pas aux signes vitaux anormaux des détenus, tels qu’une fréquence cardiaque et une tension artérielle élevées, même dans certains cas où des agents subalternes faisaient part de leurs préoccupations concernant la santé des détenus. En moyenne, les détenus n’avaient que 42 ans lorsqu’ils sont décédés, ce qui a amené les chercheurs à conclure que les décisions en matière de soins de santé prises par le personnel du centre de détention pourraient avoir contribué à leur décès prématuré.

Le manque de soins de santé adéquats a conduit certains immigrés en détention à se méfier de se faire vacciner car ils ne font pas confiance aux prestataires de soins médicaux et n’ont pas reçu d’informations sur le vaccin dans leur propre langue.

« Beaucoup de gens appellent notre hotline nationale de signalement en disant qu’ils ont peur de se faire vacciner », a déclaré Casini. « Ils ont été maltraités par ces professionnels de la santé. Donc, ils ne croient pas qu’ils reçoivent même le bon vaccin, combiné au fait qu’ils voient des personnes qui peuvent avoir des réactions indésirables aux vaccins, comme s’évanouir, et ces personnes ne reçoivent pas les soins médicaux appropriés. »

« Le cœur de tout cela est juste les soins de santé de qualité inférieure et l’abus des droits médicaux des personnes, qui est un problème permanent à l’intérieur de la détention de l’ICE », a déclaré Casini.

L’administration Biden peut faire plus pour s’assurer que les détenus de l’ICE sont vaccinés ou libérés

À l’avenir, l’administration Biden peut améliorer les taux de vaccination en détention ICE en attribuant plus de vaccins à l’agence. La structure du réseau de centres de détention d’ICE exploités par divers sous-traitants rend le processus d’administration de ces vaccins plus difficile qu’il ne l’était pour le BOP, mais ce n’est pas impossible.

« Il y a un peu plus de bureaucratie, un peu plus de paperasse, mais ce n’est pas une raison légitime pour que tout se passe plus lentement. Et c’est une sorte de fumée et de miroirs pour suggérer qu’il y a un obstacle juridique », a déclaré Littman.

L’ICE peut également exiger que les centres de détention se procurent et administrent rapidement des vaccins dans le cadre de leurs contrats avec le gouvernement fédéral, a déclaré Littman.

Pour lutter contre l’hésitation à la vaccination, l’ICE devrait lancer une campagne pour éduquer les personnes détenues dans ses installations sur les avantages du vaccin et les effets secondaires indésirables potentiels auxquels elles pourraient s’attendre. Les défenseurs des immigrants ont également suggéré que des fournisseurs de soins médicaux indépendants, tels que les centres de santé communautaires, soient spécifiquement chargés d’administrer les vaccins. Cela aiderait à atténuer certaines des craintes des détenus, a déclaré Casini.

Mais dans le même temps, l’administration Biden doit envisager de réduire la population d’immigrants en détention, qui a eu tendance à augmenter ces derniers mois. Cela a rendu difficile pour les centres de détention d’appliquer des mesures de distanciation sociale. Et jusqu’à ce que chaque immigrant en détention qui veut le vaccin puisse l’obtenir, il sera en danger.

« La vaccination est évidemment essentielle, mais nous devons voir le nombre de détentions baisser », a déclaré Setareh Ghandehari, directeur du plaidoyer pour Detention Watch Network, qui défend les droits des immigrés en détention. «Nous sommes à un moment particulièrement critique avec la pandémie, et continuer à augmenter de manière irresponsable le nombre de personnes en détention pour migrants a un impact non seulement sur la vie des personnes détenues, mais cela va également avoir un impact global sur l’État de la pandémie. »