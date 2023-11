Peu d’enfants reçoivent les dernières injections contre le COVID. Est-ce de la désinformation ou un manque d’accès ?

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, la vie des enfants a été bouleversée. De nombreuses écoles ont été fermées, provoquant une perturbation sans précédent de l’apprentissage dont de nombreux enfants ressentent encore les répercussions aujourd’hui. Pour beaucoup, la lumière au bout du tunnel était qu’un vaccin pour les enfants se profilait à l’horizon – finalement.

Contrairement au déploiement rapide des vaccins pour les adultes, près d’un an et demi après le début de la pandémie, les vaccins n’étaient encore accessibles que pour les enfants de moins de 12 ans. Les parents de jeunes enfants se sentaient souvent laissés pour compte et pratiquaient toujours la distanciation sociale comme c’est le cas aujourd’hui. C’était en 2020, tandis que leurs pairs non parents reprenaient leur vie. Ce n’est qu’à l’été 2022 que les vaccins étaient disponibles aux jeunes enfants âgés de six mois à cinq ans.

Aujourd’hui, des vaccins sont toujours sur le marché pour les enfants de plus de six mois, notamment un nouveau vaccin contre le COVID-19, devenu disponible dans tout le pays à la mi-septembre et formulé pour cibler les variants les plus répandus actuellement en circulation. Lors de son déploiement, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont recommandé à toute personne âgée de plus de six mois de se faire vacciner avec le nouveau rappel développé pour remédier à la diminution de la protection et prévenir les souches futures (le nouveau rappel contient une couverture contre la souche XBB.1.5 et ses enfants, EG.5 et BA.2.86).

Seuls 7 pour cent des adultes et 2 pour cent des enfants de moins de 17 ans ont reçu la nouvelle injection.

Cependant, fin octobre, près d’un mois après sa mise à disposition, le CDC a partagé des données montrant que seuls 7 % des adultes et 2 % des enfants de moins de 17 ans avaient reçu la nouvelle injection. En regardant les données de plus près, seulement 1,4 pour cent des enfants âgés de 6 mois à quatre ans avaient reçu le vaccin ; et seulement 2,2 pour cent des enfants âgés de cinq à 11 ans.

Les données du même enquête ont montré que l’intention des parents de vacciner leurs enfants était « mitigée ». Seulement 26,4 pour cent des parents d’enfants non vaccinés âgés de 6 mois à 4 ans ont déclaré qu’ils feraient « certainement » vacciner leurs enfants, tandis que 35 pour cent étaient hésitants et 40 pour cent ont déclaré qu’ils ne le feraient certainement pas.

« J’ai été terriblement consterné de voir des enfants ne bénéficiant pas de la protection que la vaccination peut offrir », a déclaré le Dr Kelly Moore, président de Immunisation.org (une organisation à but non lucratif qui travaille à augmenter les taux de vaccination et qui est financée par le CDC) a déclaré à Salon lors d’un entretien téléphonique. “Quand vous voyez les hospitalisations ou les décès qui surviennent, cela aurait pu être évité.”

Les données ont mis en évidence une tendance continue et déconcertante : depuis le déploiement du vaccin auprès des enfants, relativement peu d’enfants se font vacciner contre le COVID-19. En mai 2023, plus d’un an après que le vaccin ait été disponible pour les enfants de plus de six mois, seuls 13 % des enfants âgés de six mois à 4 ans avaient reçu un vaccin. reçu au moins une dose du vaccin. Pourtant, en termes de décès pédiatriques évitables, la COVID-19 reste l’un des plus élevés lorsque par rapport à d’autres maladies.

Pourquoi si peu d’enfants sont-ils vaccinés ? Premièrement, Moore a souligné que les chiffres récents présentés par le CDC sont probablement assez faibles – tant pour les adultes que pour les enfants – car ils ne reflètent qu’un mois après le déploiement. Ensuite, il y a la question de l’accessibilité.

“La vaccination des enfants est un peu plus difficile d’accès, car ils doivent se rendre chez un pédiatre au lieu que de nombreuses familles puissent se rendre à la pharmacie, comme elles le peuvent en tant qu’adultes”, a déclaré Moore. « De plus, le calendrier de vaccination des plus jeunes enfants a été assez compliqué à cause du COVID. »

En effet, dosage et timing cela dépend de l’âge de l’enfant et du vaccin. Pour les enfants âgés de six mois à quatre ans, plusieurs doses sont toujours nécessaires — le nombre exact dépend si un enfant présente ou non un risque plus élevé d’infection grave. Contrairement à une seule dose pour les personnes de cinq ans et plus. Comme Moore l’a mentionné, les vaccinations nécessitent un effort plus important de la part des parents de jeunes enfants, qui n’ont peut-être pas le temps de savoir quand et comment faire vacciner leurs enfants.

Une autre raison pour laquelle si peu de parents font vacciner leurs enfants est la croyance largement répandue selon laquelle les enfants gèrent bien le COVID-19 et ne courent aucun risque de maladie grave. Cependant, le États de l’Académie américaine de pédiatrie (AAP) que si les personnes âgées sont plus susceptibles de mourir du COVID-19, le coronavirus est l’une des 10 principales causes de décès chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. Plus de 1 500 enfants de moins de 17 ans sont morts de la maladie, dont beaucoup sans problème de santé sous-jacent.

En ce qui concerne le COVID-19, Moore a déclaré qu’il était important de « rester humble ».

“Il y a encore des choses que nous ne savons pas sur ce virus, en ce qui concerne notre compréhension du COVID et ce qu’il est capable de faire aux personnes de tout âge”, a déclaré Moore. « Si vous envisagez de faire des hypothèses, faites-les en toute sécurité. »

En effet, même si les décès d’enfants dus à la COVID-19 sont relativement faibles, ils surviennent néanmoins. Ensuite, il y a aussi le problème du long COVID. Des études ont précédemment estimé jusqu’à 25% des enfants infecté par le coronavirus pourrait développer un long COVID. Un plus revue systématique récente estime que le COVID long touche 16 % des enfants et adolescents. Pour aggraver les choses, de nombreux médecins préviennent qu’il n’y a pas assez de cliniques pour soigner ces enfants.

La désinformation sur les vaccins pourrait également entraîner de faibles taux de vaccination. Selon une enquête de la Kaiser Family Foundation (KFF) publiée à l’été 2021, une grande majorité de parents se sont déclarés « très » ou « quelque peu » préoccupés par le fait que l’on n’en sache pas assez sur les effets à long terme du vaccin contre la COVID-19. Certains parents ont fait part de leurs inquiétudes quant à la fertilité de leurs enfants. La désinformation sur les vaccins contre la COVID-19 et la fertilité a été réfuté plusieurs fois.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui devait être fait pour vacciner davantage d’enfants, Moore a déclaré que « simplifier l’accès » devrait être une priorité. De manière anecdotique, il y a eu des histoires de pédiatres qui n’ont pas reçu le vaccin ou qui ont même hésité à le recommander à moins qu’un enfant ne soit considéré comme à haut risque. De plus, le déploiement général du vaccin cette année a été profondément chaotique et déroutant, laissant certains patients dans le pétrin, alors que les habitants d’autres pays n’ont peut-être pas du tout accès aux vaccins.

“J’ai beaucoup de compassion pour les parents de jeunes enfants en ce moment, qui jonglent avec tant de choses différentes, et organiser une autre visite chez le médecin en plus de votre travail et de tout ce que vous avez à faire est vraiment très difficile”, a déclaré Moore. “Il peut être tentant de ne pas penser que cela en vaut la peine, et je pense que du côté de la santé publique et de la communauté médicale, nous devons faire davantage pour faciliter la tâche des familles.”