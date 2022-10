Peu d’employés fédéraux participent aux séances de formation autochtones de l’école de la fonction publique

Le gouvernement fédéral offre à ses employés une variété de programmes de sensibilisation et de sensibilisation aux cultures autochtones par l’entremise de l’École de la fonction publique du Canada (EFPC), mais la participation aux séances facultatives est relativement faible.

L’EFPC offre 15 sessions de formation différentes sur les questions autochtones connues sous le nom de Série de formation autochtone, mais moins d’un cinquième des fonctionnaires ont assisté à une seule session, selon les chiffres de l’EFPC, qui ont été inclus dans une réponse à une question au feuilleton soumise. par la députée néo-démocrate Bonita Zarrillo.

La session la plus fréquentée, appelée Réflexion sur les préjugés culturels : perspectives autochtonesa vu 51 430 fonctionnaires participer en juin de cette année.

Selon le Conseil du Trésor du Canada, le gouvernement fédéral employait jusqu’à 319 601 personnes en 2021, ce qui signifie que la session de formation la plus fréquentée comptait environ 16 % de fonctionnaires.

D’autres séances, y compris Prendre des mesures vers la réconciliation autochtoneont vu des taux de participation inférieurs à 1 %, avec un peu plus de 1 000 participants.

« Décevant, mais pas surprenant », déclare un ancien bureaucrate

Selon un porte-parole du ministère, les employés de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada doivent suivre 15 heures d’apprentissage culturellement adapté chaque année.

Mais il n’y a pas de directive pangouvernementale pour la formation obligatoire sur des sujets autochtones, a déclaré le Conseil du Trésor du Canada en réponse à la même question au Feuilleton.

Les faibles taux de participation aux séances de formation sont “décevants, mais pas surprenants”, a déclaré Letitia Wells, une ancienne employée fédérale et plaignante dans un recours collectif alléguant une discrimination systémique dans la fonction publique fédérale.

“Affronter le racisme lorsque vous faites partie d’une organisation qui a ce même racisme intégré dans sa culture est douloureux”, a déclaré Wells dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

L’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation 57 indique que les gouvernements devraient fournir aux fonctionnaires une formation sur l’histoire des peuples autochtones, y compris les pensionnats, le droit autochtone et les relations avec la Couronne.

Une déclaration du bureau de la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, indique que l’EFPC fournit un certain nombre de ressources de formation sur des sujets autochtones, mais les ministères sont responsables de déterminer ce qui est rendu obligatoire. Le communiqué indique également que certaines organisations ont une formation spécifique au mandat.

REGARDER | Les progrès des appels à l’action de la CVR progressent plus lentement que prévu : Les progrès des appels à l’action de la CVR progressent plus lentement que prévu Les progrès concernant les 94 appels à l’action décrits dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, publié en 2015, progressent plus lentement que beaucoup ne l’avaient espéré. Aujourd’hui, seulement environ 10 % de ces appels ont reçu une réponse complète.

Mais Chris Aylward, président national de l’AFPC, le plus grand syndicat de la fonction publique du Canada, a déclaré que le Conseil du Trésor avait refusé d’accepter une formation obligatoire sur les questions autochtones à la table de négociation dans le passé.

“Ces faibles taux de participation renforcent notre appel à une formation obligatoire sur le racisme systémique, les questions autochtones et le harcèlement pour tous les travailleurs et gestionnaires de la fonction publique fédérale”, a déclaré Aylward dans un communiqué.

Pendant ce temps, l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l’organisation nationale représentant les Inuits, a déclaré qu’elle travaillait avec le CSPS pour développer une formation obligatoire pour les fonctionnaires.

« Nous travaillons avec l’École de la fonction publique du Canada pour élaborer et offrir une formation obligatoire pour tous les fonctionnaires et fournir des renseignements essentiels sur les Inuits au Canada et le rôle que les fonctionnaires doivent jouer pour favoriser et soutenir le partenariat entre les Inuits et la Couronne. a déclaré un communiqué de l’ITK.

La députée néo-démocrate Lori Idlout se lève pendant la période des questions à la Chambre des communes le jeudi 16 juin 2022. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

La députée néo-démocrate Lori Idlout a déclaré qu’il était “malheureux” que les sessions facultatives n’aient pas été plus suivies et elle a été surprise d’apprendre que les sessions obligatoires à l’échelle du gouvernement ne sont pas déjà en place.

« Pendant trop longtemps, l’histoire de la façon dont les peuples autochtones du Canada ont été traités [has] caché ou ignoré », a déclaré Idlout à CBC.

“Ce genre de statistiques montre qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour s’assurer qu’il y a une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles ces relations [between governments and Indigenous people] sont si importants.”

La GRC parmi les plus faibles en termes de participation

La GRC a enregistré certains des taux de participation les plus faibles de tous les ministères et organismes gouvernementaux, avec des taux encore plus faibles parmi les agents en uniforme.

Sur 19 000 membres réguliers de la GRC, seulement 61 ont suivi la formation sur les préjugés culturels mentionnée ci-dessus, tandis que 223 sur plus de 8 300 fonctionnaires de la GRC ont suivi le même cours. Seuls quatre membres du personnel des ministres ont suivi la même formation sur les préjugés culturels.

Idlout a déclaré qu’elle entendait souvent le gouvernement dire qu’il était attaché à la réconciliation, mais que l’engagement ne suffisait pas.

“[Reconciliation] est si important maintenant que nous ne pouvons pas simplement nous attendre à entendre parler des niveaux d’engagement des gouvernements », a-t-elle déclaré.

“Nous devons aller au-delà de l’empathie et nous assurer que nous travaillons à l’action.”