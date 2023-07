Peu de soulagement en vue après l’assaut de la chaleur accablante et la montée des eaux de crue dans certaines parties des États-Unis, 2 morts

PHOENIX (AP) – L’assaut des températures brûlantes et la montée des eaux de crue ont de nouveau frappé certaines parties des États-Unis mercredi, Phoenix battant un record de température de tous les temps et des sauveteurs tirant des personnes des maisons et des véhicules inondés du Kentucky.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’il y avait peu de soulagement en vue après des jours de conditions météorologiques extrêmes pour certaines régions du pays.

Miami a subi un indice de chaleur de 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) ou plus pendant des semaines, avec des températures qui devraient augmenter ce week-end. Dans le Kentucky, les météorologues ont mis en garde contre une « situation potentiellement mortelle » dans deux communautés, Mayfield et Wingo, où davantage de pluie était attendue après les crues soudaines des vagues d’orages.

D’autres tempêtes ont menacé l’État de Blue Grass, car le Service météorologique national a également émis des alertes et des avertissements de crue éclair dans les États voisins. Les prévisions prévoient que jusqu’à 10 pouces (25 centimètres) de pluie pourraient tomber dans la région où le Kentucky, l’Illinois et le Missouri se rencontrent au confluent des rivières Ohio et Mississippi.

Le système météo devrait ensuite se déplacer jeudi et vendredi sur la Nouvelle-Angleterre, où le sol reste saturé après les récentes inondations. Dans le Connecticut, une mère et sa fille de 5 ans sont décédées après avoir été emportées par une rivière en crue mardi.

Dans le sud-est de la Pennsylvanie, les recherches se sont poursuivies pour retrouver deux enfants pris dans une crue éclair samedi soir.

Pendant ce temps, Phoenix a battu un record de tous les temps mercredi matin pour une température basse chaude à 97 degrés Fahrenheit (36,1 degrés Celsius), un signe dangereux que de nombreux résidents pourraient devenir plus vulnérables aux maladies liées à la chaleur car ils ne peuvent pas se rafraîchir correctement pendant la nuit.

Le précédent record était de 96 degrés Fahrenheit (35,6 degrés Celsius) en 2003, a rapporté le service météorologique.

Les décès liés à la chaleur continuent d’augmenter dans le comté de Maricopa, où se trouve Phoenix. Les responsables de la santé publique ont rapporté mercredi qu’il y avait eu six autres décès liés à la chaleur la semaine dernière, portant le total de cette année à 18. La chaleur est suspectée dans 69 autres décès faisant l’objet d’une enquête.

Il y a eu 425 décès confirmés liés à la chaleur dans le comté de Maricopa l’année dernière au cours de l’été le plus chaud jamais enregistré dans la région, dont plus de la moitié se sont produits en juillet. Quatre-vingt pour cent des décès sont survenus à l’extérieur.

Phoenix, une ville désertique de plus de 1,6 million d’habitants, avait établi mardi un record distinct parmi les villes américaines en marquant 19 jours consécutifs de températures de 110 degrés Fahrenheit (43,3 Celsius) ou plus.

Aucune autre grande ville – définie comme la 25 plus peuplée des États-Unis – n’a connu de journées à 110 degrés (43,3 degrés) ou de nuits à 90 degrés (32,2 degrés) plus longues que Phoenix, a déclaré l’historien météorologique Christopher Burt de la Weather Company.

Mardi, Phoenix avait atteint 117 degrés (47,2 Celsius) à 15 heures. De nombreux habitants étaient confinés à l’intérieur, transformant la métropole habituellement animée en une ville fantôme.

À travers le pays, Miami a marqué sa 16e journée consécutive d’indices de chaleur supérieurs à 105 degrés Fahrenheit (40,5 degrés Celsius). Le précédent record était de cinq jours en juin 2019.

« Et cela ne fait que croître à mesure que nous nous dirigeons vers la fin de la semaine et le week-end », a déclaré Cameron Pine, météorologue du National Weather Service.

La région a également connu 38 jours consécutifs avec un seuil d’indice de chaleur de 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius).

« Et en plus de cela, nous avons des températures de surface de la mer très chaudes qui sont de cinq à sept degrés Fahrenheit plus chaudes que la normale … ​​il n’y a vraiment pas de soulagement immédiat en vue », a déclaré Pine.

Le changement climatique causé par l’homme et un El Nino nouvellement formé se combinent pour briser les records de chaleur dans le monde entier, selon les scientifiques.

Le globe entier a mijoté pour enregistrer une chaleur en juin et en juillet. Presque tous les jours de ce mois, la température moyenne mondiale a été plus chaude que la journée la plus chaude non officielle enregistrée avant 2023, selon le Climate Reanalyzer de l’Université du Maine.

Les scientifiques de l’atmosphère affirment que le réchauffement climatique responsable de la chaleur incessante dans le sud-ouest fait également de ce type de précipitations extrêmes une réalité plus fréquente, car les nuages ​​retiennent plus d’humidité à mesure que la température augmente, ce qui entraîne des tempêtes plus destructrices.

Dans le Connecticut, des responsables des pompiers de l’État ont déclaré qu’une mère et sa jeune fille nageaient dans la rivière Shetucket à Sprague lorsqu’elles ont été submergées par des courants élevés après les récentes fortes pluies de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont été retrouvés inconscients en aval et emmenés à l’hôpital. La mère, une femme dans la trentaine, est décédée mardi. La police d’État a déclaré que la fille était décédée mercredi.

Et dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, les chercheurs recherchent toujours deux jeunes frères et sœurs venus de Caroline du Sud et piégés dans ce qu’un chef des pompiers a appelé « un mur d’eau » qui a frappé leur famille et tué leur mère samedi. Quatre autres personnes sont également mortes dans ces crues éclair.

Pendant ce temps, le gouverneur du Kentucky Andy Beshear a déclaré l’état d’urgence mercredi pour aider les communautés gonflées par la pluie, y compris Mayfield.

Avec plus de pluie en route, le shérif Jon Hayden du comté de Graves a exhorté les conducteurs à rester en dehors des routes.

« De nombreuses routes ont été emportées, de nombreuses voitures sont tombées dans l’eau et se sont noyées », a averti Hayden sur les réseaux sociaux.

