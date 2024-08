Peu de retards de bus signalés lors du premier jour d’école dans le comté de Howard

26 août — Les bus scolaires ont transporté les élèves des écoles publiques du comté de Howard le premier jour de cours pour l’année scolaire 2024-2025 lundi sans retards ni annulations généralisés, bien loin de ce qui a été décrit comme une défaillance du système le premier jour d’école l’année dernière.

Le directeur général du comté de Howard, Calvin Ball, le surintendant Bill Barnes et la présidente du conseil d’éducation, Jennifer Swickard Mallo, ont prononcé un discours et ont souhaité la bienvenue aux élèves de retour à l’école à Wilde Lake High, à 7 heures du matin, lundi.

Des plans d’urgence sont en place pour garantir le bon déroulement du transport des élèves cette année, a déclaré Barnes.

« Je tiens à féliciter nos entrepreneurs locaux et notre équipe de transport qui ont travaillé pour changer la donne », a déclaré Barnes. Le système de communication des écoles du comté est également prêt à informer les familles de tout changement, a-t-il ajouté.

Le bus 451 de la Patuxent Valley Middle School a eu 45 minutes de retard et le bus 233206 de la Forest Ridge Elementary School a peut-être été retardé, selon les alertes par courrier électronique du système scolaire. La fermeture de Hesperus Drive, près de l’école élémentaire Longfellow, causée par une rupture de conduite d’eau, a probablement causé des retards de transport pour l’école lundi. Aucun autre courrier électronique n’a été envoyé pour informer les familles des bus retardés.

La rentrée scolaire 2023-2024 a été marquée par des difficultés de transport. Le 29 août 2023, le deuxième jour d’école, Zum Services a annulé 20 lignes de bus qu’elle était censée desservir, soit 54 trajets, laissant plus de 2 400 élèves de 34 écoles primaires, secondaires et lycées sans transport pendant deux semaines dans certains cas.

Zum Services est une société de bus basée en Californie qui a signé un contrat avec les écoles de Howard pour la première fois l’année dernière et a été chargée de fournir des transports sur plus des 503 lignes du comté que tout autre entrepreneur de bus.

« Nous sommes alignés sur les priorités du surintendant Barnes en matière de transport scolaire pour l’année scolaire 2024-2025, et avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe du système scolaire public du comté de Howard pour garantir que ces priorités soient respectées », a déclaré la porte-parole de Zum, Jenny Mayfield, dans un communiqué mercredi.

Barnes a déclaré plus tôt ce mois-ci que cette année sera différente car les entrepreneurs ont effectué des essais supervisés des itinéraires et parce que les horaires de début des cours en place, mis en place pour aider à remédier à la situation des transports de l’année dernière, s’adapteront de manière fiable à l’horaire des bus. Le surintendant a déclaré qu’il se réunissait également chaque semaine avec le bureau des transports, fixait les attentes pour Zum Services et considérait le transport comme une priorité.

Deux numéros de bus ont été modifiés pour Patuxent Valley Middle, un à Hammond Middle, un à Gorman Crossing et un à Pointers Run Elementary Schools, selon les alertes par courrier électronique.

La semaine dernière, le réseau comptait plus de 100 chauffeurs supplémentaires pour sa flotte de plus de 500 bus. Selon Barnes, le fait d’avoir suffisamment de chauffeurs en réserve permet de faire face aux inévitables interventions.

Ball a félicité le conseil scolaire et le personnel du système pour leurs efforts de préparation et d’embauche.

« Nous sommes prêts et nous allons bien commencer cette année scolaire pour nos élèves », a déclaré Ball.

Mallo a déclaré que le système a permis de garantir que chaque chauffeur de bus et chaque assistant ont reçu une formation adéquate.

« Nous avons signé de nouveaux contrats avec certains de nos fournisseurs pour fournir des activités sportives, extrascolaires, des sorties scolaires, en veillant à ce que les lacunes les plus importantes qui existaient au milieu de l’année soient désormais comblées », a déclaré Mallo, « tout en veillant à ce que les attentes soient les mêmes pour nos sous-traitants, nos chauffeurs de bus et le personnel de notre bureau central. »

Publié à l’origine le : 26 août 2024 à 15h20