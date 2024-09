« Peu de progrès » réalisés dans le domaine de l’endométriose, selon les experts de Leeds

La chercheuse principale, la professeure Georgina Jones, a déclaré que les résultats étaient « troublants » et montraient comment vivre avec l’endométriose pouvait « avoir un impact fondamental sur le sentiment d’identité et la place d’une personne dans le monde ».

Endometriosis UK et des chercheurs de l’Université de Leeds Beckett (LBU) ont interrogé 1 800 patients, dont beaucoup ont déclaré se sentir « impuissants » face à leur maladie.

Elle a déclaré : « Nous avons demandé aux personnes interrogées de fournir quelques mots résumant leur expérience de l’endométriose.

« Bien que la plupart d’entre eux aient été négatifs, par exemple, ils ont décrit la douleur débilitante, la frustration et la solitude qu’ils ressentent, un certain nombre ont décrit le sentiment de communauté ressenti par ceux qui vivent avec la maladie.

« Cela souligne à quel point le soutien par les pairs, à la fois informel et organisé par Endometriosis UK, est important pour les personnes atteintes d’endométriose. »

Le rapport montre qu’en moyenne, les patients interrogés en 2023-24 ont évalué leur sentiment de « contrôle et d’impuissance » à 72,3 sur 100 – 0 étant le meilleur état de santé possible et 100 le pire. Leur image d’eux-mêmes a été évaluée à 69.

Ces résultats restent à un niveau similaire, voire légèrement inférieur, à ceux de l’enquête précédente de 1999-2000.