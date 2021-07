Les plaintes selon lesquelles « quelques privilégiés » ont un accès disproportionné à ceux qui sont au sommet du gouvernement sont « justifiées », selon un rapport sur le lobbying de David Cameron au nom de la société financière défaillante Greensill.

Le rapport commandé par Boris Johnson à l’avocat Nigel Boardman a révélé que le financier Lex Greensill entretenait « une relation privilégiée – et parfois extraordinairement privilégiée – avec le gouvernement ».

Et M. Boardman a écrit : « L’examen récent des processus gouvernementaux de gestion du lobbying, en particulier dans le contexte de l’engagement entre le gouvernement et ceux agissant au nom de Greensill Capital, s’est concentré sur un certain nombre de problèmes liés au système actuel.

« En particulier, il a été avancé que les processus gouvernementaux de gestion du lobbying sont insuffisamment transparents, que les organisations externes sont en mesure d’exploiter certaines failles pour mieux faire passer leurs messages, et que quelques privilégiés ont un niveau d’accès disproportionné aux décideurs dans gouvernement.

« Je pense que certaines de ces observations sont justifiées. »