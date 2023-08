Peu de personnes âgées peuvent choisir simplement de « ne plus prendre leur retraite » | Des lettres

La baisse du taux d’emploi des travailleurs âgés est due, en grande partie, à l’échec des politiques (The Guardian, point de vue sur le « non-retraite » : les travailleurs âgés pourraient contribuer à la pénurie de main-d’œuvre, 21 août). Il s’agit avant tout de l’incapacité à prévenir l’épidémie actuelle de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, le diabète et l’arthrite, qui se manifestent plus tard dans la vie – et maintenant, de plus en plus, à des âges de travail plus jeunes.

En comparaison avec la Suède, par exemple, les services de prévention et de réadaptation professionnelle du Royaume-Uni sont médiocres et le taux d’emploi des 55-64 ans est nettement inférieur. Un grand nombre de travailleurs âgés ne sont tout simplement pas aptes au travail – et aucune politique de retour au travail n’y changera rien.

Professeur Alan Walker

Codirecteur, Institut pour une vie saine

Votre éditorial sur le « non-retraite » souligne que même si plus d’un quart des adultes âgés de 50 à 64 ans sont économiquement inactifs, il existe des pénuries problématiques de travailleurs clés. Cependant, il y a ici une ironie. Certaines personnes âgées économiquement inactives sont en fait des soignants non rémunérés très actifs qui soutiennent notre système de protection sociale avec son nombre toujours croissant de postes vacants.

Notre recherche montre que près d’un tiers des aidants familiaux atteints de démence qui avaient un emploi rémunéré lorsqu’ils sont devenus aidants ont depuis dû abandonner leur emploi pour s’occuper d’eux. Ces individus sont loin d’être « inactifs » et leur contribution économique est énorme. En effet, Carers UK et l’Université de Sheffield ont estimé la valeur de leur travail à 162 milliards de livres sterling par an.

Nous n’avons pas seulement besoin de politiques de retour au travail bien ciblées pour aider les adultes aidants à retrouver un emploi rémunéré : nous avons également besoin d’investissements importants dans les services sociaux.

Frances Laurent

PDG, Dementia Carers Count

S’il vous plaît, arrêtez de traiter les personnes de plus de 55 ans qui ont quitté le marché du travail comme si nous étions des pions économiques appelés à volonté pour occuper des emplois peu rémunérés et peu qualifiés. Un demi-million d’entre nous trouvent un sens à leur vie en apprenant, en se faisant de nouveaux amis et en restant en forme. l’organisation d’apprentissage des seniors U3A. Et tout cela pour le coût annuel de quelques pintes ou d’une modeste bouteille de vin.

Paul Martinez

Président, Carlton, Gedling et District U3A